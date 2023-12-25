Валерий Овчинников: «Мы могли бы налепить много талантливых ребят за то время, что нас отлучили от международного футбола. Нет же, привозим легионеров»

Теги Зенит премьер-лига Россия Валерий Овчинников Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Овчинников считает, что клубы РПЛ должны делать ставку на своих воспитанников.

— Вендел – один из лучших, если не лучший игрок нашего чемпионата?

— Как вам сказать... А где российские-то футболисты? Вендел — добротный полузащитник. Но я не знаю, что он за человек. Это же совсем другой менталитет.

Бразильцы — сложные ребята, тем более когда поймали легкую славу. Думаю, в «Зените» держат в голове вариант, при котором Вендел не вернется [из отпуска], и изо всех сил ищут на стороне игроков для очередного чемпионства. Это немного расстраивает.

— Что именно?

— Такое время хорошее, чтобы заняться внутренними проблемами, растить своих футболистов, делать ставку на воспитанников школ и академий! Отношения с ФИФА и УЕФА остаются натянутыми. Так займитесь своими ребятами! Нет же, привозим легионеров...

Получается, в Норвегии можно воспитывать игроков, а у нас — нет? Уверен, что за то время, что нас отлучили от международного футбола, мы могли бы налепить много интересных и талантливых ребят. А у нас, как вы говорите, Вендел — один из лучших в РПЛ, – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».

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7 комментариев
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Ну давай лепи! Кто и что мешает? Лепила...
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А то есть 2 года всему виной!? А до этого что 20 лет делал!?
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Раз 30 уже было объяснено, что это так не работает, но "экспертам" все равно, опять легионеры наших Аршавиных губят в спортшколах((
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За это время, что европейские автопроизводители ушли из России, можно было бы налепить кучу прекрасных автомашин ;) А лепят кучу... Ну, и китайские авто завозят.
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Человек, который первым начал ввозить в страну бразильцев, жалуется, что в страну ввозят бразильцев.

И вот так у них все. (с)
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Умиляют такие " лепилы"! Лепи родной, кто мешает?
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