Андрей Канчельскис: «России не будет на ЧМ-2026. Нас не допустят – это ясно всем»

Андрей Канчельскис уверен, что Россию не допустят до ЧМ-2026.

«Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. К Евро и Лиге наций нас уже не допустили. Эта тенденция будет продолжаться еще несколько лет.

В могут говорить все что угодно, тешить болельщиков надеждой, но сборной России не будет на , нас не допустят – это ясно всем», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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