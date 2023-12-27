Мудрик забил «Кристал Пэлас». У украинца 2 гола в 3 последних играх за «Челси»
Михаил Мудрик забил в двух из трех последних матчей за «Челси».
Вингер открыл счет на 13-й минуте матча АПЛ против «Кристал Пэлас». Он в касание замкнул прострел защитника Мало Гюсто.
19 декабря украинец отличился в игре против «Ньюкасла» в Кубке английской лиги.
Всего у Мудрика 4 гола в составе «Челси» в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Челси» – «Кристал Пэлас». 1:0 – Мудрик забил на 13-й. Онлайн-трансляция
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Охренеть приколисты. У Мудрика дофига где надо прибавлять, но он один из лучших в составе Челси в каждом матче в котором выходит последние несколько месяцев.
Холланд и Беллингем сразу заиграли в топ клубе? У норвежца вообще идеально поступательная карьера. Свой чемпионат, потом австрийский чтобы привыкнуть, потом немецкий чемпионат и только потом топ клуб. Он же не из Норвегии в МС перешел.
Беллингем тоже в Боруссию из родного клуба перешел, а не в РМ.
В Челси дичайшее давление, а особенно сейчас. От игроков требуют невозможного. От команды с нуля, чтобы она играла на уровне победителей ЛЧ.
срочно многим переобуваться надо.
... а чистка будет. И она нужна. И большая.
И в СМИ многим вспомнят их позицию.
Хорошо бы и многих комментаторов ненавидящих свою страну не забыть.