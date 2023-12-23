«МЮ» проиграл 13 из 26 матчей сезона. Больше к Рождеству было лишь в сезоне-1930/31 – тогда заняли последнее место

«Манчестер Юнайтед» проиграл 13 матчей в сезоне во всех турнирах до Рождества.

Сегодня команда тренера Эрика тен Хага уступила «Вест Хэму» (0:2). Теперь у нее 13 поражений в 26 играх сезона.

Больше поражений до Рождества было лишь в сезоне-1930/31 – 16. Тогда «Манчестер Юнайтед» занял последнее, 22-е место в чемпионате Англии.

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