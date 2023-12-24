«Зенит» отдаст Ренана в аренду «Интернасьоналу» на год, но сможет продать игрока в Европу летом

Теги Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

«Зенит» отдаст Роберта Ренана в аренду «Интернасьоналу».

По данным ESPN, при этом у петербургского клуба будет возможность продать 20-летнего футболиста летом – в частности, в Европу.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января. В этом сезоне он провел за петербуржцев 8 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.

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12 комментариев
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Ответ Фут.Боль
А как же Реал и 40млн? (
Дают возможность Реалу до лета собрать нужную сумму.
+11
0
+11
Ответ Фут.Боль
А как же Реал и 40млн? (
Написано же - летом)
+8
-1
+7
А как же Реал и 40млн? (
+4
-1
+3
Надеюсь вернëтся и хотя бы 1 сильный сезон в Зените отыграет, все проблемы у него от сырости, может за год окрепнет
А если его просто так летом выкинуть куда-нибудь, то это минус к репутации, к нам и так таланты не особо едут, а тут ещё и негативный пример будет
+4
-2
+2
Зачем было брать игрока с такими характеристиками и при первых проблемах отдавать его в аренду. Если вы хотите доминировать в России то и соответствующий футбол надо ставить с пасующими защитниками и вратарем .
Но видимо вегетарианский футбол в приоритете
+4
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+2
Ну и слава Богу! Сдулось у нас дарование...
+1
-1
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Всё правильно, такой ценный актив должен играть. Думаю, Зенит сможет на нём прилично заработать.
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0
0
Ответ Miron_8383
Надеюсь вернëтся и хотя бы 1 сильный сезон в Зените отыграет, все проблемы у него от сырости, может за год окрепнет А если его просто так летом выкинуть куда-нибудь, то это минус к репутации, к нам и так таланты не особо едут, а тут ещё и негативный пример будет
Ничего он не отыграет, его проблемы не от сырости, а от недооценки соперника, челик тупо приехал на фарм и показывает это своей игрой.
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-1
0
Ответ Miron_8383
Надеюсь вернëтся и хотя бы 1 сильный сезон в Зените отыграет, все проблемы у него от сырости, может за год окрепнет А если его просто так летом выкинуть куда-нибудь, то это минус к репутации, к нам и так таланты не особо едут, а тут ещё и негативный пример будет
Мантуану ничего не помешало прогрессировать и завоевать место в составе.
Проблемы Ренана исключительно в голове Ренана. По потенциалу он топ.
Однако Нурик его сожрал и усадил на лавку
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