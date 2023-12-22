«Локо» продлил контракт с Леонченко на 2 года. Он занимает пост гендиректора с декабря 2020-го

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Леонченко Футбол

Владимир Леонченко продлил контракт с «Локомотивом».

Решением совета директоров  срок действия полномочий генерального директора клуба Владимира Леонченко продлен на два года, сообщает пресс-служба «Локомотива».

Леонченко работает в этой должности с декабря 2020-го.

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19 комментариев
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Вот и увидим чего стоят слова Шпинева
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И что ж получается Миранчук и Жемалетдинов бай-бай по словам агента
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Ответ VanyaVanya063
И что ж получается Миранчук и Жемалетдинов бай-бай по словам агента
Им же не по 18 лет, взрослые мальчики, сами должны выбор делать, а не во всём на агента полагаться.
У Миранчука, судя по прессе, зп больше всех в клубе, со времён продления при Кикнадзе. Сейчас в Локо столько платить одному игроку не могут, тем более Антон далеко не в каждой игре хорош и полезен.
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Ответ Alexandr Sorokin
Вот и увидим чего стоят слова Шпинева
Шпинëв всего лишь футбольный агент, а Леонченко на должности, и должен находить точки соприкосновения ради клубам где он работает. А то будет как при Смородской, сколько тогда игроков ушло из за неë.
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Ответ Юрий Луговой
Шпинëв всего лишь футбольный агент, а Леонченко на должности, и должен находить точки соприкосновения ради клубам где он работает. А то будет как при Смородской, сколько тогда игроков ушло из за неë.
Агент не должен диктовать, кто будет работать в ФК. Как бы болезненно ни было, но лучше продать его клиентов, чем прогнуться. И плевать мне на Леонченко, толку от него как от Лосюка.
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Ответ VanyaVanya063
И что ж получается Миранчук и Жемалетдинов бай-бай по словам агента
походу так
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Тихони всегда ценились
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Ответ Dmitry Orlov
Им же не по 18 лет, взрослые мальчики, сами должны выбор делать, а не во всём на агента полагаться. У Миранчука, судя по прессе, зп больше всех в клубе, со времён продления при Кикнадзе. Сейчас в Локо столько платить одному игроку не могут, тем более Антон далеко не в каждой игре хорош и полезен.
так тут вопрос не в зарплате стоит на сколько я понял
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Ответ Dmitry Orlov
Им же не по 18 лет, взрослые мальчики, сами должны выбор делать, а не во всём на агента полагаться. У Миранчука, судя по прессе, зп больше всех в клубе, со времён продления при Кикнадзе. Сейчас в Локо столько платить одному игроку не могут, тем более Антон далеко не в каждой игре хорош и полезен.
Согласен с вами
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да уж, приплыли. Зенит покупает опять бразильцев, ЦСКА и Спартак тоже выделяют на трансферы чтобы усилиться. Локомотив мало того что опять не усиляется в трансферное окно, так ещё и лишиться своих игроков может из за этого Леонченко. Не пойму что они за него так держаться, ведь он тоже участвовал в развале клуба, одного его оставили, сплошные проблемы с ним
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Упс
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Ответ Ivan Kuzmenyuk
Агент не должен диктовать, кто будет работать в ФК. Как бы болезненно ни было, но лучше продать его клиентов, чем прогнуться. И плевать мне на Леонченко, толку от него как от Лосюка.
так если бы продать.... можно было бы купить кого-то. я так понял бесплатно уйдут.
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Ответ Юрий Луговой
Шпинëв всего лишь футбольный агент, а Леонченко на должности, и должен находить точки соприкосновения ради клубам где он работает. А то будет как при Смородской, сколько тогда игроков ушло из за неë.
О каких точках соприкосновения речь?
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Ответ ltkmaby
О каких точках соприкосновения речь?
ну я так понимаю что Рината и Антона могут не продлить не из-за финансовых трудностей, а по иным причинам, пока не ясным. Было уже такое что при тëте Оле игроки просто сваливали из клуба.
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Ответ Юрий Луговой
да уж, приплыли. Зенит покупает опять бразильцев, ЦСКА и Спартак тоже выделяют на трансферы чтобы усилиться. Локомотив мало того что опять не усиляется в трансферное окно, так ещё и лишиться своих игроков может из за этого Леонченко. Не пойму что они за него так держаться, ведь он тоже участвовал в развале клуба, одного его оставили, сплошные проблемы с ним
Товарищ, если ты так переживаешь из-за возможного непродления Антона и Рифата, ты можешь выделить из своего кармана на их зарплаты и на комиссию их агенту.
Если ты к этому не готов - прими, что РЖД не даёт Локомотиву бездонную бочку с деньгами, и руководство вынуждено деньги считать - у клуба сейчас даже 3 миллиона евро на Веру не нашлось, чтобы одним платежом выплатить без рассрочки. А это - меньше, чем зарплаты этим игрокам, если придётся раскошелиться на продление ДАЖЕ на текущих условиях.
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Ответ Dmitry Orlov
Товарищ, если ты так переживаешь из-за возможного непродления Антона и Рифата, ты можешь выделить из своего кармана на их зарплаты и на комиссию их агенту. Если ты к этому не готов - прими, что РЖД не даёт Локомотиву бездонную бочку с деньгами, и руководство вынуждено деньги считать - у клуба сейчас даже 3 миллиона евро на Веру не нашлось, чтобы одним платежом выплатить без рассрочки. А это - меньше, чем зарплаты этим игрокам, если придётся раскошелиться на продление ДАЖЕ на текущих условиях.
Ну так тогда о чëм говорить, о каких высоких местах тогда руководство пенится??????? Купить не можем ни кого, ещё и эти уйдут бесплатно!!!!!!! Вот и будем за сохранение места в лиге играть. в прошлом сезоне порадовались, аж на 8-е место выползли. Походу это потолок с такими раскладами. Да мне обидно, я больше 20 лет болею за Локо и никогда такого не было, да были тренеры фуфло, были места низкие, но с составом и деньгами проблем не было ни когда
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Ответ Юрий Луговой
да уж, приплыли. Зенит покупает опять бразильцев, ЦСКА и Спартак тоже выделяют на трансферы чтобы усилиться. Локомотив мало того что опять не усиляется в трансферное окно, так ещё и лишиться своих игроков может из за этого Леонченко. Не пойму что они за него так держаться, ведь он тоже участвовал в развале клуба, одного его оставили, сплошные проблемы с ним
А какие с ним проблемы?
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Ответ ltkmaby
А какие с ним проблемы?
Вадим Шпинёв, агент Миранчука и Рифата заявил, что "разговор о продлении их контрактов будет, когда Леонченко уйдёт в отставку". Руководство клуба на это не повелось.
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