«Рубин» подпишет экс-полузащитника «Сарагосы» Ваду свободным агентом. Трансфер аргентинца согласован

Теги Рубин премьер-лига Россия Сарагоса возможные трансферы Д2 Испания Валентин Вада Футбол

Аргентинский полузащитник Валентин Вада перейдет в «Рубин».

По информации Sport24, трансфер 27-летнего полузащитника уже согласован. Вада находится в статусе свободного агента после того, как этим летом истек срок его контракта с «Сарагосой».

В Сегунде-2022/23 Валентин Вада провел 37 матчей за «Сарагосу», отметившись 4 голами и 3 ассистами. Подробная статистика аргентинца доступна здесь.

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6 комментариев

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Ильдар Исмагилов
Ответ сервисник
Ну наконец-то! Ещё бы тренера креативного найти! Рахимову огромное спасибо за выход в РПЛ и за первое место в лучшей лиге мира, но объективно в РПЛ он не тянет. Подбор игроков у нас хороший, мысли тренерской не видно. Моё мнение, не более.
Подбор игроков шикарный, особенно в защите. Рахимов ещё должен выйти и за Мартыновичем подчищать, плюс на воротах постоять за Дюпина, чтобы тот за шиворот каждый второй удар не пропускал, да?) Рахимов звезд с неба не хватает но состав у Рубина и близко не на топ 5. Так 10-12
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Restart Serdobsk
Ответ сервисник
Ну наконец-то! Ещё бы тренера креативного найти! Рахимову огромное спасибо за выход в РПЛ и за первое место в лучшей лиге мира, но объективно в РПЛ он не тянет. Подбор игроков у нас хороший, мысли тренерской не видно. Моё мнение, не более.
согласен, абсолютно непонятно как тренеры уровня рахимова могут быть назначены на роль главного в клубе , который претендует на что-то выше борьбы за выживание.
тренерская мысль всегда одна: сыграть максимально строго в обороне и надеяться на контратаки либо индивидуальный скилл атакующих игроков , ноль креатива и поставленной игры как и комбинаций.
понятно назначений в условный факел - где задача выжить, назначение в рубин, где состав вполне в топ-10 рпл - странный.
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Ильдар Исмагилов
Ответ Restart Serdobsk
согласен, абсолютно непонятно как тренеры уровня рахимова могут быть назначены на роль главного в клубе , который претендует на что-то выше борьбы за выживание. тренерская мысль всегда одна: сыграть максимально строго в обороне и надеяться на контратаки либо индивидуальный скилл атакующих игроков , ноль креатива и поставленной игры как и комбинаций. понятно назначений в условный факел - где задача выжить, назначение в рубин, где состав вполне в топ-10 рпл - странный.
У Рубина есть игроков 7 в старте неплохих. Все остальное - это как раз игроки уровня борьбы за 14 место. Плюс скамейка никакая. У Рахимова и стоит задача с таким составом только не вылететь)
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Restart Serdobsk
Ответ Ильдар Исмагилов
У Рубина есть игроков 7 в старте неплохих. Все остальное - это как раз игроки уровня борьбы за 14 место. Плюс скамейка никакая. У Рахимова и стоит задача с таким составом только не вылететь)
ну да , ну да.
просто посмотри состав балтики и факела и сравни их с составом рубина .
на мой взгляд состав рубина не хуже чем у урала и нижнего.
только в урале есть картофельный гений , который вполне может построить сбалансированную игру с абсолютно средними по рпл игроками - и команда показывает в целом приятный футбол для своего уровня и занимает очень высокое 5 место для себя, а уже как ни крути четверть чемпионата прошла.
посмотри пример оренбурга прошлого сезона , когда тренер знает во что должна играть его команда( и я не только про атаку, а вообще , когда в игре команды есть баланс) и подбирает нужных недорогих игроков под этот стиль и нынешний оренбург, где состав почти тот же, а новый тренер уже сменился на ещё более нового .
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Ильдар Исмагилов
Ответ Restart Serdobsk
ну да , ну да. просто посмотри состав балтики и факела и сравни их с составом рубина . на мой взгляд состав рубина не хуже чем у урала и нижнего. только в урале есть картофельный гений , который вполне может построить сбалансированную игру с абсолютно средними по рпл игроками - и команда показывает в целом приятный футбол для своего уровня и занимает очень высокое 5 место для себя, а уже как ни крути четверть чемпионата прошла. посмотри пример оренбурга прошлого сезона , когда тренер знает во что должна играть его команда( и я не только про атаку, а вообще , когда в игре команды есть баланс) и подбирает нужных недорогих игроков под этот стиль и нынешний оренбург, где состав почти тот же, а новый тренер уже сменился на ещё более нового .
Я смотрю. Балтика с Факелом и вылетят. Если бы не ляпы Мартыновича и Дюпина были бы выше Нижнего уже сейчас. Рахимов средний тренер, но у Рубина с таким составом и не сыгранностью и без него +- результаты были бы такие же
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