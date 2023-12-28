Клаудиньо о «Фламенго»: «Летом было предложение, «Зенит» не принял его. Сейчас до меня ничего не доходило»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Клаудиньо Футбол

Клаудиньо высказался о возможном переходе во «Фламенго».

– Поступало ли вам сейчас предложение?

– У меня контракт с «Зенитом» до 2027 года. Я очень спокоен, наслаждаюсь отпуском.

Целый год слушаешь о разных вещах, делать это каждый день утомляет. Такие вопросы я оставляю на усмотрение своих агентов. До меня ничего не доходило. Я действительно ничего не слышал. Если до этого дойдет, то позже.

– Возможно ли заключение сделки?

– Возможность есть, все об этом говорят. Если однажды это случится, то пускай это произойдет на подходящих мне, «Фламенго» и моему нынешнему клубу условиях.

– Что было в середине года?

– Было много разговоров, да. Как с моим агентом, так и со мной. Было предложение. «Зенит» его не принял.

Сейчас же до меня ничего не доходило. Но в прошлое трансферное окно – да, – заявил хавбек.

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3 комментария
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Короче хочет турниры
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Эти интервью бразильским СМИ на какой-то абсолютно другой волне. Напоминает Дриусси и его "дерьмовую" позицию
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Не доходит через голову - дойдёт через ноги!
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