Сол Кэмпбелл: «Беллингем получит «Золотой мяч» в течение двух лет, если будет так играть. Он хотел в «Реал», потому что стать лучшим – это, возможно, его судьба»

Сол Кэмпбелл считает, что Джуд Беллингем способен выиграть «Золотой мяч».

– Вас удивляет то, что дела в « » у Беллингема идут хорошо?

– Ни капли. Кого это может удивлять? Вы не видели, как он играл в Германии? Не понимаю, почему кто-то удивился. Он обладает высоким уровнем мастерства, очень умен как на поле, так и за его пределами, у него очень хорошее окружение.

Да, он много забивает, потому что «Реал» – идеальное для него место. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» его хотели? Возможно, в он не смог бы так сосредоточиться на футболе, но этого мы не знаем.

Он знал, что хочет в «Реал», потому что, возможно, стать лучшим – это его судьба.

– Вы можете представить, что он выиграет « »?

– Если он продолжит в том же духе, то сможет выиграть в течение двух лет. У него будут шансы, если он продолжит забивать и блистать в «Реале», а также если будет это делать в составе сборной Англии на следующем чемпионате Европы – а я на это надеюсь. Также важно, чтобы «Реал» и Англия завоевывали трофеи, – сказал бывший защитник «Арсенала».

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