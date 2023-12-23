«МЮ» проиграл 13 из 26 матчей сезона. Больше к Рождеству было лишь в сезоне-1930/31 – тогда заняли последнее место
«Манчестер Юнайтед» проиграл 13 матчей в сезоне во всех турнирах до Рождества.
Сегодня команда тренера Эрика тен Хага уступила «Вест Хэму» (0:2). Теперь у нее 13 поражений в 26 играх сезона.
Больше поражений до Рождества было лишь в сезоне-1930/31 – 16. Тогда «Манчестер Юнайтед» занял последнее, 22-е место в чемпионате Англии.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Лысый маг, как он хорош.
Португалец явно неспроста был недоволен
-----
Помню этот сезон,Арсенал впервые стал чемпионом,а МЮ напару с Лидсом отправился во второй дивизион.
Но когда ты приходишь в топ-клуб (а МЮ из их числа ещё не выпал), то там другой уровень давления. И если ты "потерял раздевалку" и команда не хочет за тебя биться.....то дело дрянь.
Правда в МЮ в принципе не хотят биться ни за одного тренера, кого бы не набирали, хз что с этим делать.