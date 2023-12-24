Манчестер Юнайтед — Астон Вилла: прогноз на матч 26.12.2023, АПЛ

В любое другое время сомнений в том, кто является фаворитом в этой паре команд могло не быть. Многолетний претендент на чемпионский титул, имеющий уйму трофеев против команды, чьи золотые годы давно позади и нового взлета не предвидится, потому что нет предпосылок. Но если просто посмотреть в турнирную таблицу английской Премьер-лиги, то все перевернется. «Манчестер Юнайтед» ближе к середине. Дела у команды идут чем дальше, тем хуже, и надежда пока только на выздоровление многочисленных футболистов, находящихся в лазарете. «Астон Вилла», напротив, чуть ли не образец стабильности. Команда идет в тройке лидеров, а в случае победы над «Манчестер Юнайтед» и вовсе могут закончить круг на первом месте. Правда, для этого свои очки должны потерять «Арсенал» и «Ливерпуль».

В любом случае, есть большая заслуга бирмингемцев в том, что чемпионат Англии в нынешнем сезоне получается очень конкурентным. Прямо сейчас пять лидирующих команд находятся на расстоянии четырех очков друг от друга, если учитывать положение «Манчестер Сити» по потерянным. Рано списывать и манкунианцев. В такой борьбе наверняка появятся шансы и у команды Эрика тен Хага. По крайней мере болельщики уповают на прошлый сезон. Там тоже во втором круге пришлось догонять и в итоге удалось попасть в тройку лучших. Все началось сразу после чемпионата мира и новогодних праздников. Но даже относительно успешное выступление не отменит глобальных проблем команды, где все начинается с руководства. Матч состоится на стадионе Олд Траффорд, начало в 23:00 по московскому времени.

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Манчестер Юнайтед

Каждый следующий матч «Манчестер Юнайтед» болельщики ждут с надеждой и опасением. Надежда есть на то, что вот-вот и начнется светлая полоса. Ведь не может быть так, чтобы она с самого начала чемпионата и до его конца не появилась. И, вроде, случаются предпосылки, в ноябре – начале декабря «красные дьяволы» выиграли три матча подряд, пропустив всего один мяч, но потом в гости пожаловал «Борнмут» — поражение со счетом 0 : 3, и сказка про бычка началась сначала.

Опасения, потому что никто не знает, что ожидать от нынешнего «Манчестер Юнайтед». Да что там болельщики? Складывается впечатление, что перед каждым новом туром главный тренер не знает, чего ожидать от своей команды. Ввиду травм центральных защитников, которые уже напоминают круговорот, приходится ставить все новые и новые сочетания. Дошло уже до футболистов из академии. В матче против «Вест Хэма» в центр обороны вышел 19-летний Вилли Камбвала. Нападение тоже барахлит и, порой, работает вхолостую. Насколько все восхищались игрой Маркуса Рэшфорда в прошлом сезоне, настолько сник он в текущем, два гола в 17 матчах для лучшего бомбардира команды это ни в какие рамки.

Тут еще руководство, которое уже никто не называет адекватным, проблемы с тренировочной базой, скандалы с игроками по той или иной причине, постоянные разговоры о смене главного тренера, провал в Лиге Чемпионов. И это только то, что лежит на поверхности. Команда продолжает устанавливать антирекорды, где-то хватается за сердце сэр Алекс Фергюсон, который добывал славу для этой команды. Болельщикам остается только верить. Перед вами результаты пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед».

АПЛ. 23.12.2023, «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 АПЛ. 17.12.2023, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 0

Лига Чемпионов. 12.12.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 09.12.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 06.12.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2 : 1

Факты и цифры

«Манчестер Юнайтед» 20 раз становился чемпионом Англии, из них 13 раз побеждал в Премьер-лиге, последний успех состоялся в 2013 году

В прошлом сезоне команда смогла набрать 75 очков и войти в тройку лучших

Скотт Мактоминей лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед», на его счету 5 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует Бруну Фернандеш, у него 3 результативные передачи

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Астон Вилла

На фоне манкунианцев «Астон Вилла» пример адекватных решений и полного взаимопонимания руководства с тренерским штабом и тренеров с игроками. В очередной раз приходится отдать дань уважения испанскому специалисту Унаи Эмери, которого даже у нас в стране некоторые скептики были вынуждены признать сильным тренером. О его успехах в еврокубках наслышан каждый, и было интересно посмотреть, как у него получится в Англии.

Прошлый сезон в этом смысле оказался малопоказаетльным. Все-таки готовил команду к чемпионату не он, но зато удалось попасть в Лигу Конференций, где «Астон Вилла» заняла первое место в своей группе, и весной мы вновь будем оценивать, насколько сильна магия Эмери в евротурнирах. Зато прямо сейчас можно видеть, насколько сильно выступают бирмингемцы в чемпионате. Они уже могли бы возглавлять турнирную таблицу, учитывая ничью в матче между «Ливерпулем» и «Арсеналом», но сами потеряли очки на своем поле в поединке против главного аутсайдера турнира «Шеффилд Юнайтед». Причем в концовке пришлось еще и спасаться.

Характер на поле это дело хорошее, но если команда хочет претендовать на что-то большее, то это не тот случай, когда можно позволить себе потерю. Однако ничью можно считать маленькой ложкой дегтя в большой бочке меда. Никто не может отменить две победы в течение четырех дней в начале декабря над «Манчестер Сити» и «Арсеналом», а до этого успех в гостях против «Тоттенхэма». Остается гадать, хватит ли сил на вторую половину дистанции, но пока «Астон Вилла» вызывает симпатии не только у своих, но и у нейтральных болельщиков. Перед вами результаты пяти последних поединков команды Унаи Эмери.

АПЛ. 22.12.2023, «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» — 1 : 1

АПЛ. 17.12.2023, «Брентфорд» — «Астон Вилла» — 1 : 2

— 1 : Лига Конференций. 14.12.2023, «Зриньски» — «Астон Вилла» — 1 : 1

АПЛ. 09.12.2023, «Астон Вилла» — «Арсенал» — 1 : 0

— «Арсенал» — : 0 АПЛ. 06.12.2023, «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1 : 0

Факты и цифры

«Астон Вилла» 7 раз становилась чемпионом Англии, но ни разу в рамках Премьер-лиги, последний подобный успех датирован сезоном 1980-1981 года

В минувшем сезоне команда из Бирмингема набрала 61 очко и финишировала седьмой

Лучший бомбардир команды нападающий Олли Уоткинс, на его счету 9 забитых мячей

Он же лидер и среди ассистентов, Уоткинс отдал партнерам по команде 6 результативных передач

История личных встреч Манчестер Юнайтед и Астон Виллы

В рамках нынешнего сезона команды проведут юбилейную двухсотую игру, правда, случиться это уже в рамках второго круга. Предстоящий матч станет 199 по счету. Впервые команды сыграли в 1892 году, «Манчестер Юнайтед» выиграл на своем поле со счетом 2 : 0. По победам у манкунианцев двукратное преимущество, у «Астон Виллы» перевес по победом лишь в одном турнире — Кубке английской лиги. В целом статистика следующая.

Победы «Манчестер Юнайтед» — 104

Победы «Астон Виллы» — 52

Ничьи — 42

Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 7 : 0

Самая крупная победа «Астон Виллы» — 7 : 0

Футболисты «Астон Виллы» хорошо знают, как выигрывать у «Манчестер Юнайтед» в гостях. Последняя такая победа случилась в позапрошлом сезоне, и на поле тогда вышли многие футболисты, которые и сейчас продолжают выступать за команду из Бирмингема. Другое дело, что с тех пор в Манчестере в рамках официальных турниров были сыграны три поединка и во всех выигрывали «красные дьяволы». Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

АПЛ. 30.04.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1 : 0

— «Астон Вилла» — : 0 Кубок Лиги. 10.11.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 4 : 2

— «Астон Вилла» — : 2 АПЛ. 06.11.2022, «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 1

— «Манчестер Юнайтед» — : 1 Товарищеский. 23.07.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2 : 2

АПЛ. 15.01.2022, «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

Статистика сейчас явно против «Манчестер Юнайтед». Во-первых, команда не может забить на протяжении четырех матчей подряд. Последний раз такой случалось еще в «доисторические» времена, в 1992 году. Во-вторых, впервые с 1930 года манкунианцы проиграли 13 матчей до Рождества. В-третьих, у команды 20 поражений в календарном году, последний раз такое случилось в 1989 году, но впереди еще два матча. Можно найти «в-четвертых» и «в-пятых» и так далее, так что шансы хозяев на победу отнюдь не лучше, чем у гостей. BetBoom предлагает следующие.

Победа «Манчестер Юнайтед» — 2,63

Ничья — 3,59

Победа «Астон Виллы» — 2,64

Несмотря на неудачи «Манчестер Юнайтед» уже демонстрировал, что может собраться в ответственные моменты. Пример тому гостевая игра с «Ливерпулем». Сейчас как раз тот момент, когда хочется сказать, куда дальше. Вроде, и оборона сейчас у «Юнайтед» слабая, и голы пропали, но вряд ли хозяева уступят в матче против «Астон Виллы». Для подстраховки можно выбрать двойной шанс 1Х, коэффициент — 1,50.

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