«МЮ» проиграл 13 из 26 матчей сезона. Больше к Рождеству было лишь в сезоне-1930/31 – тогда заняли последнее место

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл 13 матчей в сезоне во всех турнирах до Рождества.

Сегодня команда тренера Эрика тен Хага уступила «Вест Хэму» (0:2). Теперь у нее 13 поражений в 26 играх сезона.

Больше поражений до Рождества было лишь в сезоне-1930/31 – 16. Тогда «Манчестер Юнайтед» занял последнее, 22-е место в чемпионате Англии.

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76 комментариев
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Вот тренер, вот настоящий тренер. Тренировать он не умеет, но умеет отмазываться.
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90 летней давности рекорд побил.
Лысый маг, как он хорош.
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Прости нас, Криштиану, но мы всё поняли. Ты был прав касаемо данного голландского физрука, который превратил МЮ в филиал роттердамской Спарты…
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Ответ Dexter Morgan
Вот тренер, вот настоящий тренер. Тренировать он не умеет, но умеет отмазываться.
Причем здесь тренер? Виноват во всем Криш....
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Мда, а если посмотреть на ситуацию Роналду Тен Хааг с другой стороны - может это тренер загубил КР7?) Потому что у него сейчас в атаке вообще никто не забивает, а приходили сильными футболистами...
Португалец явно неспроста был недоволен
+28
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Ответ StarsAndArrows
Больше поражений до Рождества было лишь в сезоне-1930/31 – 16. ----- Помню этот сезон,Арсенал впервые стал чемпионом,а МЮ напару с Лидсом отправился во второй дивизион.
кто ЛЧ и Евровидение взял?
+24
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+23
Больше поражений до Рождества было лишь в сезоне-1930/31 – 16.
-----
Помню этот сезон,Арсенал впервые стал чемпионом,а МЮ напару с Лидсом отправился во второй дивизион.
+20
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+19
Ответ Роман
90 летней давности рекорд побил. Лысый маг, как он хорош.
Тогда на последнем месте были, тут человек дает бой за ЛК, ну хорош же. Нельзя увольнять ни в коем случае
+17
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+17
1930-1931 можем повторить
+14
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+14
как же смешно сейчас ещё раз читать топ комментарии под постом где КР разносил МЮ и 10ХГ в частности
+11
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Вообще если честно: Тен Хаг может действительно неплохой тренер.
Но когда ты приходишь в топ-клуб (а МЮ из их числа ещё не выпал), то там другой уровень давления. И если ты "потерял раздевалку" и команда не хочет за тебя биться.....то дело дрянь.

Правда в МЮ в принципе не хотят биться ни за одного тренера, кого бы не набирали, хз что с этим делать.
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Тен Хаг загадал на Рождество парик, чтобы его перестали называть лысым шарлатаном.
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Ответ ksanich
На фоне этих достижений любой следующий тренер МЮ будет выглядеть гением
ой не зарекайтесь
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Да что этот Роналду себе позволяет. Угробил великий клуб своим уходом 😃
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Не удивлюсь если Тен Хаг скажет: это была наша лучшая игра, команда на верном пути и нас просто немного не повезло)
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С большими скепсисом отношусь к последнему периоду Криша в МЮ, но сейчас кажется что его помощь не помешала бы. И если не на поле то в раздевалке по аналогии с Иброй в Милане. Он бы дал партнерам и нужный настрой, и пример того как надо выкладываться на тренировках, и менталитет жажды побед. Обидно за МЮ в целом…
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Легенда, каждый матч новый рекорд!
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хаг умеет готовить рождественские подарки.
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В целом издевки и колкости в адрес моего любимого клуба принимаются и принимаются по делу. Но как же больно быть болельщиком МЮ. Никакие колкости не ранят так сильно, как чувство безнадежности.
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даже уже язвить не хочется. болельшикам МЮ сочувствую. смотреть на это убожество начиная от руководства заканчивая последним запасным просто больно.
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На фоне этих достижений любой следующий тренер МЮ будет выглядеть гением
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7Хаг просто рекордмайстер. Надеюсь, что когда-нибудь он выпустит книгу "Как превратить великий клуб в посмешище, сваливая всё на игроков".
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Ответ Someone from Internet
Щас суеверные об***утся от цифры 13.
плохая примета, наверное, к увольнению
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Как по мне команда находится в глубоком кризисе,поможет только смена тренера или доигрывать сезон в первой десятке,а дальше наверно все заново, вообщем все печально
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🤣🤣🤣 Шикарно идут👍
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Забавно, что похоронил МЮ аяксовский Кудус.
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Они думали не эти рекорды бить
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Ответ StarsAndArrows
Больше поражений до Рождества было лишь в сезоне-1930/31 – 16. ----- Помню этот сезон,Арсенал впервые стал чемпионом,а МЮ напару с Лидсом отправился во второй дивизион.
Ага,как щас помню
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Ну есть ещё куда падать
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Спустя годы думаю, а что если когда то нужно было чутка перетерпеть с Мойесом, и он действительно бы пообвыкся и стал бы новым САФом с титулами, местом в истории и авторитетом.
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