Быстров с Денисовым в школе угнали «Мерседес» Радимова: «Поехали девчонок цеплять по району, такие крутые были. В свое удовольствие покатались и вернули»
Владимир Быстров рассказал, как с Игорем Денисовым угнал машину у Влада Радимова.
«Один раз украли у него машину у школы. Он приехал повидаться с учителями, а мы как раз выходили из школы. Он просто вышел, и мы: «Дай посидеть в машине».
Он пошел к учителям, а мы поехали девчонок цеплять немножко по району. Гарик [Денисов] сел за руль, завели, поехали. С музычкой, окна опустили.
Знаешь, какие мы были тогда крутые на районе? Это был «Мерседес». Мы в свое удовольствие покатались, потом вернули», – сказал экс-хавбек «Зенита» Быстров в эфире «Матч! Премьер».
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