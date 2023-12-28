Клаудиньо о «Фламенго»: «Летом было предложение, «Зенит» не принял его. Сейчас до меня ничего не доходило»
Клаудиньо высказался о возможном переходе во «Фламенго».
– Поступало ли вам сейчас предложение?
– У меня контракт с «Зенитом» до 2027 года. Я очень спокоен, наслаждаюсь отпуском.
Целый год слушаешь о разных вещах, делать это каждый день утомляет. Такие вопросы я оставляю на усмотрение своих агентов. До меня ничего не доходило. Я действительно ничего не слышал. Если до этого дойдет, то позже.
– Возможно ли заключение сделки?
– Возможность есть, все об этом говорят. Если однажды это случится, то пускай это произойдет на подходящих мне, «Фламенго» и моему нынешнему клубу условиях.
– Что было в середине года?
– Было много разговоров, да. Как с моим агентом, так и со мной. Было предложение. «Зенит» его не принял.
Сейчас же до меня ничего не доходило. Но в прошлое трансферное окно – да, – заявил хавбек.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам