Рэтклифф и Глейзеры договорились не критиковать друг друга публично. Пункт включен в сделку по продаже Ineos акций «МЮ»
Глейзеры и Джим Рэтклифф договорились не критиковать друг друга публично.
Напомним, в воскресенье «Манчестер Юнайтед» объявил о продаже 25% акций клуба компании Рэтклиффа Ineos за 1,25 млрд фунтов. Новые акционеры будут отвечать за футбольные операции «МЮ».
По информации The Telegraph, сделка включает пункт о «взаимном недопущении унижения» между Рэтклиффом и Глейзерами, запрещающий сторонам прямо или косвенно атаковать друг друга публично и делать заявления, как-либо унижающие честь и достоинство сторон.
Владельцы клуба и новые инвесторы стремятся наладить отношения друг с другом и не допустить утечек о разногласиях, которые могут возникнуть в будущем.
Сообщается, что соответствующие условия закреплены в нормативном документе.
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