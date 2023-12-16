«Ливерпулю», «Милану», «Ньюкаслу» и «Роме» интересен Инкапиэ. Отступные защитника «Байера» – 70 млн евро
Футболист «Байера» Пьеро Инкапиэ может сменить клуб.
Ранее стало известно, что интерес к 21-летнему защитнику проявляет «Ливерпуль». Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что «красные» могут столкнуться с конкуренцией.
«Пьеро Инкапиэ снова может стать интересным вариантом для потенциальных покупателей. Я слышал, что у него есть отступные в размере 70 миллионов евро. Вот почему он может вновь появиться в поле зрения таких клубов Премьер-лиги, как «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Мы слышали, что «Милан» и «Рома» также заинтересованы в игроке «Леверкузена», – сказал Фальк.
Инкапиэ выступает за «Байер» с сезона-2021/22, в текущем розыгрыше Бундеслиги он провел 7 матчей. Подробную статистику эквадорца можно найти здесь.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Они в Светофоре тарятся, какие им 70 млн, смешно)))
Байер точно не отдаст его за меньше 70м, особенно по меркам нынешнего маркета
Ливерпуль и Ньюкасл могут позволить этот трансфер ( но сомнительно что будут его покупать )