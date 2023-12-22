Сергей Гришин про РПЛ: «Смотреть могу «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Крылья». Остальных можно на порносайтах выкладывать»
Сергей Гришин заявил, что игры клубов РПЛ можно публиковать на порносайтах.
– Сейчас есть команды, на которые вам приятно смотреть?
– В РПЛ я могу смотреть только «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Крылья Советов».
Матчи остальных команд можно выкладывать на порносайтах, – сказал бывший футболист сборной России и «Динамо» Сергей Гришин.
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