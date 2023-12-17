Канселу об 1:1 с «Валенсией»: «У «Барсы» были моменты, чтобы забить еще 2-3 гола. Ситуация в лиге становится трудной, но мы должны бороться до конца»
Жоау Канселу оценил ничью с «Валенсией» (1:1) в Ла Лиге.
«У нас были моменты, чтобы забить еще два-три гола. Ситуация в лиге становится трудной, но мы должны бороться до конца. Если бы мы реализовали все моменты, то забили бы 3-4 гола.
У нас очень молодая команда, и мы переживаем тяжелый период. «Барса» – один из крупнейших клубов в мире, поэтому испытываем огромное давление. Мне это нравится, но мы переживаем трудное время и должны двигаться вперед», – сказал защитник «Барселоны».
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Левандовски сильно сдал, Торрес всегда имел плохую реализацию, Феликс никогда не был снайпером, Рафинья ужасен в реализации( пусть и старателен в защите и прессинге, но игрок уровня ниже топ клуба)
Барсу в лучшие времена отличало то что при наличии Мессии и ко-сложно было сказать кто забьет
Сейчас-закрыл поляка и 80% успеха обеспеченно(ибо остальная атака с КПД ниже среднего)
Потому что остальные в атаке не лучше , а порой и хуже
Поэтому замкнутый круг
Поэтому такую Барсу закрыть стало легко
Но вы помните моменты Валенсии по матчу ?
У той же самой Барселоны было гораздо больше моментов: удар Левы «ножницами», удар Торреса сразу после выхода на замену, выход один на один у Рафиньи, удар Педри.
Запорено было оооочень много моментов, но счет на табло.