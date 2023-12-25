Деспотович сообщил, что ведет переговоры с «Рубином». Клуб опроверг

«Рубин» опроверг возможное возвращение форварда Джордже Деспотовича.

В пресс-службе казанцев сообщили РИА Новости, что клуб не ведет переговоры с 31-летним сербом.

Ранее Деспотович заявил обратное: «Веду переговоры с , пока могу сказать только это».

Нападающий выступал за казанцев с 2020 по 2022 год.

Его последним клубом был тульский «Арсенал», который он покинул в июле этого года. Также он известен по выступлениям за «Оренбург».

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