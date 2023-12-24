Джейми Каррагер: «С атакующей тройкой «Ливерпуля» что-то неладное. Мане и Фирмино не получилось заменить»
Джейми Каррагер критично отозвался об атаке «Ливерпуля».
«Если посмотреть на атакующую тройку «Ливерпуля», то с ней что-то неладное.
Гакпо здесь уже почти 12 месяцев, и у него были вспышки, но не достаточно. Диас выглядит тенью самого себя после травмы колена в прошлом сезоне.
Диас должен провести хорошую вторую половину сезона, иначе летом «Ливерпуль» будет выходить на рынок в поиске игрока на левый фланг. Мне кажется, что Мане и Фирмино не получилось заменить в плане качества.
Я знаю, что Нуньес выходит со скамейки запасных, и что он находится в плохой форме в плане голов, но Нуньес должен быть чуть ли не первым в командном списке.
Даже в матче с «Вест Хэмом» в Кубке лиги в середине недели он создал гол и посеял панику, появилось ощущение, что даже если все идет не очень хорошо, он может пробежать мимо кого-то или пробить. Где-то он может что-то сделать.
Кажется, мы все еще оправдываем его, но кто есть у «Ливерпуля» в атакующей тройке? Салах – номер один, Нуньес – номер два, а кто еще?» – сказал экс-игрок «Ливерпуля».
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Нуньес
Жота
Салах
Диаз - жутко не стабилен, и травматичен. Нуньез не уровень Фирмино. Гравенберх пока вообще не адаптировался к Лиге.
На одном Салахе с Трентом будет тяжело вывести далее.
К середине сезона основные игроки повылетали как обычно.
На дистанции будет очень трудно брать очки с таким составом без усиления зимой.