«Зенит» отдаст Ренана в аренду «Интернасьоналу» на год, но сможет продать игрока в Европу летом
«Зенит» отдаст Роберта Ренана в аренду «Интернасьоналу».
По данным ESPN, при этом у петербургского клуба будет возможность продать 20-летнего футболиста летом – в частности, в Европу.
Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января. В этом сезоне он провел за петербуржцев 8 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.
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А если его просто так летом выкинуть куда-нибудь, то это минус к репутации, к нам и так таланты не особо едут, а тут ещё и негативный пример будет
Но видимо вегетарианский футбол в приоритете
Проблемы Ренана исключительно в голове Ренана. По потенциалу он топ.
Однако Нурик его сожрал и усадил на лавку