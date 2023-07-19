Куадрадо подписал с «Интером» контракт до 2024 года. Зарплата – 2,5 млн евро (Фабрицио Романо)

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Хуан Куадрадо деньги Фабрицио Романо Футбол

Хуан Куадрадо подписал контракт с «Интером».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник прошел медобследование и заключил с «нерадзурри» однолетний договор.

Бывший футболист «Ювентуса» будет получать 2,5 млн евро после уплаты налогов.

В Серии А в прошлом сезоне Куадрадо провел 31 матч и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ультрас «Интера» отказались от протеста против подписания Куадрадо после переговоров с руководством

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8 комментариев

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Ебздрогыч
Даже у Зобнина зп больше!
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Almaz KENZHEBEKOV
год странных трансферов
+4
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Е.Р.
Квадратиш Практиш Гут. И это не Риттерспорт.
0
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Е.Р.
Дуффи надо обязательно продать. Его Квадрат в ̶п̶а̶р̶т̶е̶р̶ ̶ запас переведёт. И тогда Дуффи окончательно утратит хоть какую-то интересную трансферную стоимость.
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Е.Р.
Интер больше всех страдал от Квадрады: 6 голов.
По Г+П только Торино досталось от него больше чем Интеру: 4+10 против 6+4
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Bayern Munich Mia San Mia
2,5 млн чистыми, значит, до налогового вычета больше 4 лямов. Неплохо для 35 лет, Ювентус столько не стал бы платить
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