Хавбек «Зенита» Васильев: «Если стану Беллингемом в России, буду доволен собой. Чтобы он листал рилсы со мной, а не я с ним»

Хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев хочет достичь уровня Джуда Беллингема.

– Какая у тебя футбольная мечта?

– Бегать, как . И чтобы он листал рилсы со мной, а не я с ним.

– Как должен пройти 2024-й, чтобы через год ты был очень доволен собой?

– Продуктивно. Нужно больше играть. Может, кто из конкурентов уйдет, поможет мне в этом.

Ну, а так я уже сказал – если стану своим Беллингемом в России и начну забивать в каждом матче, тогда буду собой доволен. Если стану основным в « » в 19, 20 лет – тоже будет очень приятно, – сказал .

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