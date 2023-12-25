Быстров с Денисовым в школе угнали «Мерседес» Радимова: «Поехали девчонок цеплять по району, такие крутые были. В свое удовольствие покатались и вернули»

Владимир Быстров рассказал, как с Игорем Денисовым угнал машину у Влада Радимова.

«Один раз украли у него машину у школы. Он приехал повидаться с учителями, а мы как раз выходили из школы. Он просто вышел, и мы: «Дай посидеть в машине».

Он пошел к учителям, а мы поехали девчонок цеплять немножко по району. Гарик [ ] сел за руль, завели, поехали. С музычкой, окна опустили.

Знаешь, какие мы были тогда крутые на районе? Это был «Мерседес». Мы в свое удовольствие покатались, потом вернули», – сказал экс-хавбек « » в эфире «Матч! Премьер».

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