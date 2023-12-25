«Ман Сити» подписал 15-летнего хавбека Англии U16 Гормана. Он играл за «Лидс» U18 и отказал трем топ-клубам АПЛ
«Манчестер Сити» подписал контракт с 15-летним атакующим хавбеком Финлеем Горманом.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее игрок сборной Англии U16 выступал за юниорскую команду «Лидса» U18, дебютировав в ней в 14 лет.
По данным источника, перед переходом в «Ман Сити» Горман отклонил предложения от трех топ-клубов АПЛ.
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