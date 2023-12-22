Черчесов – в числе семи кандидатов на пост тренера «Бешикташа» (NTVSpor)
Станислав Черчесов вошел в число кандидатов на пост тренера «Бешикташа».
После поражения от «Аланьяспора» (1:3) с поста тренера «Бешикташа» ушел Риза Чалымбай.
Как пишет NTVSpor, в турецком клубе хотят назначить тренера-иностранца и рассматривают семь кандидатур. Это Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур, Брюно Женезьо и Станислав Черчесов.
«Бешикташ» занимает 5-е место в таблице чемпионата Турции. Отставание от лидирующего «Фенербахче» – 17 очков.
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Все таки быть хорошим игроком не равно быть хорошим тренером
Всё же нужно выключать комп и идти домой