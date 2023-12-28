Экс-скаут «Арсенала»: «Мбаппе мы не сумели убедить в 2016-м – это мое главное разочарование за 15 лет в клубе. Мы были не так далеки от трансфера, но время было не лучшее»
Бывший скаут «Арсенала» рассказал, как «канониры» пытались купить Килиана Мбаппе.
«Не знаю, будет ли Мбаппе реалистичной целью для «Арсенала», если клуб выиграет АПЛ и сильно выступит в еврокубках.
Мы пытались убедить Килиана раньше, в 2016 году. Мы встретились с его родителями в Лондоне, они приехали на тренировочную базу. А затем мы с Венгером и Ричардом Лоу отправились на встречу с Мбаппе на юг Франции.
Мы пытались его убедить, но, думаю, это для нас было не самое подходящее время. Встреча состоялась через день после домашнего поражения от «Суонси» в чемпионате, которое следовало за проигрышем на «Олд Траффорд».
Мы пытались и, думаю, были не так далеки от того, чтобы заполучить Килиана, но он отказал нам и заключил новый контракт с «Монако».
Я бы сказал, что за 15 лет работы скаутом «Арсенала» это мое главное разочарование – не суметь убедить Мбаппе перейти к нам», – заявил Жиль Гриманди в интервью Ladbrokes Fanzone.
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