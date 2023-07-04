«Деспотович работал по-разному, перестал забивать – его убрали. Когда ты обижен, можно говорить что угодно – почему не позвонить Слуцкому или Яровинскому?» Тренер «Рубина» Кузьмин о форварде

Теги Рубин Олег Кузьмин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Олег Яровинский Джордже Деспотович Матч ТВ Футбол

Олег Кузьмин прокомментировал слова Джордже Деспотовича о Леониде Слуцком.

Ранее экс-форвард «Рубина» раскритиковал работу бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого и бывшего спортивного директора Олега Яровинского.

– Если Деспот кого‑то оскорбил и задел словами, то скажу так: хороших расставаний не бывает. Это его мнение. Мне необязательно к нему прислушиваться. Сам Джордже работал по‑разному. Когда он работал и забивал – комфортно было, а когда перестал – его убрали.

– Он говорит, что его выставили из команды за 30 минут. Сказали собирать вещи.

– Ну как вот так можно? Вас выставляют за 30 минут откуда‑то? Говорить можно все, что угодно, если ты обижен. Почему не позвонить в этой ситуации Слуцкому и Яровинскому?

Скажу еще раз за себя: когда Деспот работал и забивал – мне было хорошо с ним работать, а когда нет – нет. Вы же пишете хорошо и работаете, а не будете писать – вас уволят. Больше тут особо сказать нечего, – сказал тренер «Рубина».

«Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла». Деспотович об экс-тренере «Рубина»

 

6 комментариев

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УсыЧерчесова
Да он в интервью еще и Кононова поливал.
Все вокруг виноваты, один он - истинный недооцененный талант.
+5
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a2wai
Да что взять с Деспотовича, видно, что он обиделся. Кузьмин разложил все четко, обозначив, что персонаж был конфликтный и с ним не всегда было комфортно работать.
+1
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a2wai
Ответ Spartakus1984
Так то игрок не плохой,и всего лишь 31 год ему,мог бы к примеру пригодиться условному Уралу и играть вместе с Бикфалви
В первом же интервью после ухода из Урала он Иванова и Гончаренко бы тогда помоями облил)
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Egor Aleksandrovich
у этого обиженного все виноваты, один он в белом пальто стоит.
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