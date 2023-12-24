Андрей Канчельскис: «России не будет на ЧМ-2026. Нас не допустят – это ясно всем»
Андрей Канчельскис уверен, что Россию не допустят до ЧМ-2026.
«Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. К Евро и Лиге наций нас уже не допустили. Эта тенденция будет продолжаться еще несколько лет.
В РФС могут говорить все что угодно, тешить болельщиков надеждой, но сборной России не будет на ЧМ-2026, нас не допустят – это ясно всем», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Решили пободаться с сильнейшей в мире ( и в известной нам вселенной) группировкой, так называемым, Коллективным Западом ... неча плакать про футбол.
Это мелочь и фигня