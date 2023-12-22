Родри признан лучшим игроком клубного ЧМ, Уокер – второй
Лучшим футболистом клубного чемпионата мира 2023 года стал Родри.
Полузащитник «Манчестер Сити», не доигравший финал против «Флуминенсе» (4:0) из-за травмы правой ноги, стал обладателем «Золотого мяча». «Серебряный мяч» достался его партнеру, защитнику Кайлу Уокеру.
Третьим в списке лучших футболистов турнира стал полузащитник «Флуминенсе» Джон Арьяс.
На клубном ЧМ Родри результативными действиями не отметился. Его статистику можно изучить здесь.
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