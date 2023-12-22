Аль-Иттихад — Аль-Наср: прогноз на матч 26 декабря 2023, чемпионат Саудовской Аравии

26 декабря, во вторник, «Аль-Иттихад» на своем поле примет «Аль-Наср» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе имени принца Абдуллы Аль-Файсала в Джидде и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ3.

Аль-Иттихад

Действующий чемпион Саудовской Аравии проводит неудачный сезон: команда отстает от лидера «Аль-Хилаля» на 22 очка и уже выбыл из чемпионской гонки.

Вот и в предыдущем туре «Аль-Иттихад» уступил в гостях «Аль-Дамаку» (1:3) и позволил крепкому середняку обогнать себя в турнирной таблице.

Правда, мыслями в том матче игроки «Аль-Иттихада» были уже на клубном чемпионате мира, который проходил в Джидде. Однако дальше четвертьфинала саудитам пройти не удалось. Сначала в ⅛ финала хозяева обыграли новозеландский «Окленд Сити» (3:0), но затем не смогли переиграть сильнейшую команду Африки — египетский «Аль-Ахли» — 1:3.

Конечно, приглашая в команду таких звезд как Нголо Канте и Карим Бензема, руководство «Аль-Иттихада» рассчитывало на другие результаты. Пока не помогает даже смена главного тренера — в ноябре был уволен португалец Нуну, который, по слухам, конфликтовал с Бензема.

Впрочем, сезон еще можно спасти. Во-первых, нужно попадать в тройку призеров чемпионата, чтобы отобраться в азиатскую Лигу Чемпионов. Во-вторых, команда продолжает выступление в текущем розыгрыше турнира, пробившись в плей-офф с первого места в группе. В-третьих, есть еще и Кубок Короля, в котором «Аль-Иттихад» уже дошел до четвертьфинала.

Карим Бензема — один из тех, к кому нет претензий: француз очень полезен и забил в чемпионате девять голов в тринадцати играх, По этому показателю он лучший в своей команде.

На один мяч мяч меньше, чем у Бензема, забил марокканец Абдерразак Амдалла.

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Аль-Наср

«Аль-Наср» идет на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии и, пожалуй, остался последним конкурентом «Аль-Хилаля». На данный момент команда Криштиану Роналду отстает от лидера на десять очков, но имеет игру в запасе. Так что предстоящий матч с «Аль-Иттихадом» имеет важнейшее значение.

В последних восьми играх чемпионата «Аль-Наср» одержал семь побед. Единственное поражение команда Луиша Каштру потерпела в битве лидеров, пропустив от «Аль-Хилаля» три безответных мяча.

В азиатской Лиге Чемпионов «Аль-Наср» также выступает уверенно, выиграв свою группу и пройдя в плей-офф турнира.

Также команда уверенно вышла в четвертьфинал Кубк страны, обыграв «Аль-Шабаб» 5:2.

Безусловно, главный вклад в успехи команды продолжает вносить Криштиану Роналду. Португалец забил уже 17 голов в чемпионате и лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги. И нападающий явно не намеревается останавливаться, так что мы и дальше будем видеть очень мотивированного ветерана.

Аль-Иттихад — Аль-Наср: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Аль-Иттихада» — 2.93

Ничья — 3.64

Победа «Аль-Насра» — 2.16

«Аль-Наср» — фаворит матча, но гостям будет очень сложно. Все-таки в последних пяти очных встречах четыре раза пробеда доставалсь «Аль-Иттихаду».

Впрочем, наверняка гости не проиграют, так что можно поставить на Х2 за 1.35.

Также матч должен получиться не слишком результативным, поэтому можно поставить на ТМ за 1.83.

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