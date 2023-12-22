«Локо» продлил контракт с Леонченко на 2 года. Он занимает пост гендиректора с декабря 2020-го
Владимир Леонченко продлил контракт с «Локомотивом».
Решением совета директоров срок действия полномочий генерального директора клуба Владимира Леонченко продлен на два года, сообщает пресс-служба «Локомотива».
Леонченко работает в этой должности с декабря 2020-го.
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У Миранчука, судя по прессе, зп больше всех в клубе, со времён продления при Кикнадзе. Сейчас в Локо столько платить одному игроку не могут, тем более Антон далеко не в каждой игре хорош и полезен.
Если ты к этому не готов - прими, что РЖД не даёт Локомотиву бездонную бочку с деньгами, и руководство вынуждено деньги считать - у клуба сейчас даже 3 миллиона евро на Веру не нашлось, чтобы одним платежом выплатить без рассрочки. А это - меньше, чем зарплаты этим игрокам, если придётся раскошелиться на продление ДАЖЕ на текущих условиях.