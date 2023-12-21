Мбаппе забил 18 голов в 16 матчах Лиги 1. Больше в топ-5 лиг только у Кейна – 21

Теги Бавария Штутгарт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Харри Кейн Серу Гирасси Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 17-й и 18-й голы в текущем сезоне Лиги 1.

«ПСЖ» принимает «Метц» в 17-м туре чемпионата Франции (3:1, второй тайм). Нападающий парижан сделал дубль. 

Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата, забив 18 голов в 16 матчах. 

В топ-5 европейских лиг больше мячей в свой актив записал лишь нападающий «Баварии» Харри Кейн, у которого 21 мяч. Серу Гирасси из «Штутгарта» забил 17 голов.

Подробную статистику Килиана можно найти здесь

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20 комментариев
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Скинули старого аргентинского балласта, сразу же заиграли
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Интересно чем так критично сильнее Месси Мбаппе, что с учётом того что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чм с хет триком в финале, плюс забитым в после матчевой серии пенальти, а также принимая во внимание 50 голов за год, и в чём тогда получается такая безоговорочная победа месси во всех рейтингах зм, спортсмена года, сверхчеловека и.т.д.
Наверное в том что вратарь не потащил в нужный момент у француза.. Но вопрос его ли в этом вина...
+5
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+2
Ответ JokeJoe
Интересно чем так критично сильнее Месси Мбаппе, что с учётом того что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чм с хет триком в финале, плюс забитым в после матчевой серии пенальти, а также принимая во внимание 50 голов за год, и в чём тогда получается такая безоговорочная победа месси во всех рейтингах зм, спортсмена года, сверхчеловека и.т.д. Наверное в том что вратарь не потащил в нужный момент у француза.. Но вопрос его ли в этом вина...
Все, кто смотрел матчи псж очевидно, что Мбаппе сильнее Месси, просто пиар решает. Религиозная община меси прошлые два сезона вопила, что Мбаппе забивает только благодаря пассам Месси, не учитывая, что он и прихода Месси забивал много. Ты что, думаешь в жюри различных цацочных наград сидят другие люди?
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Ответ xQcoW
Скинули старого аргентинского балласта, сразу же заиграли
Его секта два года уверяла всех, что Мбаппе и псж забивают только благодаря его великолепным ассистам)) хотя с приходом пешехода, у псж количество голов не прибавилось вообще, результативность черепашки тоже не изменилась. Зато отрабатывать за балласт приходилось неслабо))
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Ответ Marcus-light
Месси, Кавани, Неймар, Ибрагимович, Фалькао не клали, а Роналду бы положил. Ага.
😂 как будто Роналду слабее, чем все тобой перечисленные. Месси вообще 6 за сезон забивал там, уровень Заболотного
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Ответ Marcus-light
Месси, Кавани, Неймар, Ибрагимович, Фалькао не клали, а Роналду бы положил. Ага.
Во-первых, никто из указанных, кроме Месси никогда и не опережал Криша по голам. Во-вторых, там половина лиги 1 забила больше гнома. В-третьих, очевидно Алонсо троллит, но мне нравится его троллинг на грани абсурда))
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Призываю в новость свидетелей пешехода, пусть объяснят как же так черепашка забивает даже больше без его "гениальных" закидушек🧐🧐
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Ответ Великий Алонсо
В этом помойном чемпионате одной команды Роналду за сезон бы по 70 голов клал бы. Даже в свои 38 лет.
С метровых офсайдов?
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Ответ Великий Алонсо
В этом помойном чемпионате одной команды Роналду за сезон бы по 70 голов клал бы. Даже в свои 38 лет.
Он в саудии столько не кладёт
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Ответ Великий Алонсо
В этом помойном чемпионате одной команды Роналду за сезон бы по 70 голов клал бы. Даже в свои 38 лет.
Месси, Кавани, Неймар, Ибрагимович, Фалькао не клали, а Роналду бы положил. Ага.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Во-первых, никто из указанных, кроме Месси никогда и не опережал Криша по голам. Во-вторых, там половина лиги 1 забила больше гнома. В-третьих, очевидно Алонсо троллит, но мне нравится его троллинг на грани абсурда))
Криша по голам Квальярелла обогнал, будучи почти пенсионером и до того никогда не выигравший ЗБ чемпионата. Куда уж абсурднее.
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Ответ Михо
Почему перестали приплетать Криша? Это же было очень смешно, верните срочно😃
Читать умеешь? Там специально написалив топ5 лиг, хотя ещё вопрос, является ли фермер лига 5й в Европе, а не 6))
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Читать умеешь? Там специально написалив топ5 лиг, хотя ещё вопрос, является ли фермер лига 5й в Европе, а не 6))
Криш недавно утверждал, что лига верблюдов точно в топ 5 мира😃 так что ты учись читать
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Да опять унизили нашего Месси.Факт!
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Ответ JokeJoe
Интересно чем так критично сильнее Месси Мбаппе, что с учётом того что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чм с хет триком в финале, плюс забитым в после матчевой серии пенальти, а также принимая во внимание 50 голов за год, и в чём тогда получается такая безоговорочная победа месси во всех рейтингах зм, спортсмена года, сверхчеловека и.т.д. Наверное в том что вратарь не потащил в нужный момент у француза.. Но вопрос его ли в этом вина...
Ты считаешь только голы.. Есть ещё передачи.. Был ли Мбаппе хорош во всех матчах на ЧМ?.. Нет.. В финале его вообще 80 минут никто не видел.. Плюс он проиграл ЧМ.. А голосование на ЗМ закончилось в августе.. Поэтому причём тут 50 голов за год?.. На следующий The Best и ЗМ будет претендовать.. Арги не выигрывали ЧМ 36 лет, Франция была действующим ЧМ.. Месси установил кучу рекордов на ЧМ.. А что Мбаппе?.. Месси более универсален.. По кирпичику - и преимущество большое.. У тебя дилетантские рассуждения...
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Ответ Вальдано
Ты считаешь только голы.. Есть ещё передачи.. Был ли Мбаппе хорош во всех матчах на ЧМ?.. Нет.. В финале его вообще 80 минут никто не видел.. Плюс он проиграл ЧМ.. А голосование на ЗМ закончилось в августе.. Поэтому причём тут 50 голов за год?.. На следующий The Best и ЗМ будет претендовать.. Арги не выигрывали ЧМ 36 лет, Франция была действующим ЧМ.. Месси установил кучу рекордов на ЧМ.. А что Мбаппе?.. Месси более универсален.. По кирпичику - и преимущество большое.. У тебя дилетантские рассуждения...
Ого, уже 80 минут, оказывается. Скоро будем читать от секты, что Мбаппе вышел только на серию пенальти. Какая разница, сколько времени он был заметен, если он способен сделать результат за минуту? Иногда, чтобы сделать результат нужно как раз быть незаметным.
Аргентина была большим фаворитом на ЧМ до старта турнира по версии буков. И да, как статус действующего обладателя ЧМ помогает его выиграть? И речь не только о зм, а о других наградахи рейтингах тоже.
И речь в том числе об их общей игре за псж. К сожалению для фанатов Месси передачи гнома не добавляют дополнительной ценности команде - общее число голов не растёт. Просто так как всю игру строят через пешехода, то естественно что он перетягивает значимую долю ассистов на свой счёт. Помогает ли это команде? Абсолютно нет, это ей вредит, так как игра становится предсказуемой и однообразной, перекрвл пешехода и все - голов нет. Собственно, статистикаи результаты псж за два года меси прямое подтверждение моих слов. И это вам бы следовало лучше смотреть футбол, кроме как считать примитивно количество передач и обводок
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Ого, уже 80 минут, оказывается. Скоро будем читать от секты, что Мбаппе вышел только на серию пенальти. Какая разница, сколько времени он был заметен, если он способен сделать результат за минуту? Иногда, чтобы сделать результат нужно как раз быть незаметным. Аргентина была большим фаворитом на ЧМ до старта турнира по версии буков. И да, как статус действующего обладателя ЧМ помогает его выиграть? И речь не только о зм, а о других наградахи рейтингах тоже. И речь в том числе об их общей игре за псж. К сожалению для фанатов Месси передачи гнома не добавляют дополнительной ценности команде - общее число голов не растёт. Просто так как всю игру строят через пешехода, то естественно что он перетягивает значимую долю ассистов на свой счёт. Помогает ли это команде? Абсолютно нет, это ей вредит, так как игра становится предсказуемой и однообразной, перекрвл пешехода и все - голов нет. Собственно, статистикаи результаты псж за два года меси прямое подтверждение моих слов. И это вам бы следовало лучше смотреть футбол, кроме как считать примитивно количество передач и обводок
Какой результат сделал Мбаппе в финале, если его хет-трик не помог?.. Аргентина не была главным фаворитом у буков.. Не ври.. Состав у Франции был сильнее.. Какие передачи Месси перетягивал на себя?.. У него три ассиста.. Не неси чушь.. Просто вся игра в любой команде строится через него.. Так было всегда в любой команде, где бы он не играл.. Месси забил в каждой игре ПО, что до него не делал никто.. Кто мешал это сделать Мбаппе?. Кто мешал перекрыть Месси на ЧМ?.. Никто.. Его не закрыли.. Пять раз - лучший игрок матча на ЧМ.. И не учи меня "смотреть" футбол.. Переубеждать бредом тоже меня не надо .. Я взрослый дядька..
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