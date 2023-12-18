Агент Захаряна о паре «Сосьедад» – «ПСЖ» в ЛЧ: «Арсен переезжал в Европу ради таких матчей. Здесь есть возможность выходить на поле с сильнейшими в мире»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Геннадий Голубин агенты Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Агент Арсена Захаряна отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов.

«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник, в 1/8 финала турнира сыграет с «ПСЖ».

«Арсен переезжал в Европу ради таких матчей, как с «ПСЖ». В Лиге чемпионов ты играешь с сильными соперниками. У тебя есть возможность послушать гимн турнира и выходить на поле с сильнейшими в мире.

Мы будем болеть за Арсена, переживать и, надеюсь, радоваться», – сказал Геннадий Голубин.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» против «Наполи», «Интер» – «Атлетико», «Реал Мадрид» сыграет с «РБ Лейпциг», «ПСЖ» – с «Сосьедадом» Захаряна

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10 комментариев
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Ответ Talgat Ergeshov
может кто сказать про жеребьевку,когда остались мс,реал,бавария,то сначала доставали из 2 корзины,там копенгаген,после лацио,но,якобы,реал не может попасть на них,поэтому сообветсвенно они с мс и с баварией...но почему так,если это разные лиги и не играли в одной группе с реалом? просто не понял этого...
Лейпциг оставался. Они не могут играть с Баварией и Сити
+4
0
+4
может кто сказать про жеребьевку,когда остались мс,реал,бавария,то сначала доставали из 2 корзины,там копенгаген,после лацио,но,якобы,реал не может попасть на них,поэтому сообветсвенно они с мс и с баварией...но почему так,если это разные лиги и не играли в одной группе с реалом? просто не понял этого...
+5
-2
+3
Пока остаётся надеется на травмы коллег по команде. Если все здоровы, места в составе Арсену точно не достанется
+2
-1
+1
Ответ Aleksandr Danilov
Пока остаётся надеется на травмы коллег по команде. Если все здоровы, места в составе Арсену точно не достанется
Так уже же его главный конкурент по позиции вылетел (Барренчеа или как-то так) поэтому шансов у него теперь явно больше будет, последние матчи в старте начинал
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Что-бы за Арсена болеть надо чтобы его выпустили на поле в таком матче сначала.
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Причём здесь ЛЧ и Захарян ?! И слова агента ?! Если его даже в чемпионате Испании один раз в пятнадцать матчей выпускают и то на замену. В ЛЧ его выпустят только тогда, когда остальные будут поломанные.
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Выход на поле или на стадион на лавочку присесть тоже считается ?😁
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Ответ Talgat Ergeshov
может кто сказать про жеребьевку,когда остались мс,реал,бавария,то сначала доставали из 2 корзины,там копенгаген,после лацио,но,якобы,реал не может попасть на них,поэтому сообветсвенно они с мс и с баварией...но почему так,если это разные лиги и не играли в одной группе с реалом? просто не понял этого...
Потому что Бавария не может с Лейпцигом играть
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Ответ Talgat Ergeshov
может кто сказать про жеребьевку,когда остались мс,реал,бавария,то сначала доставали из 2 корзины,там копенгаген,после лацио,но,якобы,реал не может попасть на них,поэтому сообветсвенно они с мс и с баварией...но почему так,если это разные лиги и не играли в одной группе с реалом? просто не понял этого...
потому, что в корзине не только Реал, а еще Бавария и Сити
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