Наумов о матче России с Сербией: «Почему надо разрешение ФИФА и УЕФА? Мы платим членские взносы, от товарищеских игр нас никто не отстранял»

Теги УЕФА Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу ФИФА Николай Наумов товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Николай Наумов высказался о возможном товарищеском матче России с Сербией.

Игра пройдет в марте 2024 года в Санкт‑Петербурге, если будет разрешение от УЕФА и ФИФА.

«Не понимаю, почему нужно разрешение на то, чтобы сыграть этот товарищеский матч. Конечно, информировать надо, поскольку результаты игр идут в рейтинги. Но это не вот, мол, разрешите нам сыграть. Просто ФИФА и УЕФА должны принять это к сведению. Не думаю, что здесь может быть какой‑то запрет. Почему здесь надо запрашивать разрешение?

Конечно, им интересно с нами сыграть. И «Зенит» ведь уже играл с «Црвеной Звездой». И матч сборных будет интересен. И на уровне УЕФА и ФИФА нет основания не выдавать такого разрешения. Мы члены ФИФА и УЕФА, мы платим членские взносы. Мы отстранены от официальных соревнований, но от товарищеских игр нас никто не отстранял. Мы имеем на это право.

Если игра состоится, это будет очень интересно. Сербия — участник чемпионата Европы. Будет полезный матч. Уверен, в Петербурге соберется полный стадион. Такие матчи надо проводить обязательно, надо добиваться проведения таких игр, мы должны показывать всем, что мы на виду, мы открыты и готовы играть», — сказал бывший президент «Локомотива».

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3 комментария
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Что некоторые так возбудились из-за согласования? Это стандартная практика, как я понимаю
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я думал, эт Колян сказал из реальных пацанов
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Ответ rad22
Что некоторые так возбудились из-за согласования? Это стандартная практика, как я понимаю
Откажут без вопросов, потому что им так хочется. Повестка нынче такая...
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