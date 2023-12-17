Канселу об 1:1 с «Валенсией»: «У «Барсы» были моменты, чтобы забить еще 2-3 гола. Ситуация в лиге становится трудной, но мы должны бороться до конца»

Жоау Канселу оценил ничью с «Валенсией» (1:1) в Ла Лиге.

«У нас были моменты, чтобы забить еще два-три гола. Ситуация в лиге становится трудной, но мы должны бороться до конца. Если бы мы реализовали все моменты, то забили бы 3-4 гола.

У нас очень молодая команда, и мы переживаем тяжелый период. «Барса» – один из крупнейших клубов в мире, поэтому испытываем огромное давление. Мне это нравится, но мы переживаем трудное время и должны двигаться вперед», – сказал защитник «Барселоны».

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