«Деспотович работал по-разному, перестал забивать – его убрали. Когда ты обижен, можно говорить что угодно – почему не позвонить Слуцкому или Яровинскому?» Тренер «Рубина» Кузьмин о форварде

Олег Кузьмин прокомментировал слова Джордже Деспотовича о Леониде Слуцком.

Ранее экс-форвард «Рубина» раскритиковал работу бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого и бывшего спортивного директора Олега Яровинского.

– Если Деспот кого‑то оскорбил и задел словами, то скажу так: хороших расставаний не бывает. Это его мнение. Мне необязательно к нему прислушиваться. Сам Джордже работал по‑разному. Когда он работал и забивал – комфортно было, а когда перестал – его убрали.

– Он говорит, что его выставили из команды за 30 минут. Сказали собирать вещи.

– Ну как вот так можно? Вас выставляют за 30 минут откуда‑то? Говорить можно все, что угодно, если ты обижен. Почему не позвонить в этой ситуации Слуцкому и Яровинскому?

Скажу еще раз за себя: когда Деспот работал и забивал – мне было хорошо с ним работать, а когда нет – нет. Вы же пишете хорошо и работаете, а не будете писать – вас уволят. Больше тут особо сказать нечего, – сказал тренер «Рубина».

«Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла». Деспотович об экс-тренере «Рубина»