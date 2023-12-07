Пеп Гвардиола: «Завершу карьеру, если «Ман Сити» сделает требл в этом сезоне»
Пеп Гвардиола допустил завершение карьеры по окончании сезона.
До матча с «Астон Виллой» главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Amazon Prime заявил: «Если мы сделаем требл в этом сезоне, я завершу карьеру. Я знаю, что это чрезвычайно сложно. В Англии было много потрясающих команд, но только та, которой руководил сэр Алекс Фергюсон, и мы смогли это сделать».
В прошлом сезоне «горожане» выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
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Какой из шейхов? Саудовский, из ОАЭ или катарский?
А какой сейчас больше спонсирует Чеферина?
в 15 году команда МС заняла 4 место имея 2-ую стоимость состава (499млн) в лиге после Челси (553млн).
в 16 пришел Гвардиола и МС сделал закупки на 216 млн с балансом в -180 млн что является наибольшими тратами в лиге, далее МЮ с -137 млн. МС занял 3 место
в 17 году сделал закупки на 317 млн с балансом в -226 млн что является наибольшими тратами в лиге, далее МЮ с -152 млн. МС занял первое место
И того Гвардиола получил трансферы на 533 млн за 2 года став клубом с самым дорогим составом (1млрд) и занял первое место. Если ты считаешь что Гвардиола сделал что то невероятное то я тебе очень соболезную
Министр футбола МЛС
то го в Барсу))
нифига он не завершит
знаю я таких "манипуляторов судьбы"