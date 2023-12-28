Экс-вратарь «Реала» и «Милана» Диего Лопес завершил карьеру в 42 года.

Теперь он займется тренерской деятельностью.

Напомним, Лопес перешел в «Реал» в 2013 году из «Севильи» и заменил Икера Касильяса при Жозе Моуринью. В мадридским клубом испанец выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2013/2014.

Лопес также поиграл в «Милане», «Вильярреале» и «Эспаньоле». Его последним клубом стал «Райо Вальекано», который он покинул этим летом. Вратарь также провел один матч за сборную Испании в 2009 году.

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