«Реал» рассматривает аренду Ренана у «Зенита» с опцией выкупа (As)
Роберт Ренан может перейти в «Реал» зимой.
Мадридцы рассматривают вариант с арендой 20-летнего защитника «Зенита» с опцией выкупа, информирует As.
В феврале сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Ренана 40 млн евро.
«Сливочные» находятся в поиске центрального защитника из-за травмы Давида Алабы.
Ранее стало известно об интересе к Ренану со стороны «Интернасьонала» и «Коринтианс».
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