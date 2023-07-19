Куадрадо подписал с «Интером» контракт до 2024 года. Зарплата – 2,5 млн евро (Фабрицио Романо)

Хуан Куадрадо подписал контракт с «Интером».

Как сообщает инсайдер , защитник прошел медобследование и заключил с «нерадзурри» однолетний договор.

Бывший футболист «Ювентуса» будет получать 2,5 млн евро после уплаты налогов.

В Серии А в прошлом сезоне Куадрадо провел 31 матч и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ультрас «Интера» отказались от протеста против подписания Куадрадо после переговоров с руководством