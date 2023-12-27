Мудрик забил «Кристал Пэлас». У украинца 2 гола в 3 последних играх за «Челси»

Михаил Мудрик забил в двух из трех последних матчей за «Челси».

Вингер открыл счет на 13-й минуте матча против «Кристал Пэлас». Он в касание замкнул прострел защитника .

19 декабря украинец отличился в игре против «Ньюкасла» в Кубке английской лиги.

Всего у Мудрика 4 гола в составе «Челси» в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Кристал Пэлас». 1:0 – Мудрик забил на 13-й. Онлайн-трансляция

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