Ханс-Йоахим Ватцке: «Боруссия» недоступна для участия в Суперлиге. Решение суда не означает, что ее разрешат»

Дортмундская «Боруссия» не планирует входить в состав участников Суперлиги.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу , постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

«Боруссия Дортмунд» детально изучит решение Европейского суда, как только получит полное обоснование этого решения.

Однако мы уже убеждены, что выводы, которые можно сделать из решения Европейского суда, не соответствуют тем, которые в настоящее время озвучиваются в средствах массовой информации. Недаром Европейский суд ясно дал понять в своем пресс-релизе, что это решение не означает, что такое соревнование, как Суперлига, обязательно должно быть разрешено.

Для дортмундской «Боруссии», независимо от дискуссий вокруг вердикта, применимо следующее: мы недоступны для участия в Суперлиге», – заявил председатель совета директоров клуба .

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