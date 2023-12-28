Рэтклифф и Глейзеры договорились не критиковать друг друга публично. Пункт включен в сделку по продаже Ineos акций «МЮ»

Глейзеры и Джим Рэтклифф договорились не критиковать друг друга публично.

Напомним, в воскресенье « » объявил о продаже 25% акций клуба компании Рэтклиффа Ineos за 1,25 млрд фунтов. Новые акционеры будут отвечать за футбольные операции «МЮ».

По информации The Telegraph, сделка включает пункт о «взаимном недопущении унижения» между Рэтклиффом и Глейзерами, запрещающий сторонам прямо или косвенно атаковать друг друга публично и делать заявления, как-либо унижающие честь и достоинство сторон.

Владельцы клуба и новые инвесторы стремятся наладить отношения друг с другом и не допустить утечек о разногласиях, которые могут возникнуть в будущем.

Сообщается, что соответствующие условия закреплены в нормативном документе.

Джим Рэтклифф – безжалостный капиталист и любитель риска. Занялся бизнесом в 40 и переругался со всеми

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам