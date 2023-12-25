Деспотович сообщил, что ведет переговоры с «Рубином». Клуб опроверг

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Джордже Деспотович Футбол

«Рубин» опроверг возможное возвращение форварда Джордже Деспотовича.

В пресс-службе казанцев сообщили РИА Новости, что клуб не ведет переговоры с 31-летним сербом.

Ранее Деспотович заявил обратное: «Веду переговоры с Рубином, пока могу сказать только это».

Нападающий выступал за казанцев с 2020 по 2022 год.

Его последним клубом был тульский «Арсенал», который он покинул в июле этого года. Также он известен по выступлениям за «Оренбург».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Может с Ялтинский Рубином, уточните
+6
0
+6
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий