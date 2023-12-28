«Ювентус» близок к подписанию 17-летнего хавбека Черногории U21 Аджича за 5 млн евро

«Ювентус» близок к подписанию хавбека « » Василие Аджича.

Туринцы предложили за 17-летнего игрока молодежной сборной Черногории 5 млн евро плюс процент с последующей перепродажи футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры находятся в завершающей стадии, « » рассчитывает, что Аджич пройдет медосмотр в январе.

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