«Ливерпулю», «Милану», «Ньюкаслу» и «Роме» интересен Инкапиэ. Отступные защитника «Байера» – 70 млн евро

Теги Байер Рома Милан Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пьеро Инкапиэ Футбол

Футболист «Байера» Пьеро Инкапиэ может сменить клуб.

Ранее стало известно, что интерес к 21-летнему защитнику проявляет «Ливерпуль». Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что «красные» могут столкнуться с конкуренцией. 

«Пьеро Инкапиэ снова может стать интересным вариантом для потенциальных покупателей. Я слышал, что у него есть отступные в размере 70 миллионов евро. Вот почему он может вновь появиться в поле зрения таких клубов Премьер-лиги, как «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Мы слышали, что «Милан» и «Рома» также заинтересованы в игроке «Леверкузена», – сказал Фальк.

Инкапиэ выступает за «Байер» с сезона-2021/22, в текущем розыгрыше Бундеслиги он провел 7 матчей. Подробную статистику эквадорца можно найти здесь

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21 комментарий
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Инасиу лучше взять, мне кажется, он больше подходит Ливерпулю.
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Если б сразу написали про 70 млн, то не пришлось бы упоминать Мылан.
Они в Светофоре тарятся, какие им 70 млн, смешно)))
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Что Милан, что Рома точно платить 70 не будут
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до лета он нужен Байеру , вряд ли отпустят.Да и в принципе не хотелось бы, чтобы ушёл.
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Ответ Gouliash
70 лямов за запасного никто не заплатит. для Байера будет за счастье получить 40-45.
он Байеру нужнее
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Ответ Дима Громов
это понятно, я ответил про другое тебе
Да ясное дело что Милан его не купит, никто и не спорит ...
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Ответ Сити 777
Интересуются это ещё не значит что его вообще кто то купит
это понятно, я ответил про другое тебе
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Ответ Дима Громов
но не за одного же..
Интересуются это ещё не значит что его вообще кто то купит
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Ответ Сити 777
Милан потратил летом 110 миллионов евро на трансферы, больше всех в Италии, это только Интер берет всех кто за бесплатно ...
но не за одного же..
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Ответ Е.Р.
Если б сразу написали про 70 млн, то не пришлось бы упоминать Мылан. Они в Светофоре тарятся, какие им 70 млн, смешно)))
В итоге ни кто его и не купит 100%
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Ответ Gouliash
70 лямов за запасного никто не заплатит. для Байера будет за счастье получить 40-45.
Он по уровню не запасной (ЧМ этому доказательство), просто сейчас у Байера бешеная конкуренция в команде. Недавно даже Адли вытеснил опытного Хофмана из основы. Ечли есть правда в вашем логике, тогда почему топы за него охотятся?!
Байер точно не отдаст его за меньше 70м, особенно по меркам нынешнего маркета
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Ответ Трент 66
Инасиу лучше взять, мне кажется, он больше подходит Ливерпулю.
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Ужас, как не хочется, чтобы Байер зимой растащили. У парней есть реальный шанс перестать быть "неверкузеном".
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в комплекте Буратино и Мальвина
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В итоге его никто и не купит
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Фримпонг и Инасиу пусть в Ливерпуль
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не для АПЛ. рост мал, масса тоже
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За такие отступные Роме он точно не интересен...
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В этой новости Милан и Рома чисто для количества добавили
Ливерпуль и Ньюкасл могут позволить этот трансфер ( но сомнительно что будут его покупать )
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70 лямов за запасного никто не заплатит. для Байера будет за счастье получить 40-45.
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