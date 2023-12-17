Канселу об 1:1 с «Валенсией»: «У «Барсы» были моменты, чтобы забить еще 2-3 гола. Ситуация в лиге становится трудной, но мы должны бороться до конца»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу оценил ничью с «Валенсией» (1:1) в Ла Лиге.

«У нас были моменты, чтобы забить еще два-три гола. Ситуация в лиге становится трудной, но мы должны бороться до конца. Если бы мы реализовали все моменты, то забили бы 3-4 гола.

У нас очень молодая команда, и мы переживаем тяжелый период. «Барса» – один из крупнейших клубов в мире, поэтому испытываем огромное давление. Мне это нравится, но мы переживаем трудное время и должны двигаться вперед», – сказал защитник «Барселоны».

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14 комментариев
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Моменты моментами но забивать сейчас некому
Левандовски сильно сдал, Торрес всегда имел плохую реализацию, Феликс никогда не был снайпером, Рафинья ужасен в реализации( пусть и старателен в защите и прессинге, но игрок уровня ниже топ клуба)
Барсу в лучшие времена отличало то что при наличии Мессии и ко-сложно было сказать кто забьет
Сейчас-закрыл поляка и 80% успеха обеспеченно(ибо остальная атака с КПД ниже среднего)
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Начинает бесить уже такие комменты со стороны игроков и тренера барсы, что вот что то не то, но они должны идти до конца.А исправить проблемы в обороне и поправлять прицела они собираются или нет?
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+6
Ответ бек саидов
Поляка необязательно закрывать, он уже сам путается в своих ногах , черепашьей скоростью старается обрабатывать мяч , и все время благополучно просирает моменты.
И тем не менее 80% атаки строится на его завершение
Потому что остальные в атаке не лучше , а порой и хуже
Поэтому замкнутый круг
Поэтому такую Барсу закрыть стало легко
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Если болела Барсы больше пяти минут не высчитает xg после матча с Валенсией, то скорей всего он мёртв..
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Каталонский середняк сыграл в свою силу и отобрал очко у грозной Валенсии. Объективно неплохой результат для клуба уровня ЛЕ.
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Ответ melmi
Моменты моментами но забивать сейчас некому Левандовски сильно сдал, Торрес всегда имел плохую реализацию, Феликс никогда не был снайпером, Рафинья ужасен в реализации( пусть и старателен в защите и прессинге, но игрок уровня ниже топ клуба) Барсу в лучшие времена отличало то что при наличии Мессии и ко-сложно было сказать кто забьет Сейчас-закрыл поляка и 80% успеха обеспеченно(ибо остальная атака с КПД ниже среднего)
Поляка необязательно закрывать, он уже сам путается в своих ногах , черепашьей скоростью старается обрабатывать мяч , и все время благополучно просирает моменты.
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Ответ melmi
И тем не менее 80% атаки строится на его завершение Потому что остальные в атаке не лучше , а порой и хуже Поэтому замкнутый круг Поэтому такую Барсу закрыть стало легко
Можно давать шанс Гуи, а не смотреть на поляка, как на мазоли в глазах.
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Ответ dr. cage
Если болела Барсы больше пяти минут не высчитает xg после матча с Валенсией, то скорей всего он мёртв..
Можно даже не брать xG в расчет, потому что он очень спорный и в моменте гола Валенсии показали, что вероятность забить была вроде бы 3 или 6 процента (что очень странно вообще выглядело).

Но вы помните моменты Валенсии по матчу ?
У той же самой Барселоны было гораздо больше моментов: удар Левы «ножницами», удар Торреса сразу после выхода на замену, выход один на один у Рафиньи, удар Педри.

Запорено было оооочень много моментов, но счет на табло.
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Уже 6 очков отставание от лучшего клуба Каталонии
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Роке наведёт порядок в атаке, верю!
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Да не будет прежней Барсы, Инесты и Месси нет, и вот результат.
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Ответ melmi
Моменты моментами но забивать сейчас некому Левандовски сильно сдал, Торрес всегда имел плохую реализацию, Феликс никогда не был снайпером, Рафинья ужасен в реализации( пусть и старателен в защите и прессинге, но игрок уровня ниже топ клуба) Барсу в лучшие времена отличало то что при наличии Мессии и ко-сложно было сказать кто забьет Сейчас-закрыл поляка и 80% успеха обеспеченно(ибо остальная атака с КПД ниже среднего)
Поляка особо закрывать не нужно, он сам закрывается.
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Ответ dr. cage
Если болела Барсы больше пяти минут не высчитает xg после матча с Валенсией, то скорей всего он мёртв..
как и игра Левандовского, просто убивает👍🏻
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