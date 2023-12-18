Александр Головин оценил вероятность своего ухода из «Монако».

Соглашение хавбека с монегасками рассчитано до июня 2026 года.

— Много слухов о твоем возможном продолжении карьеры за пределами Франции. Возможно ли, что однажды мы увидим тебя в другом европейском клубе? Есть ли такое желание?

— Наверное, слухи на то и есть слухи, чтобы их было много. (Улыбается.) Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с «Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает.

У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы «Монако» одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице, – сказал хавбек « ».

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