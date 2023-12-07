Пеп Гвардиола: «Завершу карьеру, если «Ман Сити» сделает требл в этом сезоне»

Пеп Гвардиола допустил завершение карьеры по окончании сезона.

До матча с «Астон Виллой» главный тренер « » в эфире Amazon Prime заявил: «Если мы сделаем требл в этом сезоне, я завершу карьеру. Я знаю, что это чрезвычайно сложно. В Англии было много потрясающих команд, но только та, которой руководил сэр Алекс Фергюсон, и мы смогли это сделать».

В прошлом сезоне «горожане» выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

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