Довбик набрал 15 (11+4) очков в этом сезоне Ла Лиги – больше всех наряду с Беллингемом. Форвард «Жироны» – 3-й бомбардир чемпионата

Теги Бетис Ла Лига Жирона Антуан Гризманн Артем Довбик Борха Майораль Джуд Беллингем Футбол

Артем Довбик набрал 15 очков по системе «гол+пас» в сезоне Ла Лиги.

Нападающий «Жироны» реализовал пенальти в матче против «Бетиса» в матче 18-го тура чемпионата Испании (1:0, второй тайм). 

Это 11-й гол украинского футболиста в текущем розыгрыше Ла Лиги. Он занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров турнира – его опережают Джуд Беллингем (13 голов) и Борха Майораль (12). На счету Антуана Гризманна тоже 11 мячей. 

Довбик и Беллингем совершили наибольшее количество результативных действий в сезоне Ла Лиги – по 15. Игрок «Жироны» забил 11 мячей и отдал 4 результативных паса, а хавбек «Реала» отличился 13 забитыми мячами и 2 ассистами. 

Подробную статистику Артема можно найти здесь

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32 комментария
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А прикиньте Украина далеко дойдет на Евро и на Матч ТВ мы не увидим кучу решающих игр)
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Молодчина Артем!
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Тащит скромнейшую Жирону к чемпионству, но все пиарят Беллингема))
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Евро2021 четвертьфинал а гигант не вышел с группы😮‍💨🤫
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Да, очень крут. Один из лидеров Жироны.
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Открытие евросезона
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Ответ VERBLYUD
Тащит скромнейшую Жирону к чемпионству, но все пиарят Беллингема))
Да зачем вы все время пытаетесь кого-то принизить? Они оба крутые, но они в разных клубах, с разными задачами, оба показывают шикарную игру, зачем их вообще сравнивать?
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Жаль Витя Цыганков травмирован, как они на пару "Барсу" разорвали красавцем голешником!!!
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Ответ Кирилл Голивец
А прикиньте Украина далеко дойдет на Евро и на Матч ТВ мы не увидим кучу решающих игр)
и одно будет успокаивать - сможешь смотреть пиратские трансляции без криков Чердака
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лучший игрок в Ла Лиге в данном розыгрыше пока что
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мощный чувак!
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Перейдет в головной клуб и вытеснит Хааланда из стартового состава
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Ответ QWertY
Перейдет в головной клуб и вытеснит Хааланда из стартового состава
Ну Холланда нет, но есть много топ клубов которым нужны нападающие топовые. Поэтому спокойно найдет себе клуб летом если захочет
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если Жирона обеспечить себе место в ЛЧ шейхи по серьёзнее возьмутся за дела.
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Зато есть молодежный чм
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Ответ VERBLYUD
Тащит скромнейшую Жирону к чемпионству, но все пиарят Беллингема))
Чел, а где сложнее быть лидером, только честно скажи: в топ-клубе и в середняке? От Довбика, кроме болел Жироны, никто ничего не ждал, на него не давят. А от Беллингема огромные ожидания, ему нужно показывать результат здесь и сейчас. Так что твой популистский комментарий как-то не к месту)
+7
-6
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Ответ Кирилл Голивец
А прикиньте Украина далеко дойдет на Евро и на Матч ТВ мы не увидим кучу решающих игр)
Комментарий удален пользователем
Ответ Кирилл Голивец
А прикиньте Украина далеко дойдет на Евро и на Матч ТВ мы не увидим кучу решающих игр)
А прикиньте к Евро Украина исчезнет))
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И Майораль в этом году ожил. Чудо, а не чемпионат.
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Ответ a.sh.s.
если Жирона обеспечить себе место в ЛЧ шейхи по серьёзнее возьмутся за дела.
Думаю они уже взялись. А если Сити лифтанут в северо-западную лигу, они возьмутся с 10 кратной энергией, по серьезному, и через пару сезонов гегемонии Реала и Барсы придет конец.
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