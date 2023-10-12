Лам предложил игрокам сборной Германии отказаться от бонусов, а зарплату тренера ограничить 2 млн евро: «Это помогло бы приблизить футбол к народу»

Филипп Лам высказался о зарплатах и бонусах в сборной Германии.

«Говорят, что зарабатывал 6,5 млн евро в год, возглавляя сборную Германии, а , как говорят, получает 4,8 млн евро в год за выполнение той же работы. Это нехорошо, слишком большие суммы.

С экономической динамикой в клубах, которые конкурируют за лучших игроков и тренеров, ничего не сделать, но федерации, такие, как футбольный союз, не должны мириться с завышенными зарплатами. Более 2 млн евро в год не требуется.

Все начинается с того факта, что в год сборная проводит всего 10-15 матчей, а топ-клуб – в три-четыре раза больше. В перерывах между матчами тренер сборной не оказывается на поле по 4-6 недель подряд.

Нельзя повернуть время вспять. Но немного рефлексии, возвращения к истокам, конечно, не повредит. Это помогло бы приблизить футбол к народу. Игроки могут внести свой вклад в это.

Лучшие зарабатывают от 10 до 20 миллионов евро в год, а некоторые и больше того. Для них не имеет значения, получат они 100 тысяч евро бонусов за участие в чемпионате мира или нет. Отказавшись от этих бонусов, игроки сборной вернули бы стране кое-что, что в первую очередь дало им возможность добиться карьеры и богатство», – написал в колонке бывший игрок сборной Германии и «Баварии».

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