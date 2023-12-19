Андрей Канчельскис: «В «МЮ» было бы интересно поработать, но пока я сфокусирован на переговорах с «Юнайтед» из Кыргызстана»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Андрей Канчельскис высшая лига Кыргызстан Футбол

Андрей Канчельскис рассказал о мечте поработать в АПЛ и переговорах в Кыргызстане.

«Разговоров о моей работе в Англии много, но конкретики или факта того, чтобы я вел переговоры с клубами АПЛ, не было. Мне хотелось и сейчас хочется поработать в лучшей лиге мира! А кому не хочется поработать в АПЛ?!

Если будут предложения из Англии, то обязательно рассмотрим их. Цели и мечты есть всегда, но я стремлюсь к этому. Авось, и все сбудется!

Вряд ли меня «Манчестер Юнайтед» сейчас позовет на должность главного тренера, но на позицию функционера или спортивного директора, может быть, и пошел. Работать в Манчестере – для меня это главное счастье! Занимал бы должность в клубе, помог сделать ту замечательную команду Фергюсона 90-х.

Мне было бы это очень интересно, но пока я сфокусирован на переговорах с другим «Юнайтед» – из Кыргызстана. Понятно, что если с предложением выйдет «Манчестер», то любая другая команда не против, чтобы туда шли работать.

Но сейчас все мысли с «Мурас Юнайтед» и на данный момент я уже в Кыргызстане, и мы ведем переговоры», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России. 

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4 комментария
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Ответ ман сити фейк
Мы кыргызы шутим МЮ. Это Мурас Юнайтед. Местная команда из Джалал-Абада. Говорят правительственный клуб. Не особо люблю их
Это как у нас не любят правительственный клуб - Зенит.
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Мы кыргызы шутим МЮ. Это Мурас Юнайтед. Местная команда из Джалал-Абада. Говорят правительственный клуб. Не особо люблю их
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Если не ошибаюсь Мурас играют на Кубке АФК(аналог Лиги Европы). Интересно посмотреть на таких легенд нашем чемпионате.
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Всё же Канчельскис мужик с юмором.
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