Пеп Гвардиола: «С нашими зарплатами нужно бегать даже при 3:0, 4:0, 5:0. Звучу как демагог, но это правда»

после 4:1 с « » высказался об обязанностях игроков « » перед фанатами.

Даже при счете 4:0 во втором тайме игроки «Манчестер Сити» агрессивно боролись за мяч и старались сыграть на ноль.

«У игроков будут проблемы, если они перестанут себя так вести. У них будут проблемы. Когда фанаты едут на матч 5-6 часов на машине, покупают билет... С нашими зарплатами нужно бегать даже при 3:0, 4:0, 5:0.

Я звучу как демагог, но это правда. Можно играть хорошо или плохо. Но степень прилагаемых в этом клубе усилий никогда не будет ставиться под сомнение, пока я здесь работаю.

Вы видите, как счастливы игроки после побед. Они дарят хорошие ощущения людям, семьям. Расскажите мне, если есть что-то лучше этого чувства. Наши болельщики, приехавшие на выезд, невероятны», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».