«Локо» продлил контракт с Леонченко на 2 года. Он занимает пост гендиректора с декабря 2020-го

Владимир Леонченко продлил контракт с «Локомотивом».

Решением совета директоров срок действия полномочий генерального директора клуба продлен на два года, сообщает пресс-служба « ».

Леонченко работает в этой должности с декабря 2020-го.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам