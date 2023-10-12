Лам предложил игрокам сборной Германии отказаться от бонусов, а зарплату тренера ограничить 2 млн евро: «Это помогло бы приблизить футбол к народу»

Теги Филипп Лам бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Филипп Лам высказался о зарплатах и бонусах в сборной Германии.

«Говорят, что Ханси Флик зарабатывал 6,5 млн евро в год, возглавляя сборную Германии, а Нагельсманн, как говорят, получает 4,8 млн евро в год за выполнение той же работы. Это нехорошо, слишком большие суммы.

С экономической динамикой в клубах, которые конкурируют за лучших игроков и тренеров, ничего не сделать, но федерации, такие, как Немецкий футбольный союз, не должны мириться с завышенными зарплатами. Более 2 млн евро в год не требуется.

Все начинается с того факта, что в год сборная проводит всего 10-15 матчей, а топ-клуб – в три-четыре раза больше. В перерывах между матчами тренер сборной не оказывается на поле по 4-6 недель подряд.

Нельзя повернуть время вспять. Но немного рефлексии, возвращения к истокам, конечно, не повредит. Это помогло бы приблизить футбол к народу. Игроки могут внести свой вклад в это.

Лучшие зарабатывают от 10 до 20 миллионов евро в год, а некоторые и больше того. Для них не имеет значения, получат они 100 тысяч евро бонусов за участие в чемпионате мира или нет. Отказавшись от этих бонусов, игроки сборной вернули бы стране кое-что, что в первую очередь дало им возможность добиться карьеры и богатство», – написал в колонке бывший игрок сборной Германии и «Баварии».

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23 комментария

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Тухель
Люблю таких. Когда были сами игроками не отказывались, а как закончили карьеру, то новые игроки должны отказываться. Это же прекрасно.
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DanielCarvalho
Если закрыть имя Филип Лам, можно подумать что это сказал депутат Госдумы РФ
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Стахович
Только после того как Лам вернёт все свои деньги,заработанные в сборной.А так некрасиво выглядит
+11
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ArnoNeputevy
2 млн евро - истинно народная зарплата.
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Артём Никулин
Ответ Тухель
Люблю таких. Когда были сами игроками не отказывались, а как закончили карьеру, то новые игроки должны отказываться. Это же прекрасно.
Лам когда сам был игроком выигрывал ЧМ и ЛЧ, а нынешние не могут из группы с Японией и Коста-Рикой выйти
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Газонокосильщик Хави
Ответ Артём Никулин
Лам когда сам был игроком выигрывал ЧМ и ЛЧ, а нынешние не могут из группы с Японией и Коста-Рикой выйти
Какая взаимосвязь?
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vova123456
Ответ Стахович
Инфляция,чувак,инфляция.И тут главное,дело не в количестве денег,а в том что Лам сам заработав денег в своё время,призывает нынешнее поколение отказаться от них.Для таких высказываний,он сам должен пожертвовать что-то
Результаты, чувак, результаты. Проблема в том что Лам чемпион мира, и в других турнирах обычно до полуфинала добирался.
Нынешние футболисты же из группы выйти не могут, либо как на Евро вышли и сразу отлетели. Просто небо и земля, не понимаю как можно этого не заметить.
Так что в этом вопросе полностью на стороне Лама, как и немецкий народ. Я просто в Германии сейчас живу, очень сильно хейтят сборную, а футболисты ничего не делают, послушали бы Лама.
Это же какую наглость иметь, на трех больших турнирах подряд с позором вылететь, и ещё и требовать за это сотни тысяч евро... А насчёт самого Лама, никто от него ничего не просит, все понимают что он все заслужил.
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Стахович
Ответ vova123456
Ну тогда призовые были маленькими, лишь 300 000 они получили за выигрыш ЧМ. А нынешние получают минимум по 100 000 лишь за попадание на ЧМ, разницу смекаешь? Выигрыш и не выход из группы. А насчёт тренера, я загуглил разные статьи, лишь только в 2018 году, после 15 лет стажа как тренер сборной и выигрыша ЧМ, у Лёва была зп между 3,8 - 5 млн евро. А у нынешних Фликов и Нагелей такую зп сразу дают.
Инфляция,чувак,инфляция.И тут главное,дело не в количестве денег,а в том что Лам сам заработав денег в своё время,призывает нынешнее поколение отказаться от них.Для таких высказываний,он сам должен пожертвовать что-то
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vova123456
Ответ Стахович
Только после того как Лам вернёт все свои деньги,заработанные в сборной.А так некрасиво выглядит
Ну тогда призовые были маленькими, лишь 300 000 они получили за выигрыш ЧМ. А нынешние получают минимум по 100 000 лишь за попадание на ЧМ, разницу смекаешь? Выигрыш и не выход из группы.
А насчёт тренера, я загуглил разные статьи, лишь только в 2018 году, после 15 лет стажа как тренер сборной и выигрыша ЧМ, у Лёва была зп между 3,8 - 5 млн евро. А у нынешних Фликов и Нагелей такую зп сразу дают.
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vova123456
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Чушь. Может Лам вернёт Баварии все деньги, что превышали бы его годовой доход в 2 млн? Не хочет сам быть ближе к народу?)
Бавария это частная история, он же про сборную говорит, ты вообще сравнения делать можежь?
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Тухель
Ответ Артём Никулин
Лам когда сам был игроком выигрывал ЧМ и ЛЧ, а нынешние не могут из группы с Японией и Коста-Рикой выйти
Ок за победный ЧМ может не отдавать, но были и другие турниры, которые Лам не выигрывал. Да и вообще то подавляющее большинство действующих игрок сборной Германии выигрывали ЛЧ в Баварии, МС или Челси.
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Милдронат Бромантанов
Ответ Тухель
Люблю таких. Когда были сами игроками не отказывались, а как закончили карьеру, то новые игроки должны отказываться. Это же прекрасно.
Возможно, дело в том, что во времена Лама, сборная выигрывала ЧМ, была одним из главных фаворитов любого турнира, а сейчас эта сборная не факт, что вообще на эти турниры отбиралась, если бы не были хозяевами.
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Jadie James
Высосано из пальца. Как и зарплата Флика
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Газонокосильщик Хави
Лам как понимаю не то, что отказывался от бонусов, а в бытность игроком покупал шприцы и бесплатно их раздавал наркоманам. Чтобы сократить риск заражения ВИЧ.
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ПравдоРуб
И какой ттренет тогда из Баварии где он получает 6млн пойдёт в сборную за 2млн? Игрокам от бонусов отказаться ещё можно, но спрашивается ЗАЧЕМ?
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prus_3
"Он вышел родом из народа. Как говорится, парень свой."
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Милдронат Бромантанов
В таком случае, реально придётся звать полевого командира главным тренером.
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KMR
И тренером назначить Лама)
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korysh
дешевый популизм, да и только. Если клубы конкурируют и платят большие зарплаты, то как немецкий футбольный союз должен конкурировать и приглашать нормальных тренеров, если им гораздо выгоднее будет работать в клубах или других сборных? А то что сборная играет меньше, чем клубы, то это тоже не показатель. Игроки могут зарабатывать параллельно в клубах, а вот тренер не будет же совмещать работу в сборной с еще какой то работой основной. Ну а Лам пусть начнет с себя и вернет все бонусы заработанные в сборной.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Чушь. Может Лам вернёт Баварии все деньги, что превышали бы его годовой доход в 2 млн? Не хочет сам быть ближе к народу?)
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