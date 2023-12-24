Джейми Каррагер: «С атакующей тройкой «Ливерпуля» что-то неладное. Мане и Фирмино не получилось заменить»

Джейми Каррагер критично отозвался об атаке «Ливерпуля».

«Если посмотреть на атакующую тройку «Ливерпуля», то с ней что-то неладное.

здесь уже почти 12 месяцев, и у него были вспышки, но не достаточно. Диас выглядит тенью самого себя после травмы колена в прошлом сезоне.

Диас должен провести хорошую вторую половину сезона, иначе летом « » будет выходить на рынок в поиске игрока на левый фланг. Мне кажется, что и не получилось заменить в плане качества.

Я знаю, что выходит со скамейки запасных, и что он находится в плохой форме в плане голов, но Нуньес должен быть чуть ли не первым в командном списке.

Даже в матче с «Вест Хэмом» в Кубке лиги в середине недели он создал гол и посеял панику, появилось ощущение, что даже если все идет не очень хорошо, он может пробежать мимо кого-то или пробить. Где-то он может что-то сделать.

Кажется, мы все еще оправдываем его, но кто есть у «Ливерпуля» в атакующей тройке? Салах – номер один, Нуньес – номер два, а кто еще?» – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам