Пеп Гвардиола: «С нашими зарплатами нужно бегать даже при 3:0, 4:0, 5:0. Звучу как демагог, но это правда»
Пеп Гвардиола после 4:1 с «Борнмутом» высказался об обязанностях игроков «Ман Сити» перед фанатами.
Даже при счете 4:0 во втором тайме игроки «Манчестер Сити» агрессивно боролись за мяч и старались сыграть на ноль.
«У игроков будут проблемы, если они перестанут себя так вести. У них будут проблемы. Когда фанаты едут на матч 5-6 часов на машине, покупают билет... С нашими зарплатами нужно бегать даже при 3:0, 4:0, 5:0.
Я звучу как демагог, но это правда. Можно играть хорошо или плохо. Но степень прилагаемых в этом клубе усилий никогда не будет ставиться под сомнение, пока я здесь работаю.
Вы видите, как счастливы игроки после побед. Они дарят хорошие ощущения людям, семьям. Расскажите мне, если есть что-то лучше этого чувства. Наши болельщики, приехавшие на выезд, невероятны», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Хорошо, что Днориксен восстановится только к маю, а летом прикупят настоящего топового хава, надеюсь.
Для тебя и Мактомини лучше Эриксена уверен, вы же видели как он бегает, ломает людям ноги, а также наш воспитанник.
Ты сравнил игроков по части черновой работы. Тен Хааг хочет атаковать и владеть мячом, особенно в матчах с серединой и дном таблицы. Никто не понимал как Эрик разместит на поле Эриксена и Бруно, а он смог и получалось потрясающе. Эриксен играет в новом для себя амплуа и делает это потрясающе.
P.s. Фред хорош, но Эриксен это игрок другого уровня, при всем уважении к бразильцу.
Желание что то исполнить на поле иногда пресекает соперник , а не лень и ещё что то
И твое «по этой логике Фред лучше Месси» тоже бред. Эриксен в передачах, в продвижении мяча и в других аспектах не лучше Фреда, любая стата эта подтвердит.
При всем том, что Фред преобразился в этом сезоне при Тен Хаге, Эриксен может одним гениальным решением перевернуть игру. Так было не единожды.
Эриксен в этой позиции играет в стиле Пола Скоулза. Пол тоже не так отрабатывал, как Фред, особенно поздний Рыжий Принц. Фред и его лучше? Какой же бред
Дальше можно не читать. Скажу лишь одно, что в современном футболе никто ни за кем не должен подчищать, а все должны пахать. Почему то за Бруно никто не подчищает, хотя в атаке он дает куда больше импакта чем Эриксен
При их зарплатах должны бегать как ужаленные весь мачт. Ради этого зрители идут на стадионы.
Миллионеры, имеющие самые лучшие условия для подготовки к матчам, чуть что жмутся к своим воротам, как последние аутсайдеры. И есть же идиоты, на полном серьезе считающие это подобие футбола - прагматизмом.