Джеймс пропустит 3-4 месяца после операции. У капитана «Челси» хронические проблемы

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Рис Джеймс Здоровье Футбол

Рис Джеймс пропустит до 4 месяцев после операции.

Напомним, капитан «Челси» получил травму задней поверхности бедра в матче 16-го тура АПЛ с «Эвертоном». Сообщалось, что срок восстановления составит около 3 месяцев.

По информации Daily Mail, Джеймсу потребуется операция. Изначально защитник надеялся избежать хирургического вмешательства, однако после дополнительного обследования в среду было принято решение прооперировать Джеймса, поскольку его проблема носит хронический характер. В ближайшее время он перенесет операцию в Финляндии.

Отмечается, что восстановление Джеймса может занять долгое время – капитан «Челси» пропустит 3-4 месяца. Не исключено, что защитник может выбыть до конца сезона.

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18 комментариев
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Лондонский Дзагоев
+28
0
+28
Ответ <Inter>
Кажется Челси нужно продавать его пока люди верят в его перспективы
уже поздно, кто вообще в своем уме будет платить за него теперь?
+16
-2
+14
Кажется Челси нужно продавать его пока люди верят в его перспективы
+12
-5
+7
Ответ Roman
Будет прооперирован в Финляндии ? А ближе не было ?)
У них ресурсы неограничены вообще, значит именно этот врач именно в этой клинике больше всего подходит для лечения такой травмы
+6
0
+6
наконец то, только сделать это нужно было ещё 1,5 года назад, а не онанировать в надежде на чудо мази тети Кати
+3
0
+3
Ответ Roman
Будет прооперирован в Финляндии ? А ближе не было ?)
Там два специалиста конкретно по этой теме, которые себя зарекомендовали и помогли тому же Дембеле из Барсы.
+3
0
+3
Ответ ta-tosha
наконец то, только сделать это нужно было ещё 1,5 года назад, а не онанировать в надежде на чудо мази тети Кати
Бабушки Агафьи.
+3
0
+3
Будет прооперирован в Финляндии ? А ближе не было ?)
+3
-1
+2
Ответ <Inter>
Кажется Челси нужно продавать его пока люди верят в его перспективы
С такой мёдкартой дорога в ПСЖ или в пески.
+3
-1
+2
Ответ Homelender_666
С такой мёдкартой дорога в ПСЖ или в пески.
в псж уже есть дембеле, место занято
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Это, конечно, кошмар. Здоровья!
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рано у него карьера заканчивается
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последний шанс на норм карьеру , здоровья нашему кэпу
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давно пора было ее делать.
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все таки решился. последний шанс
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Слишком крупный парень для легкой атлетики. Напоминает Майку Ричардса.
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