Мудрик забил «Кристал Пэлас». У украинца 2 гола в 3 последних играх за «Челси»

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Кристал Пэлас Михаил Мудрик Мало Гюсто Футбол

Михаил Мудрик забил в двух из трех последних матчей за «Челси».

Вингер открыл счет на 13-й минуте матча АПЛ против «Кристал Пэлас». Он в касание замкнул прострел защитника Мало Гюсто.

19 декабря украинец отличился в игре против «Ньюкасла» в Кубке английской лиги.

Всего у Мудрика 4 гола в составе «Челси» в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Кристал Пэлас». 1:0 – Мудрик забил на 13-й. Онлайн-трансляция

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62 комментария
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Ответ Микола Лютий
Шутки шутками, но с каждым матчем прибавляет
В чём шутки? Что на спортсе дохрена нациков, которые все проблемы Челси скидывают на Мудрика, хотя матчи Челси даже не смотрят?
Охренеть приколисты. У Мудрика дофига где надо прибавлять, но он один из лучших в составе Челси в каждом матче в котором выходит последние несколько месяцев.
+106
-32
+74
Шутки шутками, но с каждым матчем прибавляет
+48
-6
+42
Ответ градус ненависти
Комментарий скрыт
Не ревнуй, твоего мужика никто не отнимет.
+28
-8
+20
Сейчас налетят шутники обиженные все равно)
+23
-10
+13
Мощное поколение у украинцев
+25
-16
+9
Ответ Sanan1908
Интересно, почему спортсРУ так пристально следит за любыми действиями Мудрика?)
Последние время только за голами. Это раньше каждый его выход в старте становился отдельной новостью - вот было время.
+10
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+9
Ответ Всеволод Бобров
ну играл явно не на 100 млн
А это он что ли 100 лямов за себя попросил? Явно не его проблемы
+5
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В этом сочетании игроков Мудрик, Нкунку и Матсен очень мощно смотрятся, и даже Джексон не так сильно косячит как обычно. Почеттино потребовалось 19 туров, чтоб понять, что нужно поставить парней по удобным позициям. Ну лучше поздно, чем некогда.
+5
-1
+4
Интересно, почему спортсРУ так пристально следит за любыми действиями Мудрика?)
+7
-4
+3
Ответ Sanan1908
Интересно, почему спортсРУ так пристально следит за любыми действиями Мудрика?)
Потому, что любая новость с упоминанием Мудрика порождает кучу просмотров и комментов от знатоков футбола
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Ответ Всеволод Бобров
слишком рано перешёл? ему 17?
Переходить из чемпионата шапито сразу в топ клуб очень тяжело в молодом возрасте, подавляющее большинство игроков ломаются под гнётом ответственности. Того же Зинченко отправили в аренду, а не сразу в старт ставили. Условно даже какой нибудь Модрич мог сломаться, если бы перешел из Загреба не в Шпоры, а в РМ напрямую.
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Там все аналогично, если не больше
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Ответ Стахович
Мощное поколение у украинцев
Зная что происходит в стране, они реально набирают обороты, особенно игроки в других странах и у них неплохо получается!
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Ответ Акира_1
Последние время только за голами. Это раньше каждый его выход в старте становился отдельной новостью - вот было время.
Видимо, спортс разогнал своё украинское крыло, даже таких либералов достало нытьё. Оттого и столько вакансий в последнее время
+3
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Смотрите: шутки и критика была обоснована, когда у него, да и у всего Челси всё шло по одному месту? Абсолютно. Сейчас у Челси продолжает все идти по одному месту, у него лично дела поправляются. Он все ещё не играет на 100 миллионов, но уже лучше из того что было. А было НИ - ЧЕ - ГО. Мягко говоря. Так что не надо никого обвинять в переобулись, спрятались, утер нос хейтерам. Любая реакция согласно игре и результату
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Начал потихоньку набирать. Но тут гол по сути сделал нкунку и оборона соперника.
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Молодец, Михайло, не сдаётся, хоть уже давно с грязью смешан
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Хейлунд, Дарвин, Мудрик. Вот что "боксин-дей" животворящий делает..
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Ответ Тухель
Что ты такое несешь? Холланд и Беллингем сразу заиграли в топ клубе? У норвежца вообще идеально поступательная карьера. Свой чемпионат, потом австрийский чтобы привыкнуть, потом немецкий чемпионат и только потом топ клуб. Он же не из Норвегии в МС перешел. Беллингем тоже в Боруссию из родного клуба перешел, а не в РМ. В Челси дичайшее давление, а особенно сейчас. От игроков требуют невозможного. От команды с нуля, чтобы она играла на уровне победителей ЛЧ.
Челси щас не лучше Боруссии
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ждём голасо от Антони
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сердце Челси
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Ответ Артур Азимов
Этот гол сделал вообще Гюсто, а не Нкунку.
Гюсто просто прострелил из состояния когда ему никто не мешал и попал в мудрика которому тоже никто не мешал. А вот отправил его в пустое пространство как раз нкунку.
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Ответ Marcus-light
Молодец, Михайло, не сдаётся, хоть уже давно с грязью смешан
С грязью он смешан только на этом сайте
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Ответ Всеволод Бобров
Челси щас не лучше Боруссии
Наплевать как играют. Главное давление. Ливерпуль в прошлом сезоне даже в ЛЧ не попал. С игроков Ливерпуля пропало давление? Хрен там был. Ливерпуль, Арсенал, МС, МЮ, Челси в этих клубах бешенное давление на футболистов оказывается постоянно. В Боруссии такого и близко нет, по этому молодые туда и идут. Там какой нибудь бегунок немецкий может месяцами не забивать и всем норм, а если Мудрик месяц не забивает, то его гнобят повсюду.
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а мог стать именем нарицательным. променял на сомнительный статус "Рождество раз в год бывает"
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Ответ Всеволод Бобров
ты Челси с реалом сравнил? Хвича допустим сразу заиграл, Холланд, Белингем, да много кого можно перечислять
Что ты такое несешь?
Холланд и Беллингем сразу заиграли в топ клубе? У норвежца вообще идеально поступательная карьера. Свой чемпионат, потом австрийский чтобы привыкнуть, потом немецкий чемпионат и только потом топ клуб. Он же не из Норвегии в МС перешел.
Беллингем тоже в Боруссию из родного клуба перешел, а не в РМ.
В Челси дичайшее давление, а особенно сейчас. От игроков требуют невозможного. От команды с нуля, чтобы она играла на уровне победителей ЛЧ.
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Ответ ML26
Там все аналогично, если не больше
ну их-то понять можно)
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Все ещё проще, всем абсолютно понятно, к чему всё идёт ... и что будет после этого ...
срочно многим переобуваться надо.
... а чистка будет. И она нужна. И большая.
И в СМИ многим вспомнят их позицию.
Хорошо бы и многих комментаторов ненавидящих свою страну не забыть.
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Ответ deadjoker
Начал потихоньку набирать. Но тут гол по сути сделал нкунку и оборона соперника.
У Мудрика в самом начале был очень хороший эпизод, когда с Нкунку обыгрался и Маатсена на ворота вывел. Прям надежда появилась, что он не такое бревно, как я думаю)
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Ответ Sanan1908
Интересно, почему спортсРУ так пристально следит за любыми действиями Мудрика?)
потому что гладиолус)
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