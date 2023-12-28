Вице-президент DFB: «Почему зарабатывающий 18 млн евро в год в «Баварии» должен получать премиальные за ЧМ? Раньше играть за Германию было честью, теперь – бремя»

Вице-президент DFB порассуждал о зарплатах футболистов.

– Не слишком ли большое значение сегодня имеют деньги?

– Для игрока, который заработал 20 млн за последние пять лет, еще несколько миллионов уже не должны иметь значения. Но они думают иначе.

Почему тот, кто зарабатывает 18 млн евро в год в «Баварии», должен получать премиальные за чемпионат мира? Разве недостаточно, если он сам себе скажет, что станет чемпионом мира?

Раньше играть за сборную Германии было честью. Сегодня, такое чувство, это во многом стало бременем, – отметил Ральф-Уве Шафферт в интервью Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Лам предложил игрокам сборной Германии отказаться от бонусов, а зарплату тренера ограничить 2 млн евро: «Это помогло бы приблизить футбол к народу»

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