Лам предложил игрокам сборной Германии отказаться от бонусов, а зарплату тренера ограничить 2 млн евро: «Это помогло бы приблизить футбол к народу»
Филипп Лам высказался о зарплатах и бонусах в сборной Германии.
«Говорят, что Ханси Флик зарабатывал 6,5 млн евро в год, возглавляя сборную Германии, а Нагельсманн, как говорят, получает 4,8 млн евро в год за выполнение той же работы. Это нехорошо, слишком большие суммы.
С экономической динамикой в клубах, которые конкурируют за лучших игроков и тренеров, ничего не сделать, но федерации, такие, как Немецкий футбольный союз, не должны мириться с завышенными зарплатами. Более 2 млн евро в год не требуется.
Все начинается с того факта, что в год сборная проводит всего 10-15 матчей, а топ-клуб – в три-четыре раза больше. В перерывах между матчами тренер сборной не оказывается на поле по 4-6 недель подряд.
Нельзя повернуть время вспять. Но немного рефлексии, возвращения к истокам, конечно, не повредит. Это помогло бы приблизить футбол к народу. Игроки могут внести свой вклад в это.
Лучшие зарабатывают от 10 до 20 миллионов евро в год, а некоторые и больше того. Для них не имеет значения, получат они 100 тысяч евро бонусов за участие в чемпионате мира или нет. Отказавшись от этих бонусов, игроки сборной вернули бы стране кое-что, что в первую очередь дало им возможность добиться карьеры и богатство», – написал в колонке бывший игрок сборной Германии и «Баварии».
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Нынешние футболисты же из группы выйти не могут, либо как на Евро вышли и сразу отлетели. Просто небо и земля, не понимаю как можно этого не заметить.
Так что в этом вопросе полностью на стороне Лама, как и немецкий народ. Я просто в Германии сейчас живу, очень сильно хейтят сборную, а футболисты ничего не делают, послушали бы Лама.
Это же какую наглость иметь, на трех больших турнирах подряд с позором вылететь, и ещё и требовать за это сотни тысяч евро... А насчёт самого Лама, никто от него ничего не просит, все понимают что он все заслужил.
А насчёт тренера, я загуглил разные статьи, лишь только в 2018 году, после 15 лет стажа как тренер сборной и выигрыша ЧМ, у Лёва была зп между 3,8 - 5 млн евро. А у нынешних Фликов и Нагелей такую зп сразу дают.