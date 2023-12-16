«Ливерпулю», «Милану», «Ньюкаслу» и «Роме» интересен Инкапиэ. Отступные защитника «Байера» – 70 млн евро

Футболист «Байера» Пьеро Инкапиэ может сменить клуб.

Ранее стало известно, что интерес к 21-летнему защитнику проявляет «Ливерпуль». Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что «красные» могут столкнуться с конкуренцией.

« снова может стать интересным вариантом для потенциальных покупателей. Я слышал, что у него есть отступные в размере 70 миллионов евро. Вот почему он может вновь появиться в поле зрения таких клубов Премьер-лиги, как « » и « ».

Мы слышали, что « » и « » также заинтересованы в игроке «Леверкузена», – сказал Фальк.

Инкапиэ выступает за «Байер» с сезона-2021/22, в текущем розыгрыше Бундеслиги он провел 7 матчей. Подробную статистику эквадорца можно найти здесь.

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