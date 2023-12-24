«Зенит» отдаст Ренана в аренду «Интернасьоналу» на год, но сможет продать игрока в Европу летом

«Зенит» отдаст Роберта Ренана в аренду «Интернасьоналу».

По данным ESPN, при этом у петербургского клуба будет возможность продать 20-летнего футболиста летом – в частности, в Европу.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января. В этом сезоне он провел за петербуржцев 8 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.

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