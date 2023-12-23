«Реал» рассматривает аренду Ренана у «Зенита» с опцией выкупа (As)

Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан может перейти в «Реал» зимой.

Мадридцы рассматривают вариант с арендой 20-летнего защитника «Зенита» с опцией выкупа, информирует As.

В феврале сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Ренана 40 млн евро.

«Сливочные» находятся в поиске центрального защитника из-за травмы Давида Алабы.

Ранее стало известно об интересе к Ренану со стороны «Интернасьонала» и «Коринтианс».

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4 комментария
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Тогда лучше взять Алипа😅
+5
0
+5
Ответ Зелёный гопник
Тогда лучше взять Алипа😅
почему бы и нет, он лучше его
+4
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+4
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