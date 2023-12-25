Быстров с Денисовым в школе угнали «Мерседес» Радимова: «Поехали девчонок цеплять по району, такие крутые были. В свое удовольствие покатались и вернули»

Теги Зенит Владимир Быстров Игорь Денисов Владислав Радимов премьер-лига Россия Матч ТВ автомобили Футбол

Владимир Быстров рассказал, как с Игорем Денисовым угнал машину у Влада Радимова.

«Один раз украли у него машину у школы. Он приехал повидаться с учителями, а мы как раз выходили из школы. Он просто вышел, и мы: «Дай посидеть в машине».

Он пошел к учителям, а мы поехали девчонок цеплять немножко по району. Гарик [Денисов] сел за руль, завели, поехали. С музычкой, окна опустили.

Знаешь, какие мы были тогда крутые на районе? Это был «Мерседес». Мы в свое удовольствие покатались, потом вернули», – сказал экс-хавбек «Зенита» Быстров в эфире «Матч! Премьер».

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10 комментариев
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Цепанули Таню Буланову и оставили её Радимову В. в его авто.
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Ну хоть шапки не воровали и ларьки не вскрывали, как Юран. И на том спасибо
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Ответ Peter Parker
Ну хоть шапки не воровали и ларьки не вскрывали, как Юран. И на том спасибо
как скучно жили, то ли дело сейчас в одной столичной команде, то брата ножиком потыкать, то а промышленных объемах наркоту возить)
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А потом Радимов поймал Быстрова у известного злачного места и дал ему по морде😎
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Свинья с Быдлом поехали кататься, вот это новость
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«Сверхразумы»
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Автоугонщик Вовка Быстров ©
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Ответ Михаил Сафонов
Свинья с Быдлом поехали кататься, вот это новость
Сразу видно комментарий интеллигентного человека.
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