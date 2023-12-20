Хавбек «Зенита» Васильев: «Если стану Беллингемом в России, буду доволен собой. Чтобы он листал рилсы со мной, а не я с ним»

Теги Зенит премьер-лига Россия Джуд Беллингем Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев хочет достичь уровня Джуда Беллингема.

– Какая у тебя футбольная мечта?

– Бегать, как Беллингем. И чтобы он листал рилсы со мной, а не я с ним.

– Как должен пройти 2024-й, чтобы через год ты был очень доволен собой?

– Продуктивно. Нужно больше играть. Может, кто из конкурентов уйдет, поможет мне в этом.

Ну, а так я уже сказал – если стану своим Беллингемом в России и начну забивать в каждом матче, тогда буду собой доволен. Если стану основным в «Зените» в 19, 20 лет – тоже будет очень приятно, – сказал Васильев.

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5 комментариев
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Беллингем о футболе думает, а не о рилсах.
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- Джуд, какая у вас мечта?
- Листать рилсы, как Васильев
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Рилс это видео или фото в соцсетях?
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По комментариям так понял, что я не один такой невежда и не знаю что такое рилсы.
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Чего б...?
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