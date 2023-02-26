Пеп Гвардиола: «С нашими зарплатами нужно бегать даже при 3:0, 4:0, 5:0. Звучу как демагог, но это правда»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Пеп Гвардиола Борнмут деньги Футбол

Пеп Гвардиола после 4:1 с «Борнмутом» высказался об обязанностях игроков «Ман Сити» перед фанатами.

Даже при счете 4:0 во втором тайме игроки «Манчестер Сити» агрессивно боролись за мяч и старались сыграть на ноль.

«У игроков будут проблемы, если они перестанут себя так вести. У них будут проблемы. Когда фанаты едут на матч 5-6 часов на машине, покупают билет... С нашими зарплатами нужно бегать даже при 3:0, 4:0, 5:0.

Я звучу как демагог, но это правда. Можно играть хорошо или плохо. Но степень прилагаемых в этом клубе усилий никогда не будет ставиться под сомнение, пока я здесь работаю.

Вы видите, как счастливы игроки после побед. Они дарят хорошие ощущения людям, семьям. Расскажите мне, если есть что-то лучше этого чувства. Наши болельщики, приехавшие на выезд, невероятны», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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41 комментарий

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Michael Guttierrez
Ответ QWertY
Что бы атаковать и владеть мячом нужно уметь отбирать и перехватывать, а с Днориксеном это невозможно сделать. Будь против Барсы центр Днориксен-Каз, а не Фред-Каземиро МЮ никогда в жизни не прошел бы каталонцев, так как центр был бы изнасилован. Именно с центром Фред-Каземиро МЮ показал лучшие игры в сезоне по содержанию, только слепой этого не заметит. Хорошо, что Днориксен восстановится только к маю, а летом прикупят настоящего топового хава, надеюсь.
Ну Тен Хааг слабый тренер, что поделать. Думаю с тобой во главе Юнайтед бы уже опережал Арсенал на очков 10. У Эрика же до травмы Эриксен сыграл больше всех матчей. Проф непригоден получается лысый шарлатан.
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QWertY
Ответ Michael Guttierrez
Я не знаю такого игрока как Днориксен. Слава Богу, что тен Хаг умнее тебя и как только Эриксен поправит свое здоровье, то Фред отправится на бенч, при всей моей симпатии к нынешнему Фреду. Для тебя и Мактомини лучше Эриксена уверен, вы же видели как он бегает, ломает людям ноги, а также наш воспитанник. Ты сравнил игроков по части черновой работы. Тен Хааг хочет атаковать и владеть мячом, особенно в матчах с серединой и дном таблицы. Никто не понимал как Эрик разместит на поле Эриксена и Бруно, а он смог и получалось потрясающе. Эриксен играет в новом для себя амплуа и делает это потрясающе. P.s. Фред хорош, но Эриксен это игрок другого уровня, при всем уважении к бразильцу.
Что бы атаковать и владеть мячом нужно уметь отбирать и перехватывать, а с Днориксеном это невозможно сделать. Будь против Барсы центр Днориксен-Каз, а не Фред-Каземиро МЮ никогда в жизни не прошел бы каталонцев, так как центр был бы изнасилован. Именно с центром Фред-Каземиро МЮ показал лучшие игры в сезоне по содержанию, только слепой этого не заметит.
Хорошо, что Днориксен восстановится только к маю, а летом прикупят настоящего топового хава, надеюсь.
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Greenalem
Ответ fbd
Ты теплое с мягким сравниваешь. Разные роли. Фред и играет по сути из-за того, что нужен игрок, который пашет как конь и подчищает за Эриксеном. Если ты выпустишь на поле двух пашущих Фредов - получишь проседающую атаку.
два Фреда уже выходили весь сезон, точнее связка Макфред
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1CEMAN
Ответ QWertY
Так я сравниваю равных игроков -Фреда и Днориксена, а ты почему то приплел космических Скоулза и Месси.
Эриксен после проблемы с сердцем вообще очень медленным стал, да и устает быстро. Поэтому ЭТХ его нередко менял после 60 минуты
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Michael Guttierrez
Ответ QWertY
Так я сравниваю равных игроков -Фреда и Днориксена, а ты почему то приплел космических Скоулза и Месси.
Я не знаю такого игрока как Днориксен. Слава Богу, что тен Хаг умнее тебя и как только Эриксен поправит свое здоровье, то Фред отправится на бенч, при всей моей симпатии к нынешнему Фреду.
Для тебя и Мактомини лучше Эриксена уверен, вы же видели как он бегает, ломает людям ноги, а также наш воспитанник.
Ты сравнил игроков по части черновой работы. Тен Хааг хочет атаковать и владеть мячом, особенно в матчах с серединой и дном таблицы. Никто не понимал как Эрик разместит на поле Эриксена и Бруно, а он смог и получалось потрясающе. Эриксен играет в новом для себя амплуа и делает это потрясающе.
P.s. Фред хорош, но Эриксен это игрок другого уровня, при всем уважении к бразильцу.
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Юрий Кечко
Ответ vel
Блэт, уже несколько лет подряд, пытаюсь достучаться до Аллегрифилов. Клуб с таким статусом, с самым высокооплачиваемым составом в чемпионате, с самой большой фанбазой не только в стране, но и во всем мире - не имеет права играть в пассивное гaвно. Это неуважение к болельщикам. Миллионеры, имеющие самые лучшие условия для подготовки к матчам, чуть что жмутся к своим воротам, как последние аутсайдеры. И есть же идиоты, на полном серьезе считающие это подобие футбола - прагматизмом.
Сразу видно в футбол ты не играл на более менее уровне близком к профессиональному
Желание что то исполнить на поле иногда пресекает соперник , а не лень и ещё что то
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QWertY
Ответ Michael Guttierrez
Вы не понимаете это другое) понял тебя, знакомая риторика)
Так я сравниваю равных игроков -Фреда и Днориксена, а ты почему то приплел космических Скоулза и Месси.
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mr. Kadyrov
Ответ Amalfitano
Не, не так. Нашим футбалистам нужны зп как у учитилей и врачей. Чтобы они старались попасть в клубы где хотя бы приблизительно платят как в МС.
как медик могу Вас заверить, что футбол у нас в стране, в таком случае, умереть как и медицина
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Michael Guttierrez
Ответ QWertY
Сравнил великого Скоулза с Днориксеном. Вот это мрак. И твое «по этой логике Фред лучше Месси» тоже бред. Эриксен в передачах, в продвижении мяча и в других аспектах не лучше Фреда, любая стата эта подтвердит.
Вы не понимаете это другое) понял тебя, знакомая риторика)
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QWertY
Ответ Michael Guttierrez
Какой мрак. Фред > Месси по такой же логике. Абсолютно разные игроки пусть даже на одной позиции. При всем том, что Фред преобразился в этом сезоне при Тен Хаге, Эриксен может одним гениальным решением перевернуть игру. Так было не единожды. Эриксен в этой позиции играет в стиле Пола Скоулза. Пол тоже не так отрабатывал, как Фред, особенно поздний Рыжий Принц. Фред и его лучше? Какой же бред
Сравнил великого Скоулза с Днориксеном. Вот это мрак.
И твое «по этой логике Фред лучше Месси» тоже бред. Эриксен в передачах, в продвижении мяча и в других аспектах не лучше Фреда, любая стата эта подтвердит.
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CM1
Ответ marchellinos
Как же он прав! При их зарплатах должны бегать как ужаленные весь мачт. Ради этого зрители идут на стадионы.
Не знаю - лично меня больше игра в футбол интересует, чем их бег. В противном случае я бы лучше соревнования по легкой атлетике смотрел (там беговых дисциплин достаточно)...
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Artem89S
Ответ Barsa! bolshe chem klub
ага... если бы мне платили за то что я бегаю на моей работе, то я получал бы 300 к. а так 65 т на руки. здравствуйте! меня зовут Д. и я курьер по доставке пиццы
Эт где курьеры по доставке пиццы 65 получают?🧐🤣
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tankist231
Ответ Артур Идрисов
Зп им установил работодатель , как и график работы , сколько должны столько и играют
Да я не спорю, главное чтоб играли и не ныли что устали)
+1
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Michael Guttierrez
Ответ QWertY
«Можно играть хорошо или плохо. Но степень прилагаемых усилий никогда не будет ставиться под сомнение, пока я здесь работаю». Очень важные слова. Например, для меня Фред, который пашет как конь и никогда не позволяет себе филонить на поле всегда котируется выше чем Эриксен, который ходит пешком.
Какой мрак. Фред > Месси по такой же логике. Абсолютно разные игроки пусть даже на одной позиции.
При всем том, что Фред преобразился в этом сезоне при Тен Хаге, Эриксен может одним гениальным решением перевернуть игру. Так было не единожды.
Эриксен в этой позиции играет в стиле Пола Скоулза. Пол тоже не так отрабатывал, как Фред, особенно поздний Рыжий Принц. Фред и его лучше? Какой же бред
+3
-1
+2
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Johny111
Если это не тупо популизм, то красавчик
+5
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QWertY
Ответ fbd
Потому что Ттх и барса не будут ставить автобус как часть команд АПЛ. Для взлома автобуса выпускают Эриксена, за Эриксеном нужно подчищать. Для этого выпускают условного Фреда.
Ттх не будет ставить автобус🤣
Дальше можно не читать. Скажу лишь одно, что в современном футболе никто ни за кем не должен подчищать, а все должны пахать. Почему то за Бруно никто не подчищает, хотя в атаке он дает куда больше импакта чем Эриксен
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marchellinos
Как же он прав!
При их зарплатах должны бегать как ужаленные весь мачт. Ради этого зрители идут на стадионы.
+2
0
+2
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Mekanych Red Devil
А с нашими зарплатами мы должны приходить на работу, здороваться со всеми и уходить.
+32
-1
+31
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fbd
Ответ QWertY
Сейчас это игроки одной позиции, вы о чем вообще? И дело здесь в том, что Эриксен тупо пешеход, который не хочет и не умеет пахать на поле. Почему лучшие игры в сезоне(против Ттх и Барсы) МЮ показал именно с центром Фред-Каз, а не Эриксен-Каз?
Потому что Ттх и барса не будут ставить автобус как часть команд АПЛ. Для взлома автобуса выпускают Эриксена, за Эриксеном нужно подчищать. Для этого выпускают условного Фреда.
+2
-1
+1
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QWertY
Ответ Владислав Дегтярёв
Так это разные игроки. У него функция такая, пахать аки конь, потому-что классный пасс он не отдаст(ну по праздникам), и потенциал для атаки не создаст. Зато он даст свободу для игрока который сможет создать потенциал в атаке.
Сейчас это игроки одной позиции, вы о чем вообще? И дело здесь в том, что Эриксен тупо пешеход, который не хочет и не умеет пахать на поле. Почему лучшие игры в сезоне(против Ттх и Барсы) МЮ показал именно с центром Фред-Каз, а не Эриксен-Каз?
0
-3
-3
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Nate
Лысый выдал БАЗУ
+1
-1
0
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Владислав Дегтярёв
Ответ QWertY
«Можно играть хорошо или плохо. Но степень прилагаемых усилий никогда не будет ставиться под сомнение, пока я здесь работаю». Очень важные слова. Например, для меня Фред, который пашет как конь и никогда не позволяет себе филонить на поле всегда котируется выше чем Эриксен, который ходит пешком.
Так это разные игроки. У него функция такая, пахать аки конь, потому-что классный пасс он не отдаст(ну по праздникам), и потенциал для атаки не создаст. Зато он даст свободу для игрока который сможет создать потенциал в атаке.
+1
-1
0
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kinza
Ответ QWertY
«Можно играть хорошо или плохо. Но степень прилагаемых усилий никогда не будет ставиться под сомнение, пока я здесь работаю». Очень важные слова. Например, для меня Фред, который пашет как конь и никогда не позволяет себе филонить на поле всегда котируется выше чем Эриксен, который ходит пешком.
У Эриксона освобождение от физкультуры
+18
-1
+17
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vel
Блэт, уже несколько лет подряд, пытаюсь достучаться до Аллегрифилов. Клуб с таким статусом, с самым высокооплачиваемым составом в чемпионате, с самой большой фанбазой не только в стране, но и во всем мире - не имеет права играть в пассивное гaвно. Это неуважение к болельщикам.
Миллионеры, имеющие самые лучшие условия для подготовки к матчам, чуть что жмутся к своим воротам, как последние аутсайдеры. И есть же идиоты, на полном серьезе считающие это подобие футбола - прагматизмом.
+4
-2
+2
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Артур Идрисов
Ответ tankist231
За такие зп они через день должны играть
Зп им установил работодатель , как и график работы , сколько должны столько и играют
+3
-1
+2
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