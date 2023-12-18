Агент Захаряна о паре «Сосьедад» – «ПСЖ» в ЛЧ: «Арсен переезжал в Европу ради таких матчей. Здесь есть возможность выходить на поле с сильнейшими в мире»

Агент Арсена Захаряна отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов.

« », за который выступает российский полузащитник, в 1/8 финала турнира сыграет с «ПСЖ».

«Арсен переезжал в Европу ради таких матчей, как с «ПСЖ». В Лиге чемпионов ты играешь с сильными соперниками. У тебя есть возможность послушать гимн турнира и выходить на поле с сильнейшими в мире.

Мы будем болеть за , переживать и, надеюсь, радоваться», – сказал Геннадий Голубин.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» против «Наполи», «Интер» – «Атлетико», «Реал Мадрид» сыграет с «РБ Лейпциг», «ПСЖ» – с «Сосьедадом» Захаряна

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре