Черчесов – в числе семи кандидатов на пост тренера «Бешикташа» (NTVSpor)

Станислав Черчесов вошел в число кандидатов на пост тренера «Бешикташа».

После поражения от «Аланьяспора» (1:3) с поста тренера « » ушел Риза Чалымбай.

Как пишет NTVSpor, в турецком клубе хотят назначить тренера-иностранца и рассматривают семь кандидатур. Это Фабио Каннаваро, , , Руд ван Нистелрой, Франк де Бур, Брюно Женезьо и Станислав Черчесов.

«Бешикташ» занимает 5-е место в таблице чемпионата Турции. Отставание от лидирующего «Фенербахче» – 17 очков.

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