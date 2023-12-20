Рома — Наполи: прогноз на матч 23 декабря 2023, Чемпионат Италии

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23 декабря в Риме состоится матч 17 тура Чемпионата Италии. Матч пройдет на стадионе «Олимпико». Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

Несмотря на то что в этом поединке встречаются команды не из ТОП-4 на текущий момент, все же это центральный матч тура в Серии А. Обе команды пока не обрели своей лучшей игровой формы и испытывают трудности в последних матчах чемпионата. Римлянам важно не отпустить вперед своих соперников выше по таблице, а «Наполи» нужно вернуться в четверку лучших, чтобы побороться за призовую тройку. Ну а чья возьмет , мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), Х2, ОЗ (да).

Рома

 

Римская команда в текущем сезоне итальянского чемпионата выглядит пока не лучшим образом и тому доказательство их текущая 8 строчка в турнирной таблице, которая не позволяет войти в зону еврокубков, это явно не то, на что претендует римская команда и они будут всеми силами стараться попасть в ТОП-4 в этом сезоне. В 16 турах Серии А им удалось набрать 25 баллов, что на 2 очка больше чем у преследующего в таблице «Торино», и на 1 балл меньше чем у седьмой «Аталанты». Да и от заветной первой четверки у них отставание всего в 3 очка от идущей там «Болоньи». Римляне неплохо выглядят в атаке и на своем счету они имею 28 забитых голов в чемпионате, что является третьим показателем среди всех команд Серии А. А лучший их бомбардир — Ромелу Лукаку, который забил 8 мячей на данный момент. А вот в обороне все не так гладко и 19 пропущенных мячей — это всего лишь 9 показатель в чемпионате.

«Рома» в последних 5 турах Серии А дважды побеждала, 2 раза сыграла вничью и 1 раз проиграла. Сначала ничейного счета удалось добиться в непростой гостевой встрече с «Лацио» (0:0), где обе команды невзрачно выглядели в атаке и мало создавали голевых моментов, играя в тягучую и вязкую игру. 

Следом были 2 победы к ряду, первая из которых была дома над «Удинезе» (3:1), где несмотря на счет игра получилась для римлян очень тяжелой и только лишь в последней десятиминутке основного времени игры им удалось закрпить свое преимущество в счете. Следующая виктория была в гостевой битве с «Сассуоло» (2:1), в этом матче удалось сделать камбэк по ходу встречи проигрывая (0:1). Во многом ключевую роль сыграло удаление игрока хозяев во 2 тайме, после чего был очень серьезный натиск на их ворота и закономерные 2 забитых мяча, победный их которых на счету Кристенсена.

В 15 туре Серии А римляне дома разошлись в мировую с «Фиорентиной» (1:1), где практически вытерпели сильный натиск гостей после удаления Залевски на 64 минуте встречи и на 87 Лукаку. Ромелу Лукаку удалось в этой встрече отметиться голом уже на 5 минуте встречи, но вот после удаления Залевски римляне почти сразу же пропустили гол в свои ворота.

В последнем же сыгранном 16 туре Серии А случился проигрыш от «Болоньи» (0:2), где пропустили по голу в каждом из таймов и показали слабую игру как в обороне, так и в атаке.

На прошлой неделе «волки» сыграли матч в рамках Лиги Европы, где в последнем 6 туре одержали победу над молдавским «Шерифом» (3:0) и со 2 строчки на групповом этапе этого турнира пробились в стадию плей-офф 1/16 финала.

Результаты «Ромы» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 17.12.23 «Болонья» — «Рома» 2:0;
  • 14.12.23 «Рома» — «Шериф» 3:0;
  • 10.12.23 «Рома» — «Фиорентина» 1:1;
  • 03.12.23 «Сассуоло» — «Рома» 1:2;
  • 01.12.23 «Серветт» — «Рома» 1:1.

Интересные статические факты «Ромы»:

  • В 6 из 7 последних встречах команда не проигрывает, побеждая 3 раза;
  • В последних 15 матчах мадридцы не проигрывают, побеждая при этом 12 раз;
  • В последних 9 домашних матчах команда не проигрывала, а в последнем одержала победу;
  • В 4 из 6 последних матчах римского клуба забивают обе команды;
  • В 3 из 6 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 1 гола за игру;
  • Римляне отличаются голом в 5 и 6 последних поединках.

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Наполи

 

В текущем Чемпионате Италии в отличии от прошлого сезона, у неаполитанцев дела пока идут не так как бы им хотелось. Сейчас они занимают лишь 5 строчку в таблице итальянского первенства и уже на прилично отстают от лидирующего «Интера» (на 14 баллов). Но при этом всего 1 балл отставания у них от четвертой «Болоньи» и 5 очков от третьего «Милана». «Наполи» в 1 турах Серии А отличились 28 раз и имеют аналогичный третий показатель в чемпионате, как и «Рома», а лучший голеадор команды Виктор Осимхен забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи и идет пятым в списке лучших бомбардиров первенства. Пропустили неаполитанцы в свои ворота 19 мячей, что многовато для них, обычно этот показатель у них был в последних сезонах гораздо лучше в первой части чемпионата.

«Наполи» в последних 5 турах Серии А одержал лишь 2 победы, проиграв при этом трижды. Они уступили сначала в домашнем матче скромному «Эмполи» (0:1), который идет в подвале таблицы, хотя выглядели в этом матче ничем не хуже соперника, но подвела их реализация моментов и 1 ошибка не позволила им набрать очки в игре.

После этой неудачи им удалось реабилитироваться в гостевой встрече с «Аталантой», в которой они выиграли (2:1). Неаполитанцы выглядели в этом мате неплохо и больше создали остроты у ворот соперника, за что и были награждены голами в концовке каждого из таймов, а победный мяч записал на свой счет Элмас, отличившийся с передачи Осимхена.

После победы над «Аталантой» победную поступь не удалось продолжить и команда вновь потерпела поражение в домашней встрече с «Интером» (0:3). Лидер чемпионата дал мало шансов что-то создать у своих ворот, а сам смог трижды огорчить своего оппонента и уверенно забрал 3 очка. А следом в 15 туре чемпионата вновь была неудача в гостевой игре с «Ювентусом» (0:1), на этот раз случился проигрыш второй команде Серии А. Но здесь неаполитанцы выглядели неплохо и по большинству показателей получше своего соперника, но все же одна ошибка им вновь стоила поражения.

Последний свой матч Серии А «Наполи» все же завершили на мажорной ноте и обыграли дома команду с нижней части таблицы — «Кальяри» (2:1). Эта виктория далась непросто для хозяев, на их гол в середине второго тайма в исполнении Осимхена, соперник тут же ответил своим точным ударом, после его все же через 3 минуты Кварацхелия смог принести победу, забив очень важный гол для команды, на который его оппонент уже не смог ничем ответить.

Свою последнюю встречу «Наполи» провели в рамках Кубка Италии и неожиданного разгромно уступили там «Фрозиноне» (0:4), где все 4 гола они пропустили во втором тайме. Тем самым они покинули этот турнир в стадии 1/8 финала.

 «Наполи» в текущем сезоне еще играет в Лиге Чемпионов, где групповой этап смог закончить на 2 месте и добыл себе путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов. За 2 место они в рамках заключительного тура группового этапа сыграли с «Брагой», которую уверенно в родных стенах обыграли (2:0).

Результаты «Наполи» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 20.12.23 «Наполи» — «Фрозиноне» 0:4;
  • 16.12.23 «Наполи» — «Кальяри» 2:1;
  • 13.12.23 «Наполи» — «Брага» 2:0;
  • 08.12.23 «Ювентус» — «Наполи» 1:0;
  • 03.12.23 «Наполи» — «Интер» 0:3.

Интересные статические факты «Наполи»:

  • В 6 последних встречах команда уступила оппонентам 4 раза;
  • В последних 2 гостевых матчах были поражения;
  • В 4 из 10 последних матчах «Наполи» забивают обе команды;
  • В 5 из 7 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает около 1 мяча;
  • Команда отличается голом в 6 из 10 последних поединках.

Рома – Наполи: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 174 очных матча. 65 из них стали победными для «Ромы», а у «Наполи» в активе всего 53 победы. А 56 матчей закончились ничейным результатом.

«Рома» в этих матчах забивал в среднем 1.30 гола (227 мячей), а «Наполи» 1.13 (196 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (8:0), такой результат удавался только римской команде в истории их очных встреч, но было это в далеком 1959 году в рамках Серии А. «Наполи» же с максимальной разницей выигрывал римский клуб трижды со счетом (4:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 29.01.23 «Наполи» – «Рома» (2:1).
  • 23.10.22 «Рома» – «Наполи» (0:1).
  • 18.04.22 «Наполи» – «Рома» (1:1).
  • 24.10.21 «Рома» – «Наполи» (0:0).
  • 21.03.21 «Рома» – «Наполи» (0:2).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов неаполитанский клуб одержал 3 раза викторию, и дважды была в них ничья. В последней очной встрече «Наполи» обыграл в домашней игре римлян (2:1) в рамках 20 тура прошлого сезона Серии А. Последний раз «Рома» обыграла неаполитанцев (2:1) в рамках Серии А в 2019 году.

В 6 из 10 последних матчах обе команды забивали друг другу и в 5 из них было забито 3 и более мяча за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Рома – Наполи

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Наполи» с минимальной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Ромы» — 2.98;
  • Ничья — 3.13;
  • Победа «Наполи» — 2.58;
  • 1Х — 1.53;
  • Х2 — 1.43;
  • Ф1 (0) — 2.03;
  • Ф2 (0) — 1.82;
  • ТБ (2,5) — 2.15;
  • ТМ (2,5) — 1.72;
  • ТБ (3) — 3.10;
  • ТМ (3) — 1.39;
  • ОЗ (да) — 1.87;
  • ОЗ (нет) — 1.95.

Обе команды в текущем сезоне не показывают своей лучшей игры и их результаты достаточно нестабильные. «Рома» в Серии А не может победить в 2 последних матчах, а «Наполи» одержал викторию в последнем туре. Плюс к этому в 7 последних встречах неаполитанцы не проигрывали римлянам и 5 раз одерживали победу.

Здесь можно заключить пари на Ф2 (0), с подстраховкой на ничью, за приличный коэффициент 1.82. Или можно сделать ставку на то что «Наполи» не проиграет, за это тоже дают неплохой кэф — 1.43.

Обе команды в текущем сезоне Серии А выглядят неплохо в атаке и слабовато в обороне и имеют в своих составах очень приличных нападающих. Да и в 2 из 3 последних очных встречах обе команды отличались. Здесь можно сделать ставку на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.87.

Где смотреть матч Рома – Наполи

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Рома – Наполи
Дата проведения
23 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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