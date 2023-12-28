ESPN представил символическую сборную лучших игроков АПЛ в 2023 году.

В нее вошли Эрлинг Холанд, Мохамед Салах, Деклан Райс, Родри, Мартин Эдегор и другие.

Состав символической сборной АПЛ:

Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Вильям Салиба («Арсенал»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Дэн Берн («Ньюкасл»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Форварды: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

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