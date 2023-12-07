Пеп Гвардиола: «Завершу карьеру, если «Ман Сити» сделает требл в этом сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола допустил завершение карьеры по окончании сезона.

До матча с «Астон Виллой» главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Amazon Prime заявил: «Если мы сделаем требл в этом сезоне, я завершу карьеру. Я знаю, что это чрезвычайно сложно. В Англии было много потрясающих команд, но только та, которой руководил сэр Алекс Фергюсон, и мы смогли это сделать».

В прошлом сезоне «горожане» выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ stubborn89
"и усы сбрею!"
Газзаеву.
+38
-1
+37
"и усы сбрею!"
+32
-3
+29
Ответ stubborn89
"и усы сбрею!"
Глядя на то, как его команду сейчас возит мордой об газон великолепный Тренеришка со своей Астон Виллой, Пеп ничем не рискует, говоря такое.
+23
-1
+22
Ответ maggiu
Так говорит, потому что понимает, что не сделает. Чемпионат ему уже не светит, команда сдала, а Арсенал не допустит второй осечки.
Серьезно? Меньше половины матчей сыграно, подожди ты так хоронить надежды.
+14
-2
+12
Эмери спасал сегодня карьеру Пепа как мог.
+5
0
+5
Ответ maggiu
Достаточно матчей сыграно, чтобы понять, куда движутся команды.
нет, не достаточно
+5
-1
+4
Так говорит, потому что понимает, что не сделает. Чемпионат ему уже не светит, команда сдала, а Арсенал не допустит второй осечки.
+8
-6
+2
Ответ maggiu
Так говорит, потому что понимает, что не сделает. Чемпионат ему уже не светит, команда сдала, а Арсенал не допустит второй осечки.
Ахаха, каждую осень одно и то же, а в итоге Сити очков на 7-8 миниму опередит Арсенал
+2
0
+2
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Ты думаешь у Челси меньше нарушений?)
+8
-6
+2
Ответ maggiu
Так говорит, потому что понимает, что не сделает. Чемпионат ему уже не светит, команда сдала, а Арсенал не допустит второй осечки.
Арсенал то да, команда с чемпионским характером
+1
0
+1
Ответ AF007
Прикол в том, что ему действительно больше некуда идти после Сити. Он добился абсолютно всего. Всякие дополнительные ачивки, вроде взять чашку в каждой из топ-5 лиг, взять больше трофеев, чем Фергюсон - они интересны чисто википедикам, и их в любом случае все не выбить (в крайнем случае найдется ачивка - выиграть ФНЛ з̶а̶ ̶с̶б̶о̶р̶н̶у̶ю̶ ̶А̶л̶ж̶и̶р̶а̶ ̶п̶о̶ ̶х̶о̶к̶к̶е̶ю) А в Сити тоже всё подходит к концу - либо они возьмут второй требл, и тогда читаем заголовок новости, либо они, наевшись победами, несмотря на все усилия Пепа начнут сдавать, провалят (по своим стандартам) этот сезон, еще хуже проведут следующий, и Пеп поймёт, что уходить надо тем более
Если жить трофеями то верно, а если игрой, то пределов нет. Сдаст эта команда, можно будет построить новую. Тем более, что нынешний МанСити не старая команда, перестройка уже идёт, резких перемен не требуется. Летом ушли Гюндоган и Марез, которым было 30+, заменил Лапорта на Гвардиола. Всё норм.
0
0
0
Ответ Дима
Чтобы зайти на это нужна замена КДБ. А пока подберешь нужного это еще 300 млн. Сколько центр. защитников перебирал Пеп? 5-6? Опять шейху звонить. А ну ещё. Шейх не будет всегда спонсором Чеферина. Когда нибудь УЕФА займется МС. И что будет тогда с клубом. А никого не волнует. По крайней мере здесь. Тут нет тру фанатов горожан, только глоры. Да даже Пепу плевать.
А ну ещё. Шейх не будет всегда спонсором Чеферина.
---------------
Какой из шейхов? Саудовский, из ОАЭ или катарский?
А какой сейчас больше спонсирует Чеферина?
0
0
0
Ответ Руслан Хайбулов
есть куда) в США) руководить министерством футбола МЛС на уровне Уде руководства всей империей клубов США) создавать так сказать из МЛС аналог НБА по мощности. ну и ему не хватает трофея со сборной, на клубном уровне он все выиграл..у него 2 требла как у тренера, и с разными клубами, такого в мире больше нет нигде и вряд-ли будет..жаль в Баварии требл не смог сделать было бы вообще круто три разных чемпионата и три требла
На самом деле Пеп смог сделать требл с Баварией, но есть один нюанс...
0
0
0
Ответ AF007
Открой таблицу АПЛ 15/16. А затем таблицу АПЛ 17/18. Если не поможет - соболезную
даужж, открыл таблицы но не только результатов а также трансферов за то время и что мы имеем в итоге....
в 15 году команда МС заняла 4 место имея 2-ую стоимость состава (499млн) в лиге после Челси (553млн).
в 16 пришел Гвардиола и МС сделал закупки на 216 млн с балансом в -180 млн что является наибольшими тратами в лиге, далее МЮ с -137 млн. МС занял 3 место
в 17 году сделал закупки на 317 млн с балансом в -226 млн что является наибольшими тратами в лиге, далее МЮ с -152 млн. МС занял первое место

И того Гвардиола получил трансферы на 533 млн за 2 года став клубом с самым дорогим составом (1млрд) и занял первое место. Если ты считаешь что Гвардиола сделал что то невероятное то я тебе очень соболезную
0
0
0
Ответ AF007
Прикол в том, что ему действительно больше некуда идти после Сити. Он добился абсолютно всего. Всякие дополнительные ачивки, вроде взять чашку в каждой из топ-5 лиг, взять больше трофеев, чем Фергюсон - они интересны чисто википедикам, и их в любом случае все не выбить (в крайнем случае найдется ачивка - выиграть ФНЛ з̶а̶ ̶с̶б̶о̶р̶н̶у̶ю̶ ̶А̶л̶ж̶и̶р̶а̶ ̶п̶о̶ ̶х̶о̶к̶к̶е̶ю) А в Сити тоже всё подходит к концу - либо они возьмут второй требл, и тогда читаем заголовок новости, либо они, наевшись победами, несмотря на все усилия Пепа начнут сдавать, провалят (по своим стандартам) этот сезон, еще хуже проведут следующий, и Пеп поймёт, что уходить надо тем более
У Фергюсона около 50 трофеев, а у Пепа в полтора раза меньше. За 10 лет точно перегонит, но надо тренировать всё это время
0
0
0
Ответ maggiu
Достаточно матчей сыграно, чтобы понять, куда движутся команды.
Скоро вернётся де Брюйне и расклады немного поменяются.
0
0
0
Ответ maggiu
Так говорит, потому что понимает, что не сделает. Чемпионат ему уже не светит, команда сдала, а Арсенал не допустит второй осечки.
арсенал допустит не волнуйся
0
0
0
Ответ maggiu
Так говорит, потому что понимает, что не сделает. Чемпионат ему уже не светит, команда сдала, а Арсенал не допустит второй осечки.
В прошлом году арсенал тоже короновали (((
0
0
0
Ответ Brigant
Похоже что не завершит карьеру))))
Он заранее об этом знает. Понятно, что невозможно всё и всегда выигрывать.
0
0
0
Ответ 1ce
прикол был бы хоть раз взять не самую сильную команду в лиге и что то с ней добиться
Ювелир в свинарнике не работает
+2
-2
0
Ответ Руслан Хайбулов
есть куда) в США) руководить министерством футбола МЛС на уровне Уде руководства всей империей клубов США) создавать так сказать из МЛС аналог НБА по мощности. ну и ему не хватает трофея со сборной, на клубном уровне он все выиграл..у него 2 требла как у тренера, и с разными клубами, такого в мире больше нет нигде и вряд-ли будет..жаль в Баварии требл не смог сделать было бы вообще круто три разных чемпионата и три требла
Я фигею с ваших хотелок )
Министр футбола МЛС
0
0
0
Ответ AF007
Прикол в том, что ему действительно больше некуда идти после Сити. Он добился абсолютно всего. Всякие дополнительные ачивки, вроде взять чашку в каждой из топ-5 лиг, взять больше трофеев, чем Фергюсон - они интересны чисто википедикам, и их в любом случае все не выбить (в крайнем случае найдется ачивка - выиграть ФНЛ з̶а̶ ̶с̶б̶о̶р̶н̶у̶ю̶ ̶А̶л̶ж̶и̶р̶а̶ ̶п̶о̶ ̶х̶о̶к̶к̶е̶ю) А в Сити тоже всё подходит к концу - либо они возьмут второй требл, и тогда читаем заголовок новости, либо они, наевшись победами, несмотря на все усилия Пепа начнут сдавать, провалят (по своим стандартам) этот сезон, еще хуже проведут следующий, и Пеп поймёт, что уходить надо тем более
в интер майами
0
0
0
не помешает редактор после гугл-переводчика...
0
0
0
Еще пару- тройку таких игр как с Виллой и тебе ускорят завершение карьеры))
0
0
0
Громоотвод
0
0
0
легко давать такие обещания, когда знаешь, что и один то трофей завоевать будет мегаоптимистично. особенно на фоне того, какую игру показал сити против астон виллы.
0
0
0
а если не сделает
то го в Барсу))
0
0
0
пифдобол
нифига он не завершит
знаю я таких "манипуляторов судьбы"
0
0
0
Похоже что не завершит карьеру))))
0
0
0
А ведь знал, что в этом сезоне вряд ли это будет!
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий