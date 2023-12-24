Джейми Каррагер: «С атакующей тройкой «Ливерпуля» что-то неладное. Мане и Фирмино не получилось заменить»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Коди Гакпо Луис Диас Дарвин Нуньес Футбол

Джейми Каррагер критично отозвался об атаке «Ливерпуля».

«Если посмотреть на атакующую тройку «Ливерпуля», то с ней что-то неладное.

Гакпо здесь уже почти 12 месяцев, и у него были вспышки, но не достаточно. Диас выглядит тенью самого себя после травмы колена в прошлом сезоне.

Диас должен провести хорошую вторую половину сезона, иначе летом «Ливерпуль» будет выходить на рынок в поиске игрока на левый фланг. Мне кажется, что Мане и Фирмино не получилось заменить в плане качества.

Я знаю, что Нуньес выходит со скамейки запасных, и что он находится в плохой форме в плане голов, но Нуньес должен быть чуть ли не первым в командном списке.

Даже в матче с «Вест Хэмом» в Кубке лиги в середине недели он создал гол и посеял панику, появилось ощущение, что даже если все идет не очень хорошо, он может пробежать мимо кого-то или пробить. Где-то он может что-то сделать.

Кажется, мы все еще оправдываем его, но кто есть у «Ливерпуля» в атакующей тройке? Салах – номер один, Нуньес – номер два, а кто еще?» – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

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20 комментариев
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Реально Нуньес держит защитников соперников в постоянном стрессе. Его постоянные рывки кошмар для любого ЦЗ. То что не забивает, не отражает его вклада. Он просто должен быть старте и все. Диаса опытные защитники легко хавают, а Гакпо явно не форвард его работа больше создавать моменты. Меня удивило что его не было в старте, его рывки пригодились бы, что бы усмирить высокий прессинг Арсенал.
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Уход Мане, как раз, не почувствовался, а вот Фирмино реально дико не хватает, в последней фазе очень часто не хватает его техники и умения не стандартно сыграть, Гакпо и Нуньес иногда просто в стеночку нормально сыграть не могут, и не обрабатывают передачи с которыми Фирма легко справлялся
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Ответ GibsonFlyingV
Если Салах уйдет в СА летом, то можно планировать только лигу конференций, в атаке больше никого нет толкового
Да, только японец пахарь дикий.
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Если Салах уйдет в СА летом, то можно планировать только лигу конференций, в атаке больше никого нет толкового
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Это шапито в атаке держится исключительно на Салахе
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Салах номер 1. Жота номер 2. Скорее так.
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Отправьте Нуньеса на родной левый фланг и Жоту в центр , вот вам убийственная Тройка :
Нуньес
Жота
Салах
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Ответ Billy_Shears
В центре поля бегает старый японец и непонятный венгр, так что атака ещё ничего..
Ну это еще вчера было видно что японец венгр и Джонс не уровень топ клуба , разве что для ротации , опорника не хватает толкового
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Ответ GibsonFlyingV
Если Салах уйдет в СА летом, то можно планировать только лигу конференций, в атаке больше никого нет толкового
а мне кажется, что салах уже начал по скорости сдавать, боюсь, что через год совсем превратится в диспетчера уже.
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Ответ Трент 66
Уход Мане, как раз, не почувствовался, а вот Фирмино реально дико не хватает, в последней фазе очень часто не хватает его техники и умения не стандартно сыграть, Гакпо и Нуньес иногда просто в стеночку нормально сыграть не могут, и не обрабатывают передачи с которыми Фирма легко справлялся
Как по мне, классно заменил Фирмино Жота, но что-то дико ему не прет с этими травмами. Только набирает форму и опять ломается.
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Если еще и Салах уйдет, то в таком варианте будет лучше если Ливерпуль займет место в зоне ЛЕ и не будет позорить АПЛ в ЛЧ на следующий сезон
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Ну а что вы ожидали от Гакпо, по МЮ непонятно разве было о выходцах из Эредивизи? Ну а Нуньес - это Нуньес, тут и добавить нечего, не поправит он реализацию
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И Жота и Диас очень круто начинали свои первые сезоны в команде. А потом сдали. Почему так 😩 где стабильность? А Нуньес до сих пор не заиграл (
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Да там по составу в целом вопросы. Вопросам нет к тем кто брал ЛЧ.

Диаз - жутко не стабилен, и травматичен. Нуньез не уровень Фирмино. Гравенберх пока вообще не адаптировался к Лиге.

На одном Салахе с Трентом будет тяжело вывести далее.

К середине сезона основные игроки повылетали как обычно.

На дистанции будет очень трудно брать очки с таким составом без усиления зимой.
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Гакпо вообще на расслабоне всегда - никуда не спешит, ни о чём не переживает. Ему бы домой - травку курить.
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Салах сейчас и № 1, и № 2 и № 3.
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За сколько денег в свое время покупали Фирмино,Мане и Салаха ?? АПЛ сами раскачали эту лодку из за своих заработках в лиге и бездарных завышенных покупках всякого дна за 50,70,100 млн. весь рынок Европейский тоже поднял цены и теперь действительно хорошие футболисты стоят космос денег. вот теперь в АПЛ и бегают купленные за 50 и более всякие Мудрики,Антони,Джаксоны и тот же Нуньес свои 100 не отрабатывает. так что спасибо рынку АПЛ!
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