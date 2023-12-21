Мбаппе забил 18 голов в 16 матчах Лиги 1. Больше в топ-5 лиг только у Кейна – 21

Килиан Мбаппе забил 17-й и 18-й голы в текущем сезоне Лиги 1.

« » принимает «Метц» в 17-м туре чемпионата Франции (3:1, второй тайм). Нападающий парижан сделал дубль.

лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата, забив 18 голов в 16 матчах.

В топ-5 европейских лиг больше мячей в свой актив записал лишь нападающий «Баварии» , у которого 21 мяч. из « » забил 17 голов.

Подробную статистику Килиана можно найти здесь.

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