Деспотович сообщил, что ведет переговоры с «Рубином». Клуб опроверг
«Рубин» опроверг возможное возвращение форварда Джордже Деспотовича.
В пресс-службе казанцев сообщили РИА Новости, что клуб не ведет переговоры с 31-летним сербом.
Ранее Деспотович заявил обратное: «Веду переговоры с Рубином, пока могу сказать только это».
Нападающий выступал за казанцев с 2020 по 2022 год.
Его последним клубом был тульский «Арсенал», который он покинул в июле этого года. Также он известен по выступлениям за «Оренбург».
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