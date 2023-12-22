Родри признан лучшим игроком клубного ЧМ, Уокер – второй

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги чемпионат мира среди клубов Кайл Уокер Родри Джон Арьяс Футбол

Лучшим футболистом клубного чемпионата мира 2023 года стал Родри.

Полузащитник «Манчестер Сити», не доигравший финал против «Флуминенсе» (4:0) из-за травмы правой ноги, стал обладателем «Золотого мяча». «Серебряный мяч» достался его партнеру, защитнику Кайлу Уокеру.

Третьим в списке лучших футболистов турнира стал полузащитник «Флуминенсе» Джон Арьяс.

На клубном ЧМ Родри результативными действиями не отметился. Его статистику можно изучить здесь.

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12 комментариев
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Уокер - красавец на старости лет!
+12
0
+12
После финального свистка, кстати, Уокер и Фелипе Мело чего-то не поделили. Фотки есть, где они зарубились и их едва оттащили друг от друга
Фелипе Мело даже в 40 не меняется
+5
0
+5
Ответ unicom
Уокер - красавец на старости лет!
Оказался просто умным и растущим футболистом , а сперва казался бегунком
+3
0
+3
Паучка прокатили, и это несмотря на 2+1 в финале(
+2
0
+2
а только я сегодня узнал что чм среди клубов вообще проходил?))))
+1
0
+1
Заслуженно!
+1
0
+1
Ответ Дима
10 золотой мяч Месси по этому поводу вручите пожалуйста
Можно просто попросить, накиньте мне кучу минусов, зачем писать неуместную чушь
+2
-1
+1
Ответ Дима
10 золотой мяч Месси по этому поводу вручите пожалуйста
Совсем тупо.
+1
-1
0
Ответ Roman
После финального свистка, кстати, Уокер и Фелипе Мело чего-то не поделили. Фотки есть, где они зарубились и их едва оттащили друг от друга Фелипе Мело даже в 40 не меняется
Да они ломали игроков Сити весь матч
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