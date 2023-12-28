«Челси» обыграл «Пэлас» 12 раз подряд. Ни с одним соперником в АПЛ такой серии у «синих» не было

Теги Челси премьер-лига Англия Кристал Пэлас рекорды Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в 12-й раз подряд.

Команда Маурисио Почеттино одержала победу со счетом 2:1 в 19-м туре АПЛ.

В последний раз «синие» теряли очки в матче против «Пэлас» 1 апреля 2017 года.

С тех пор они победили рекордные 12 раз подряд. Для «Челси» это самая длинная серия в противостоянии с одним соперником в рамках высшей лиги Англии.

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3 комментария
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Челси мне напоминает Арсенал 3 года назад. Неплохие, молодые, талантливые игроки без лидера. Галахер в роли Эдегора так же похожи. Пару лидеров в добавок к Галахеру и опыта молодым и заиграют очень хорошо. Думаю не все так плохо у Аристократов.
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Галлахер в роли Эдегора? 🤣
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Ответ Джек Токтошакунов
Галлахер в роли Эдегора? 🤣
Есть более развернутый вопрос?
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