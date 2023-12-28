«Челси» обыграл «Пэлас» 12 раз подряд. Ни с одним соперником в АПЛ такой серии у «синих» не было

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в 12-й раз подряд.

Команда Маурисио Почеттино одержала победу со счетом 2:1 в 19-м туре .

В последний раз «синие» теряли очки в матче против « » 1 апреля 2017 года.

С тех пор они победили рекордные 12 раз подряд. Для « » это самая длинная серия в противостоянии с одним соперником в рамках высшей лиги Англии.

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