Головин о будущем: «У меня действующий контракт с «Монако». Меня все устраивает»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин оценил вероятность своего ухода из «Монако».

Соглашение хавбека с монегасками рассчитано до июня 2026 года.

— Много слухов о твоем возможном продолжении карьеры за пределами Франции. Возможно ли, что однажды мы увидим тебя в другом европейском клубе? Есть ли такое желание?

— Наверное, слухи на то и есть слухи, чтобы их было много. (Улыбается.) Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с «Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает.

У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы «Монако» одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице, – сказал хавбек «Монако».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

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13 комментариев
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Много слухов о твоем возможном продолжении карьеры за пределами Франции.

Хоть один за последние 3 месяца назовите?
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-1
+20
Ну и правильно! Добрался до положения главного игрока в команде - надо держать уровень и играть. Отличная команда, шикарное географическое расположение! Еврокубки! Все топ.
+11
0
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Ответ Cruel Snake
Сейчас! Учитывая то как к нам в мире относятся, уходить с насиженного места. Более того, шикарный Монако, море солнце, пляж, брендовые магазины, казино, дорогие отели, красивые девушки...
Ну да
+2
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+2
Ответ kk.abb
А жаль, что амбиций нет. Нынешний Монако - 3-5 команда Франции без шансов на трофеи и хорошую игру в еврокубках.
Почему же амбиций нет? Как раз таки. Ну перейдет он в топ какой нибудь, не факт что заиграет. А тут первый парень в неплохой команде, с неплохим местоположением.
+3
-1
+2
Сейчас Александр тебе пользователи спортс расскажут как правильно)
+2
-1
+1
Ответ kk.abb
А жаль, что амбиций нет. Нынешний Монако - 3-5 команда Франции без шансов на трофеи и хорошую игру в еврокубках.
То есть по Вашей логике, амбиции - это постоянные переходы из команды в команду??? так и карьеру попрыгать можно и нигде ничего не показать по итогу и не запомниться никому.
+1
0
+1
А жаль, что амбиций нет. Нынешний Монако - 3-5 команда Франции без шансов на трофеи и хорошую игру в еврокубках.
+3
-3
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И какой смысл было уходить из Цска в Монако? В зарплате потерял. Предложений от топ клубов нету. Боруссия это тот же Монако.
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Ответ kk.abb
А жаль, что амбиций нет. Нынешний Монако - 3-5 команда Франции без шансов на трофеи и хорошую игру в еврокубках.
амбиции нет у тех кто в рпл остался
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Ответ ParvizLNDRreal
Почему же амбиций нет? Как раз таки. Ну перейдет он в топ какой нибудь, не факт что заиграет. А тут первый парень в неплохой команде, с неплохим местоположением.
С такой логикой и в ЦСКА можно было оставаться
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