Андрей Канчельскис: «В «МЮ» было бы интересно поработать, но пока я сфокусирован на переговорах с «Юнайтед» из Кыргызстана»

Андрей Канчельскис рассказал о мечте поработать в АПЛ и переговорах в Кыргызстане.

«Разговоров о моей работе в Англии много, но конкретики или факта того, чтобы я вел переговоры с клубами , не было. Мне хотелось и сейчас хочется поработать в лучшей лиге мира! А кому не хочется поработать в АПЛ?!

Если будут предложения из Англии, то обязательно рассмотрим их. Цели и мечты есть всегда, но я стремлюсь к этому. Авось, и все сбудется!

Вряд ли меня « » сейчас позовет на должность главного тренера, но на позицию функционера или спортивного директора, может быть, и пошел. Работать в Манчестере – для меня это главное счастье! Занимал бы должность в клубе, помог сделать ту замечательную команду 90-х.

Мне было бы это очень интересно, но пока я сфокусирован на переговорах с другим «Юнайтед» – из Кыргызстана. Понятно, что если с предложением выйдет «Манчестер», то любая другая команда не против, чтобы туда шли работать.

Но сейчас все мысли с «Мурас Юнайтед» и на данный момент я уже в Кыргызстане, и мы ведем переговоры», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре