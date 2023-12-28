Экс-вратарь «Реала» и «Милана» Диего Лопес завершил карьеру в 42 года

Теги Милан Диего Лопес Реал Мадрид Севилья Вильярреал Эспаньол Ла Лига Райо Вальекано Футбол

Экс-вратарь «Реала» и «Милана» Диего Лопес завершил карьеру в 42 года.

Теперь он займется тренерской деятельностью.

Напомним, Лопес перешел в «Реал» в 2013 году из «Севильи» и заменил Икера Касильяса при Жозе Моуринью. В мадридским клубом испанец выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2013/2014.

Лопес также поиграл в «Милане», «Вильярреале» и «Эспаньоле». Его последним клубом стал «Райо Вальекано», который он покинул этим летом. Вратарь также провел один матч за сборную Испании в 2009 году.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За 10 минут 0 комментов) Школота со спортса походу и не застали его, хотя он в Реале играл относительно недавно 10 лет назад. Кстати тот человек, из-за которого Касильяс присел на лавку, хороший был кипер
+43
-7
+36
Ответ Великий Алонсо
За 10 минут 0 комментов) Школота со спортса походу и не застали его, хотя он в Реале играл относительно недавно 10 лет назад. Кстати тот человек, из-за которого Касильяс присел на лавку, хороший был кипер
Практически со всем согласен, кроме того, что из-за него Икер сел на лавку. Икер лажал в последнее время и рассорился с Моуром, вот и итог его пребывания на лавке)
+8
-2
+6
Хороший был вратарь
+4
-1
+3
Если не путаю, он был в том старом мощном Вильяреале Пеллигрини и вылетал от Зенита в 1/16 кубка УЕФА, который Зенит потом и взял.
+3
0
+3
Кроме Реала запомнился по Вильярреалу. Он оттуда ушел, когда команда вылетела вроде. А до этого очень недурно шли чуть ниже тройки несколько сезонов, Лопес как раз тогда основным был. Я и не знал, честно говоря, что он столько сезонов в Эспаньоле провел.
0
0
0
А ведь когда выиграл конкуренцию у самого Икера Касильяса или это была обида Моуринью🧐?
0
0
0
Расскажите ему про Хабибуллина.
0
0
0
Ответ Великий Алонсо
За 10 минут 0 комментов) Школота со спортса походу и не застали его, хотя он в Реале играл относительно недавно 10 лет назад. Кстати тот человек, из-за которого Касильяс присел на лавку, хороший был кипер
Из-за Моуриньо Икер сел на лавку
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
За 10 минут 0 комментов) Школота со спортса походу и не застали его, хотя он в Реале играл относительно недавно 10 лет назад. Кстати тот человек, из-за которого Касильяс присел на лавку, хороший был кипер
Икер скорее из-за Моура и внутрикомандных интриг присел. Лопесу повезло что Арбелоа травмировал Касильяса, что послужило формальным поводом для его подписания.
0
0
0
Ответ Hero077
Практически со всем согласен, кроме того, что из-за него Икер сел на лавку. Икер лажал в последнее время и рассорился с Моуром, вот и итог его пребывания на лавке)
Лопес получил шанс, и играл великолепно, не давая повод его менять. Икер классный кипер, но на тот момент Лопес, объективно, был сильнее.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий