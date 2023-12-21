Довбик набрал 15 (11+4) очков в этом сезоне Ла Лиги – больше всех наряду с Беллингемом. Форвард «Жироны» – 3-й бомбардир чемпионата
Артем Довбик набрал 15 очков по системе «гол+пас» в сезоне Ла Лиги.
Нападающий «Жироны» реализовал пенальти в матче против «Бетиса» в матче 18-го тура чемпионата Испании (1:0, второй тайм).
Это 11-й гол украинского футболиста в текущем розыгрыше Ла Лиги. Он занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров турнира – его опережают Джуд Беллингем (13 голов) и Борха Майораль (12). На счету Антуана Гризманна тоже 11 мячей.
Довбик и Беллингем совершили наибольшее количество результативных действий в сезоне Ла Лиги – по 15. Игрок «Жироны» забил 11 мячей и отдал 4 результативных паса, а хавбек «Реала» отличился 13 забитыми мячами и 2 ассистами.
Подробную статистику Артема можно найти здесь.
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