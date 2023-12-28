Холанд, Салах, Райс, Уокер, Родри, Эдегор – в символической сборной АПЛ от ESPN за 2023 год

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ESPN представил символическую сборную лучших игроков АПЛ в 2023 году.

В нее вошли Эрлинг Холанд, Мохамед Салах, Деклан Райс, Родри, Мартин Эдегор и другие.

Состав символической сборной АПЛ:

Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Вильям Салиба («Арсенал»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Дэн Берн («Ньюкасл»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Форварды: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

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23 комментария
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Ответ Marcus-light
Эдегор вошел, а Сака - нет. Нуну
Сака по всем статьям хуже Салаха индивидуально. Не в центр нападения же ставить его.
+22
0
+22
вместо Сона - Месси. потому что он лучший (Климов)
+28
-10
+18
Ну достаточно все справедливо!!!
+9
0
+9
Эдегор вошел, а Сака - нет. Нуну
+4
-3
+1
что удивительно - это прям похоже на команду. зачастую подобные символические сборные это просто набор лучших атакующих игроков на всех позициях, начиная с опорника и выше)
+1
0
+1
Ответ Великолепный Пеп
Это сборная 23 года, а не сезона 22/23. В текущем сезоне у Сака статистика на уровне Нуньеза, которого не ругает только ленивый.
В прошлом сезоне он тоже не был лучше Салаха.
+2
-1
+1
Ответ Арман Мартиросян
В прошлом сезоне он тоже не был лучше Салаха.
Я хотел адресовать тезис первому посту, промахнулся и попал по вам :)
Конечно, он и в прошлом сезоне был не на уровне Салаха
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Нормальная, вполне адекватная сборная получилась. Можно спорить по паре позиций, но дело вкуса.
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Мартинес, а не Алиссон - это просто смех.
Да и вместо Конса должен быть ван Дейк, в этом сезоне он однозначно лучший ЦЗ на острове.
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Удивляет отсутствие 6-х нападающих
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Сборная довольно адекватная, но слишком много паспортистов.
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Ответ Арман Мартиросян
Сака по всем статьям хуже Салаха индивидуально. Не в центр нападения же ставить его.
Это сборная 23 года, а не сезона 22/23. В текущем сезоне у Сака статистика на уровне Нуньеза, которого не ругает только ленивый.
+2
-2
0
Ответ Stewart D.
мартинес лол зачем эту бездарность ставить в рейтинги ?
Он ЧМ для Месси выиграл. Этого достаточно
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