Довбик набрал 15 (11+4) очков в этом сезоне Ла Лиги – больше всех наряду с Беллингемом. Форвард «Жироны» – 3-й бомбардир чемпионата

Артем Довбик набрал 15 очков по системе «гол+пас» в сезоне Ла Лиги.

Нападающий «Жироны» реализовал пенальти в матче против « » в матче 18-го тура чемпионата (1:0, второй тайм).

Это 11-й гол украинского футболиста в текущем розыгрыше Ла Лиги. Он занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров турнира – его опережают (13 голов) и (12). На счету Антуана Гризманна тоже 11 мячей.

Довбик и Беллингем совершили наибольшее количество результативных действий в сезоне Ла Лиги – по 15. Игрок «Жироны» забил 11 мячей и отдал 4 результативных паса, а хавбек « » отличился 13 забитыми мячами и 2 ассистами.

Подробную статистику Артема можно найти здесь.

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