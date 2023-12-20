Ливерпуль – Арсенал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 23 декабря
В субботу, 23 декабря, сыграют Ливерпуль и Арсенал в 18 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ливерпуль – Арсенал
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Ливерпуль – Арсенал
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