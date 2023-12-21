Мбаппе забил 18 голов в 16 матчах Лиги 1. Больше в топ-5 лиг только у Кейна – 21
Килиан Мбаппе забил 17-й и 18-й голы в текущем сезоне Лиги 1.
«ПСЖ» принимает «Метц» в 17-м туре чемпионата Франции (3:1, второй тайм). Нападающий парижан сделал дубль.
Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата, забив 18 голов в 16 матчах.
В топ-5 европейских лиг больше мячей в свой актив записал лишь нападающий «Баварии» Харри Кейн, у которого 21 мяч. Серу Гирасси из «Штутгарта» забил 17 голов.
Подробную статистику Килиана можно найти здесь.
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Наверное в том что вратарь не потащил в нужный момент у француза.. Но вопрос его ли в этом вина...
Аргентина была большим фаворитом на ЧМ до старта турнира по версии буков. И да, как статус действующего обладателя ЧМ помогает его выиграть? И речь не только о зм, а о других наградахи рейтингах тоже.
И речь в том числе об их общей игре за псж. К сожалению для фанатов Месси передачи гнома не добавляют дополнительной ценности команде - общее число голов не растёт. Просто так как всю игру строят через пешехода, то естественно что он перетягивает значимую долю ассистов на свой счёт. Помогает ли это команде? Абсолютно нет, это ей вредит, так как игра становится предсказуемой и однообразной, перекрвл пешехода и все - голов нет. Собственно, статистикаи результаты псж за два года меси прямое подтверждение моих слов. И это вам бы следовало лучше смотреть футбол, кроме как считать примитивно количество передач и обводок