Джеймс пропустит 3-4 месяца после операции. У капитана «Челси» хронические проблемы

Рис Джеймс пропустит до 4 месяцев после операции.

Напомним, капитан «Челси» получил травму задней поверхности бедра в матче 16-го тура с «Эвертоном». Сообщалось, что срок восстановления составит около 3 месяцев.

По информации Daily Mail, потребуется операция. Изначально защитник надеялся избежать хирургического вмешательства, однако после дополнительного обследования в среду было принято решение прооперировать Джеймса, поскольку его проблема носит хронический характер. В ближайшее время он перенесет операцию в Финляндии.

Отмечается, что восстановление Джеймса может занять долгое время – капитан « » пропустит 3-4 месяца. Не исключено, что защитник может выбыть до конца сезона.

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