Сергей Гришин про РПЛ: «Смотреть могу «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Крылья». Остальных можно на порносайтах выкладывать»

Сергей Гришин заявил, что игры клубов РПЛ можно публиковать на порносайтах.

– Сейчас есть команды, на которые вам приятно смотреть?

– В я могу смотреть только « », « », , « » и « ».

Матчи остальных команд можно выкладывать на порносайтах, – сказал бывший футболист сборной России и «Динамо» Сергей Гришин.

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