«Ман Сити» подписал 15-летнего хавбека Англии U16 Гормана. Он играл за «Лидс» U18 и отказал трем топ-клубам АПЛ

«Манчестер Сити» подписал контракт с 15-летним атакующим хавбеком Финлеем Горманом.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее игрок сборной Англии U16 выступал за юниорскую команду « » U18, дебютировав в ней в 14 лет.

По данным источника, перед переходом в « » Горман отклонил предложения от трех топ-клубов .

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