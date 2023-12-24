Андрей Канчельскис: «России не будет на ЧМ-2026. Нас не допустят – это ясно всем»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Андрей Канчельскис ЧМ-2026 Футбол

Андрей Канчельскис уверен, что Россию не допустят до ЧМ-2026.

«Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. К Евро и Лиге наций нас уже не допустили. Эта тенденция будет продолжаться еще несколько лет.

В РФС могут говорить все что угодно, тешить болельщиков надеждой, но сборной России не будет на ЧМ-2026, нас не допустят – это ясно всем», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мой прогноз: в отборе ЧМ 2030 Россия возобновит участие в официальных матчах
+11
-1
+10
Я даже больше скажу - тенденция не на «несколько лет», а до 2036 года.
+9
-7
+2
или так...или отдать новые территории? по итогу так получается?
+4
-2
+2
Ответ Кино Музыка
Не факт что будет и сам ЧМ)
И остаётся ли мир во всех смыслах вообще, как бы не хотелось....
+3
-1
+2
Так и представляю его дикий восторг и гогот....
+1
0
+1
Решение очень простое - объявть свой правильный чемпионат мира, одновременно в РФ, в Беларуси и в КНДР! И все потянутся к этому чемпионату. Великолепные стадионы Минска, Мариуполя, Кэсона, Луганска, Витебска, Вонсана и конечно же Грозного ждут-не дождутся футболистов со всего мира!
+1
0
+1
Хватит плакать.
Решили пободаться с сильнейшей в мире ( и в известной нам вселенной) группировкой, так называемым, Коллективным Западом ... неча плакать про футбол.
Это мелочь и фигня
+11
-11
0
Даже если допустят, то вряд ли РФ сможет пройти квалиф отбор.
0
0
0
Ответ Раиль Хафизов
Мой прогноз: в отборе ЧМ 2030 Россия возобновит участие в официальных матчах
Я того же мнения
+2
-2
0
Ответ Раиль Хафизов
Мой прогноз: в отборе ЧМ 2030 Россия возобновит участие в официальных матчах
К ЧМ 2034-реальнее звучит...В нейтральном статусе-еще реальнее...
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
И остаётся ли мир во всех смыслах вообще, как бы не хотелось....
Тоской навеяло..
0
0
0
Ответ stason79
или так...или отдать новые территории? по итогу так получается?
Комментарий удален пользователем
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
тоже верно...
+1
-1
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Как это работает? Потеряли территории, а им за это репарации должны выплатить? Репарации платит проигравшая сторона, а перемоги только в мечтах.
так было до ялтинской конференции. а вот там приняли новые правила. и не важно, кто побеждает в войне.
0
0
0
Ответ Ева Витебская
Хватит плакать. Решили пободаться с сильнейшей в мире ( и в известной нам вселенной) группировкой, так называемым, Коллективным Западом ... неча плакать про футбол. Это мелочь и фигня
Ну так согласен, посмотрим еще кто посильнее будет. Нам вообще терять нечего мы и мир в труху можем организовать, ты готов?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий