Сергей Гришин про РПЛ: «Смотреть могу «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Крылья». Остальных можно на порносайтах выкладывать»

Теги ЦСКА Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Гришин Краснодар Футбол

Сергей Гришин заявил, что игры клубов РПЛ можно публиковать на порносайтах.

– Сейчас есть команды, на которые вам приятно смотреть?

– В РПЛ я могу смотреть только «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Крылья Советов».

Матчи остальных команд можно выкладывать на порносайтах, – сказал бывший футболист сборной России и «Динамо» Сергей Гришин.

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9 комментариев
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Как по мне, в этом сезоне самые интересные игры у Крыльев, Динамо Локо и Спартака. В матчах Локо и Спартака всегда какая-то дичь может произойти несусветная. Камбеки, драки, удаления, клоунада. Все есть)
Тот же Краснодар частенько игры сушит
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Спецы рос.футбола подскажите, чем игра условного Ростов не заслужила размещения на порносайте, а условного Зенита заслужила? Чем первый лучше (или хуже) второго?
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в принципе, порно тоже бывает разное...
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Судя по перечню команд какие смотрит Гришин видно что в футболе он разбирается. Прочитал его большое и полное интервью-человек переживает за наш футбол.
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Ответ banchik1
Спецы рос.футбола подскажите, чем игра условного Ростов не заслужила размещения на порносайте, а условного Зенита заслужила? Чем первый лучше (или хуже) второго?
Ростов именно по структуре очень грамотно и интересно играет, просто класс игроков недостаточно высокий и выносливости на всю игру не хватает
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