«Ювентус» близок к подписанию 17-летнего хавбека Черногории U21 Аджича за 5 млн евро
«Ювентус» близок к подписанию хавбека «Будучности» Василие Аджича.
Туринцы предложили за 17-летнего игрока молодежной сборной Черногории 5 млн евро плюс процент с последующей перепродажи футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, переговоры находятся в завершающей стадии, «Ювентус» рассчитывает, что Аджич пройдет медосмотр в январе.
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