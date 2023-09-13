«Рубин» подпишет экс-полузащитника «Сарагосы» Ваду свободным агентом. Трансфер аргентинца согласован
Аргентинский полузащитник Валентин Вада перейдет в «Рубин».
По информации Sport24, трансфер 27-летнего полузащитника уже согласован. Вада находится в статусе свободного агента после того, как этим летом истек срок его контракта с «Сарагосой».
В Сегунде-2022/23 Валентин Вада провел 37 матчей за «Сарагосу», отметившись 4 голами и 3 ассистами. Подробная статистика аргентинца доступна здесь.
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тренерская мысль всегда одна: сыграть максимально строго в обороне и надеяться на контратаки либо индивидуальный скилл атакующих игроков , ноль креатива и поставленной игры как и комбинаций.
понятно назначений в условный факел - где задача выжить, назначение в рубин, где состав вполне в топ-10 рпл - странный.
просто посмотри состав балтики и факела и сравни их с составом рубина .
на мой взгляд состав рубина не хуже чем у урала и нижнего.
только в урале есть картофельный гений , который вполне может построить сбалансированную игру с абсолютно средними по рпл игроками - и команда показывает в целом приятный футбол для своего уровня и занимает очень высокое 5 место для себя, а уже как ни крути четверть чемпионата прошла.
посмотри пример оренбурга прошлого сезона , когда тренер знает во что должна играть его команда( и я не только про атаку, а вообще , когда в игре команды есть баланс) и подбирает нужных недорогих игроков под этот стиль и нынешний оренбург, где состав почти тот же, а новый тренер уже сменился на ещё более нового .