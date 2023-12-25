Валерий Овчинников: «Мы могли бы налепить много талантливых ребят за то время, что нас отлучили от международного футбола. Нет же, привозим легионеров»
Валерий Овчинников считает, что клубы РПЛ должны делать ставку на своих воспитанников.
— Вендел – один из лучших, если не лучший игрок нашего чемпионата?
— Как вам сказать... А где российские-то футболисты? Вендел — добротный полузащитник. Но я не знаю, что он за человек. Это же совсем другой менталитет.
Бразильцы — сложные ребята, тем более когда поймали легкую славу. Думаю, в «Зените» держат в голове вариант, при котором Вендел не вернется [из отпуска], и изо всех сил ищут на стороне игроков для очередного чемпионства. Это немного расстраивает.
— Что именно?
— Такое время хорошее, чтобы заняться внутренними проблемами, растить своих футболистов, делать ставку на воспитанников школ и академий! Отношения с ФИФА и УЕФА остаются натянутыми. Так займитесь своими ребятами! Нет же, привозим легионеров...
Получается, в Норвегии можно воспитывать игроков, а у нас — нет? Уверен, что за то время, что нас отлучили от международного футбола, мы могли бы налепить много интересных и талантливых ребят. А у нас, как вы говорите, Вендел — один из лучших в РПЛ, – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».
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И вот так у них все. (с)