Альварес – 3-й футболист, выигравший КЧМ, чемпионат мира, ЛЧ, Кубок Либертадорес и Кубок Америки. У форварда «Сити» 14 трофеев к 23 годам

Теги Дида Кафу Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу чемпионат мира среди клубов Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам.

Сегодня нападающий стал победителем клубного чемпионата мира в составе «Манчестер Сити». Это его 5-й трофей в английском клубе и 14-й в карьере.

Кроме того, Альварес стал первым аргентинцем и третьим игроком в целом, сумевшим выиграть Кубок Либертадорес, Кубок Америки, Лигу чемпионов, чемпионат мира среди сборных и чемпионат мира среди клубов. Ранее это удавалось только бразильцам Кафу и Диде.

Статистику 23-летнего форварда, сделавшего дубль и отдавшего голевую передачу в финале клубного ЧМ, можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ля что творит.
Недооцененный игрок
+28
-1
+27
Ответ Дмитрий Елдин
Лучше Норвежца))))
По-любому. Холанн теряется во всех финалах, а Альварес нет
+15
-4
+11
Ответ Roman
Да, кстати, на ЧМ тащил не меньше Месси. Но хайп Лео забрал все лавры себе
ключевой был матч с Мексикой , там Альвареса не было видно
+11
-4
+7
Дай бить пенальти в сборной мог бы взять ЗМ
+22
-15
+7
Лучше Норвежца))))
+8
-4
+4
Ответ Илья Мурашов
Замени на любое другое слово синоним малополезный. Альварес, помимо голов и голевых, делает много черновой работы. Смотри как носится по полю. А Холанн не прессингует, не отрабатывает в защите, мяча касается меньше, чем вратарь. Забьет - он молодец, не забьет - его закрывали.
Ты, видимо, невнимательно смотришь. Холланд тоже прессингует, отрабатывает, сейчас стал больше принимать участие в розыгрышах, отдает ассисты.
+3
0
+3
Ответ Roman
Да, кстати, на ЧМ тащил не меньше Месси. Но хайп Лео забрал все лавры себе
Это да, знатно Месси хайпанул выведя Аргентину из группы за полчаса до вылета от Мексики, хайпанул перформансом против Австралии, гениальнейшей голевой с Голландией, проходом с центра поля и голевой на того же Альвареса в полуфинале и, в конце концов, хайпанул дублем в финале ЧМ, став вторым бомбардиром и лучшим ассистентом турнира, единственным игроком в истории забившем на всех стадиях ЧМ и оформившем голевое действие без пенальти в каждом матче ПО. Так, хайпанул чутка.

У таких Романов всех мастей за год поменялось сколько угодно от Родри (Жоржиньо привет) до Холланда претендентов на ЗМ, лишь бы не Месси.
+7
-5
+2
Ответ Roman
Да, кстати, на ЧМ тащил не меньше Месси. Но хайп Лео забрал все лавры себе
Разве что только в матче с Хорватией. В остальных играх Лео был намного лучше)
+10
-8
+2
Ответ Илья Мурашов
По-любому. Холанн теряется во всех финалах, а Альварес нет
Как же всем нравится слово "терялся")
+2
0
+2
Ответ cektor
Ля что творит. Недооцененный игрок
Почему недооцененный? В Сити отлично играет, на ЧМ классно сыграл! Сегодня 2+1, я бы дал ему награду лучшего игрока финала, Родри отлично сыграл, но уже как-то привычно) Кстати если бы Кринж был вместо него, за то что не дали этот приз, у него истерика началась с пеной во рту😆
+3
-1
+2
Ответ Caterina
Ну и чем он хуже Холанда? Он ещё и в пас играет лучше.
Ничем не хуже, они друг друга дополняют.
+1
0
+1
Достойно восхищения
+1
0
+1
Вот куда надо идти за трофеями)!😃
+2
-1
+1
Джеррард вышел из чата
0
0
0
такого больше не повторится!
0
0
0
Поздравляем!.. Он молод и крут!..👍
0
0
0
Альварес, как аргентинское вино с годами всё лучше и лучше
0
0
0
Попал в струю.
+1
-1
0
Кто про что, а Верблюд сразу про Холланда)
+2
-2
0
Ответ Илья Мурашов
По-любому. Холанн теряется во всех финалах, а Альварес нет
Вот только до финала обычно ещё дойти нужно.
0
0
0
Ответ ман сити фейк
Дай бить пенальти в сборной мог бы взять ЗМ
Да, кстати, на ЧМ тащил не меньше Месси. Но хайп Лео забрал все лавры себе
+12
-12
0
Можно вешать бутсы на гвоздь. Всё выиграл.
0
0
0
супер кубок Англии. единственный не покорившийся трофей
0
0
0
Альварес один из немногих форвардов, который умеет на поле все
+2
-2
0
Ответ Родя Раскольников
Это да, знатно Месси хайпанул выведя Аргентину из группы за полчаса до вылета от Мексики, хайпанул перформансом против Австралии, гениальнейшей голевой с Голландией, проходом с центра поля и голевой на того же Альвареса в полуфинале и, в конце концов, хайпанул дублем в финале ЧМ, став вторым бомбардиром и лучшим ассистентом турнира, единственным игроком в истории забившем на всех стадиях ЧМ и оформившем голевое действие без пенальти в каждом матче ПО. Так, хайпанул чутка. У таких Романов всех мастей за год поменялось сколько угодно от Родри (Жоржиньо привет) до Холланда претендентов на ЗМ, лишь бы не Месси.
Ну тут по фактам. Какие могут быть вопросы🤷‍♂️ А по сути - spортs спамит хейтер-боtaми, для роzжига сраcha. И мы все на это ведёмся)
0
0
0
крутой парень, учитывая возраст особенно! Здоровья!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий