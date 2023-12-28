Вице-президент DFB: «Почему зарабатывающий 18 млн евро в год в «Баварии» должен получать премиальные за ЧМ? Раньше играть за Германию было честью, теперь – бремя»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу чемпионат мира Немецкий футбольный союз деньги Футбол

Вице-президент DFB порассуждал о зарплатах футболистов.

– Не слишком ли большое значение сегодня имеют деньги?

– Для игрока, который заработал 20 млн за последние пять лет, еще несколько миллионов уже не должны иметь значения. Но они думают иначе.

Почему тот, кто зарабатывает 18 млн евро в год в «Баварии», должен получать премиальные за чемпионат мира? Разве недостаточно, если он сам себе скажет, что станет чемпионом мира?

Раньше играть за сборную Германии было честью. Сегодня, такое чувство, это во многом стало бременем, – отметил Ральф-Уве Шафферт в интервью Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Лам предложил игрокам сборной Германии отказаться от бонусов, а зарплату тренера ограничить 2 млн евро: «Это помогло бы приблизить футбол к народу»

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9 комментариев
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С такими лозунгами да к нам в Россию бы… Ух, озолотится
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Ответ Игорь Новиков
Странный человек. Считает, что в сборно бесплатно работать надо? Он и его чиновники работают бесплатно на благо немецкого футбола?
работа в сборной для футболистов это не единственная работа, а так сказать субботник. общественная работа для страны, они работают в клубе футболисты. там он получает миллионы долларов. для нескольких игр в сборной он может сыграть бесплатно, это ключевая мысль. работник немецкого футбольного мзп получает зарплату в своем месте, и также может бесплатно работать, во время освещения игр сборной, это для них не проблема.в сборную вызывают фактически и так самых богатых спортсменов страны, к чему им ещё миллионы? это же не обязаловка, может отказаться, и не стать чемпионом мира. единственное что футбольный союз обязан страховать игроков, вдруг они получат травму на ЧМ и не смогут исполнять работу в своих кнубах где получают за это деньги, а травму они получили на находясь на работе.
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так, автор "новости", где ссылка на оригинал? За вами тут нужен глаз да глаз
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Ответ Jan Paskel
так, автор "новости", где ссылка на оригинал? За вами тут нужен глаз да глаз
это и есть оригинал, автор указан))
+2
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сейчас бы за другого человека считать достаточно он заработал или нет
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Разве недостаточно находясь на посту вице-президента DFB бесплатно послужить немецкому народу? Время сплошных популистов.
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Странный человек. Считает, что в сборно бесплатно работать надо? Он и его чиновники работают бесплатно на благо немецкого футбола?
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А чего он зарплату получает сам? Мало за жизнь заработал? Родную Германию не любит?
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Ответ ruslan_khaibulov
работа в сборной для футболистов это не единственная работа, а так сказать субботник. общественная работа для страны, они работают в клубе футболисты. там он получает миллионы долларов. для нескольких игр в сборной он может сыграть бесплатно, это ключевая мысль. работник немецкого футбольного мзп получает зарплату в своем месте, и также может бесплатно работать, во время освещения игр сборной, это для них не проблема.в сборную вызывают фактически и так самых богатых спортсменов страны, к чему им ещё миллионы? это же не обязаловка, может отказаться, и не стать чемпионом мира. единственное что футбольный союз обязан страховать игроков, вдруг они получат травму на ЧМ и не смогут исполнять работу в своих кнубах где получают за это деньги, а травму они получили на находясь на работе.
Никаких "субботников". Работа должна оплачиваться.

То, что футболисты зарабатывают миллионы в другом месте, ничего не меняет.
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