«Рубин» подпишет экс-полузащитника «Сарагосы» Ваду свободным агентом. Трансфер аргентинца согласован

Аргентинский полузащитник Валентин Вада перейдет в «Рубин».

По информации Sport24, трансфер 27-летнего полузащитника уже согласован. Вада находится в статусе свободного агента после того, как этим летом истек срок его контракта с «Сарагосой».

В Сегунде-2022/23 провел 37 матчей за «Сарагосу», отметившись 4 голами и 3 ассистами. Подробная статистика аргентинца доступна здесь.

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