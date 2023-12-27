Начо дисквалифицирован на 1 матч Ла Лиги за удаление в игре с «Алавесом». Капитан «Реала» не сыграет с «Мальоркой»

Начо Фернандес дисквалифицирован на один матч Ла Лиги.

Капитан « » был удален в матче 18-го тура Ла Лиги против « » (1:0). На 52-й минуте Начо наступил сзади на голеностоп Саму Омородиону. Главный арбитр матча Исидро Диас де Мера после просмотра видеоповтора заменил желтую карточку на прямую красную.

Комитет по соревнованиям дисквалифицировал на один матч . Таким образом, защитник пропустит матч с «Мальоркой» 3 января.

Отметим, что Начо получил прямую красную карточку во второй раз в сезоне – в сентябре защитник был удален в матче с «Жироной» и получил трехматчевую дисквалификацию, которую впоследствии сократили до 2 матчей.

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