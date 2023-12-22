Черчесов – в числе семи кандидатов на пост тренера «Бешикташа» (NTVSpor)

Теги Станислав Черчесов Фабио Каннаваро Руд ван Нистелрой Бешикташ высшая лига Турция Славен Билич возможные трансферы Франк де Бур Хорхе Сампаоли Риза Чалымбай Брюно Женезьо Футбол

Станислав Черчесов вошел в число кандидатов на пост тренера «Бешикташа».

После поражения от «Аланьяспора» (1:3) с поста тренера «Бешикташа» ушел Риза Чалымбай.

Как пишет NTVSpor, в турецком клубе хотят назначить тренера-иностранца и рассматривают семь кандидатур. Это Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе СампаолиРуд ван Нистелрой, Франк де Бур, Брюно Женезьо и Станислав Черчесов.

«Бешикташ» занимает 5-е место в таблице чемпионата Турции. Отставание от лидирующего «Фенербахче» – 17 очков.

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27 комментариев
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Çerçesov
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Знатные физруки в кандидатах. Усатый, пожалуй, даже самый успешный в списке.
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Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур, Брюно Женезьо и Станислав Черчесов в фильме "какого черта тут делает...(думали увидеть Черчесов?)..Франк де Бур?"
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У Де Бура и Кокорина по ходу один и тот же гениальный агент .
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Там сейчас боевые действия чуть-ли не каждый матч, так что назначение полевого командира выглядит логичным
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Только недавно вспоминал его перфоманс в апл. Все таки быть хорошим игроком не равно быть хорошим тренером
Не говори это Мостовому) А то он расстроится и 1000 не начеканит
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Насколько же руководство Бешикташа потерянно что даже не понимают какого плана тренер им нужен,весь список какой то рандомный набор фамилии
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Полевой командир передислоцируется на южный фронт
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Ответ selso99
Знатные физруки в кандидатах. Усатый, пожалуй, даже самый успешный в списке.
Далеко не все физруки, а вот среди физруков уссатый самый успешный.
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Ответ selso99
Знатные физруки в кандидатах. Усатый, пожалуй, даже самый успешный в списке.
самый адекваьнвй вариант наверное Сампаоли, потом уже полевой командир
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Ну ничего себе!
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Ну так то, из этого списка, Черчесов далеко не самая плохая кандидатура.
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На фоне других выглядит не таким распиаренным в Европе
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Не один из числа кандидатов, а основной претендент.
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Ответ Oleg Olegov
У Де Бура и Кокорина по ходу один и тот же гениальный агент .
Только недавно вспоминал его перфоманс в апл.
Все таки быть хорошим игроком не равно быть хорошим тренером
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Сначала прочитал "Черданцев" и подумал: ничего себе поворот карьеры.
Всё же нужно выключать комп и идти домой
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Ответ Муканов Арманбек
Насколько же руководство Бешикташа потерянно что даже не понимают какого плана тренер им нужен,весь список какой то рандомный набор фамилии
Понты дороже ведь)
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Ответ selso99
Знатные физруки в кандидатах. Усатый, пожалуй, даже самый успешный в списке.
Билич добивался относительных успехов в Бешикташе. Ливерпуль обыгрывал, например.
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