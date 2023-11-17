Сол Кэмпбелл: «Беллингем получит «Золотой мяч» в течение двух лет, если будет так играть. Он хотел в «Реал», потому что стать лучшим – это, возможно, его судьба»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сол Кэмпбелл Золотой мяч Джуд Беллингем Футбол

Сол Кэмпбелл считает, что Джуд Беллингем способен выиграть «Золотой мяч».

– Вас удивляет то, что дела в «Реале» у Беллингема идут хорошо?

– Ни капли. Кого это может удивлять? Вы не видели, как он играл в Германии? Не понимаю, почему кто-то удивился. Он обладает высоким уровнем мастерства, очень умен как на поле, так и за его пределами, у него очень хорошее окружение.

Да, он много забивает, потому что «Реал» – идеальное для него место. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» его хотели? Возможно, в Англии он не смог бы так сосредоточиться на футболе, но этого мы не знаем.

Он знал, что хочет в «Реал», потому что, возможно, стать лучшим – это его судьба.

– Вы можете представить, что он выиграет «Золотой мяч»?

– Если он продолжит в том же духе, то сможет выиграть в течение двух лет. У него будут шансы, если он продолжит забивать и блистать в «Реале», а также если будет это делать в составе сборной Англии на следующем чемпионате Европы – а я на это надеюсь. Также важно, чтобы «Реал» и Англия завоевывали трофеи, – сказал бывший защитник «Арсенала».

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11 комментариев

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deadjoker
Без шансов. Там Ямаля уже вторым в голден бое поставили. Страшно подумать как развернется его PR в следующем году
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corazón blanco
Все только замечают результативность Джуда, а ведь за этим еще скрывается и то, что он влился в коллектив и в игровую модель ( которую Карло специально и сделал для Джуда), как влитой. Словно уже играет за Мадрид несколько лет. Он помимо голов шикарно вступает в прессинг, хороший дриблинг, культура паса. Но Золотой Мяч за счет одного индивидуального мастерства не взять, тут нужны еще и значимые трофеи. Если Мадрид выиграет Примеру и Лигу Чемпионов ( что конечно будет архисложно с таким аномальным количеством травм), плюс он удачно выступит со сборной Англии на Евро, то вполне может всерьез претендовать на Золотой Мяч. Главное чтобы травмы обходили его стороной.
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ta-tosha
Он перестанет быть таким заметным, как только Реал купит форварда и Джуд станет играть строго по своей позиции - восьмерку. Его результативность на сегодня - больше вынужденная, чем природная
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angry horse
Джуд в этом сезоне просто в фантастической форме, Реал - это его команда😎
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Пенс
я бы не спешил с этим. В нынешнее время, чтобы выиграть эту цацку нужно что-то из ряда выходящее. Особенно учитывая, как всё подстраивают под одного персонажа.
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вкус крабовых чипсов
Нет ну Джуд конечно в огне, но это не доминирование эпохи Месси и Роналду. На ЗМ теперь не меньше 5-6 игроков будут претендовать
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benjamin92
В следующем году все те, кто говорил, что ЗМ надо дать Холанду, забудут о нём, как это было раньше с другими по классике, и будут говорить, что Беллингем больше достоин
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Артур Азимов
Столько пафоса...
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Ллб
Ответ deadjoker
Без шансов. Там Ямаля уже вторым в голден бое поставили. Страшно подумать как развернется его PR в следующем году
Да что Вы тут ,синхронно, все ерунду несёте. На второй ветке никто инфу не проверяет.
Ямаля даже в пятерке Голден Боя нет. Спортс для срача выдал дезинфу, чтобы хейтерам было о чем поныть на ветках
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