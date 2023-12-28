Экс-скаут «Арсенала»: «Мбаппе мы не сумели убедить в 2016-м – это мое главное разочарование за 15 лет в клубе. Мы были не так далеки от трансфера, но время было не лучшее»

Теги ПСЖ Монако Арсен Венгер премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Жиль Гриманди Килиан Мбаппе Футбол

Бывший скаут «Арсенала» рассказал, как «канониры» пытались купить Килиана Мбаппе.

«Не знаю, будет ли Мбаппе реалистичной целью для «Арсенала», если клуб выиграет АПЛ и сильно выступит в еврокубках.

Мы пытались убедить Килиана раньше, в 2016 году. Мы встретились с его родителями в Лондоне, они приехали на тренировочную базу. А затем мы с Венгером и Ричардом Лоу отправились на встречу с Мбаппе на юг Франции.

Мы пытались его убедить, но, думаю, это для нас было не самое подходящее время. Встреча состоялась через день после домашнего поражения от «Суонси» в чемпионате, которое следовало за проигрышем на «Олд Траффорд».

Мы пытались и, думаю, были не так далеки от того, чтобы заполучить Килиана, но он отказал нам и заключил новый контракт с «Монако».

Я бы сказал, что за 15 лет работы скаутом «Арсенала» это мое главное разочарование – не суметь убедить Мбаппе перейти к нам», – заявил Жиль Гриманди в интервью Ladbrokes Fanzone.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ tusiel
Это тот же самый Гриманди, который за Арс играл в начале века, или другой?
Он. Потом в Ниццу ушел к Виейра
+1
0
+1
Это тот же самый Гриманди, который за Арс играл в начале века, или другой?
+1
-1
0
как нельзя понять, что негры очень жадные. их нельзя убедить, они жадные и ленивые. ну какой Арсенал? тут шейхи засыпают деньгами, а тут какой то Арсенал.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий