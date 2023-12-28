«Ювентус» близок к подписанию 17-летнего хавбека Черногории U21 Аджича за 5 млн евро

Теги Ювентус серия А Италия Будучность возможные трансферы высшая лига Черногория Василие Аджич Футбол

«Ювентус» близок к подписанию хавбека «Будучности» Василие Аджича.

Туринцы предложили за 17-летнего игрока молодежной сборной Черногории 5 млн евро плюс процент с последующей перепродажи футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры находятся в завершающей стадии, «Ювентус» рассчитывает, что Аджич пройдет медосмотр в январе.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парень не сыграл в этом сезоне, но имеет 4 забитых гола. Вундеркинд, видимо, дитя индиго
+7
-2
+5
Ничего себе, Игры в сезоне – Голы 4, это супертоп. Даже страшно представить, сколько он забьёт, если выйдет на поле, бгг
+6
-3
+3
5 лямов за игрока из чемпионата Черногории не многовато ли?
+2
-1
+1
Необычная для спортс.ру новость. Не написано, что этим футболистом также интересовались Зенит и Спартак.
0
0
0
Хорошо что начали брать молодых и перспективных, Юве надо постепенно омолаживать состав
+1
-1
0
Вася, ну кто его не знает, еее
0
0
0
Лет через десять дебютирует, пройдя перед этим кучу аренд в клубы уровня Удинезе. Приятного просмотра
0
0
0
Ответ Roman
Парень не сыграл в этом сезоне, но имеет 4 забитых гола. Вундеркинд, видимо, дитя индиго
читал 23 игры в сезоне за основу 6+2
0
0
0
Ответ Islam Gasanov
Хорошо что начали брать молодых и перспективных, Юве надо постепенно омолаживать состав
Там целую команду создали почти 5 лет назад для молодых и перспективных. Брать начали, играют за основу с горем пополам двое-трое.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий