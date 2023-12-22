Альварес – 3-й футболист, выигравший КЧМ, чемпионат мира, ЛЧ, Кубок Либертадорес и Кубок Америки. У форварда «Сити» 14 трофеев к 23 годам

Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам.

Сегодня нападающий стал победителем клубного чемпионата мира в составе « ». Это его 5-й трофей в английском клубе и 14-й в карьере.

Кроме того, стал первым аргентинцем и третьим игроком в целом, сумевшим выиграть Кубок Либертадорес, Кубок Америки, Лигу чемпионов, чемпионат мира среди сборных и чемпионат мира среди клубов. Ранее это удавалось только бразильцам и Диде.

Статистику 23-летнего форварда, сделавшего дубль и отдавшего голевую передачу в финале клубного ЧМ, можно изучить здесь.

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