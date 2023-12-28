Рэтклифф и Глейзеры договорились не критиковать друг друга публично. Пункт включен в сделку по продаже Ineos акций «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Глейзеры и Джим Рэтклифф договорились не критиковать друг друга публично.

Напомним, в воскресенье «Манчестер Юнайтед» объявил о продаже 25% акций клуба компании Рэтклиффа Ineos за 1,25 млрд фунтов. Новые акционеры будут отвечать за футбольные операции «МЮ».

По информации The Telegraph, сделка включает пункт о «взаимном недопущении унижения» между Рэтклиффом и Глейзерами, запрещающий сторонам прямо или косвенно атаковать друг друга публично и делать заявления, как-либо унижающие честь и достоинство сторон.

Владельцы клуба и новые инвесторы стремятся наладить отношения друг с другом и не допустить утечек о разногласиях, которые могут возникнуть в будущем.

Сообщается, что соответствующие условия закреплены в нормативном документе.

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3 комментария
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Светлая позитивная новость. Побольше бы таких!
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Хех, Рэтклифф подписался на невыполнимый челлендж)
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Снег ща обратно вверх пойдет, катари чем-то доволен
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