Клаудиньо о «Фламенго»: «Летом было предложение, «Зенит» не принял его. Сейчас до меня ничего не доходило»

Клаудиньо высказался о возможном переходе во «Фламенго».

– Поступало ли вам сейчас предложение?

– У меня контракт с « » до 2027 года. Я очень спокоен, наслаждаюсь отпуском.

Целый год слушаешь о разных вещах, делать это каждый день утомляет. Такие вопросы я оставляю на усмотрение своих агентов. До меня ничего не доходило. Я действительно ничего не слышал. Если до этого дойдет, то позже.

– Возможно ли заключение сделки?

– Возможность есть, все об этом говорят. Если однажды это случится, то пускай это произойдет на подходящих мне, « » и моему нынешнему клубу условиях.

– Что было в середине года?

– Было много разговоров, да. Как с моим агентом, так и со мной. Было предложение. «Зенит» его не принял.

Сейчас же до меня ничего не доходило. Но в прошлое трансферное окно – да, – заявил хавбек.

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