Холанд, Салах, Райс, Уокер, Родри, Эдегор – в символической сборной АПЛ от ESPN за 2023 год
ESPN представил символическую сборную лучших игроков АПЛ в 2023 году.
В нее вошли Эрлинг Холанд, Мохамед Салах, Деклан Райс, Родри, Мартин Эдегор и другие.
Состав символической сборной АПЛ:
Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Вильям Салиба («Арсенал»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Дэн Берн («Ньюкасл»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»).
Форварды: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
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Конечно, он и в прошлом сезоне был не на уровне Салаха
Да и вместо Конса должен быть ван Дейк, в этом сезоне он однозначно лучший ЦЗ на острове.