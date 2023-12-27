Начо дисквалифицирован на 1 матч Ла Лиги за удаление в игре с «Алавесом». Капитан «Реала» не сыграет с «Мальоркой»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига дисквалификации судьи Алавес Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес дисквалифицирован на один матч Ла Лиги.

Капитан «Реала» был удален в матче 18-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (1:0). На 52-й минуте Начо наступил сзади на голеностоп Саму Омородиону. Главный арбитр матча Исидро Диас де Мера после просмотра видеоповтора заменил желтую карточку на прямую красную.

Комитет по соревнованиям дисквалифицировал Начо на один матч Ла Лиги. Таким образом, защитник пропустит матч с «Мальоркой» 3 января.

Отметим, что Начо получил прямую красную карточку во второй раз в сезоне – в сентябре защитник был удален в матче с «Жироной» и получил трехматчевую дисквалификацию, которую впоследствии сократили до 2 матчей.

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10 комментариев
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Ответ Ready FoR WaR
Тчуамени твой выход
Тчуменинга
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-2
+14
Тчуамени твой выход
+13
-3
+10
Большая потеря
+2
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Получается ещё легко отделался.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Далерджон Дадабаев
Комментарий удален пользователем
где ты придумал такие правила?
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Ответ Adam Almurzaev
Не вовремя конечно, как раз через 2 матча и Кама бы вернулся и Тчуамени сыграл бы ЦЗ спокойно.
чуамени единственный профильный опорник,или дыра в опрной зоне не важна,а главное воткнуть любого игрока как цз и не важно как он будет играть! а анчелоти похоже с тобой в фифу играет.
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