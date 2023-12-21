Ханс-Йоахим Ватцке: «Боруссия» недоступна для участия в Суперлиге. Решение суда не означает, что ее разрешат»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке Суперлига Европы Футбол

Дортмундская «Боруссия» не планирует входить в состав участников Суперлиги.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«Боруссия Дортмунд» детально изучит решение Европейского суда, как только получит полное обоснование этого решения.

Однако мы уже убеждены, что выводы, которые можно сделать из решения Европейского суда, не соответствуют тем, которые в настоящее время озвучиваются в средствах массовой информации. Недаром Европейский суд ясно дал понять в своем пресс-релизе, что это решение не означает, что такое соревнование, как Суперлига, обязательно должно быть разрешено.

Для дортмундской «Боруссии», независимо от дискуссий вокруг вердикта, применимо следующее: мы недоступны для участия в Суперлиге», – заявил председатель совета директоров клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

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11 комментариев
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Ответ rigobersong
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А Барселона как верный пёс пошел вслед за своими хозяевами из Мадрида
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Сначала все говорили, что Суперлига убьет всякие Гонведы и Слованы, но похоже только они согласятся участвовать в этой Суперлиге
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Вот и весь сказ, не получиться Пересу грабануть воров.
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Ясен пень. Теперь Барса с Реалом будут мочить друг друга не по-детски каждую неделю
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Кто вообще может запретить создать Суперлигу? Выходите из ЛЧ и создавайте что угодно, но почему то риалка и бчк это не делают.
+3
-3
0
Ответ igls54
Ясен пень. Теперь Барса с Реалом будут мочить друг друга не по-детски каждую неделю
Суперлига в конце сезона: я устала, боссы!
+3
-3
0
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