Наумов о матче России с Сербией: «Почему надо разрешение ФИФА и УЕФА? Мы платим членские взносы, от товарищеских игр нас никто не отстранял»

Николай Наумов высказался о возможном товарищеском матче России с Сербией.

Игра пройдет в марте 2024 года в Санкт‑Петербурге, если будет разрешение от и ФИФА.

«Не понимаю, почему нужно разрешение на то, чтобы сыграть этот товарищеский матч. Конечно, информировать надо, поскольку результаты игр идут в рейтинги. Но это не вот, мол, разрешите нам сыграть. Просто ФИФА и УЕФА должны принять это к сведению. Не думаю, что здесь может быть какой‑то запрет. Почему здесь надо запрашивать разрешение?

Конечно, им интересно с нами сыграть. И «Зенит» ведь уже играл с «Црвеной Звездой». И матч сборных будет интересен. И на уровне УЕФА и ФИФА нет основания не выдавать такого разрешения. Мы члены ФИФА и УЕФА, мы платим членские взносы. Мы отстранены от официальных соревнований, но от товарищеских игр нас никто не отстранял. Мы имеем на это право.

Если игра состоится, это будет очень интересно. Сербия — участник чемпионата Европы. Будет полезный матч. Уверен, в Петербурге соберется полный стадион. Такие матчи надо проводить обязательно, надо добиваться проведения таких игр, мы должны показывать всем, что мы на виду, мы открыты и готовы играть», — сказал бывший президент «Локомотива».

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