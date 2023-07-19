Куадрадо подписал с «Интером» контракт до 2024 года. Зарплата – 2,5 млн евро (Фабрицио Романо)
Хуан Куадрадо подписал контракт с «Интером».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник прошел медобследование и заключил с «нерадзурри» однолетний договор.
Бывший футболист «Ювентуса» будет получать 2,5 млн евро после уплаты налогов.
В Серии А в прошлом сезоне Куадрадо провел 31 матч и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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