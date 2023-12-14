Хавбек «Зенита» Васильев продлил контракт до 2028 года

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Дмитрий Васильев продлил контракт с «Зенитом».

Новое соглашение полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца сезона-2027/28.

Васильев – воспитанник сине-бело-голубых , за основную команду он дебютировал в июле 2023 года. Всего на его счету 9 матчей в составе «Зенита». Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: fc-zenit.ru

– Дмитрий, вы только что подписали новое соглашение с «Зенитом». Что это для вас значит?

– Долго ждал этого момента, потому что я всю жизнь в этой команде – прошел все этапы академии с пяти лет. Конечно, это было одной из главных целей карьеры – подписать первый контракт с большим «Зенитом». Я очень рад!

– Насколько тяжело вам далось это решение?

– Не тяжело (смеется)!

– Никакие другие варианты не рассматривали?

– Какие другие варианты? Я всю жизнь живу в этом городе!

– Вы сказали, что вы с пяти лет в «Зените». Давайте напомним болельщикам о вашем пути к этому контракту. 

– Я начал заниматься на год раньше – тренировался с 2003-м годом, потом перешел к своим ребятам, занимался, участвовал в чемпионате города, все с ними прошел, все эти турниры.

Потом играл за молодежку, где меня заметили, и я поехал в Оренбург на год, там поиграл в ФНЛ и посидел на скамейке в РПЛ, потому что травмировался. Вернулся сюда, отпылил полгодика в «Зените»-М, затем поехал с основой на сборы, проявил себя, и удалось здесь остаться. 

– Болельщики уже по вам соскучились. Поведайте, как проходит ваше восстановление и набор формы?

– Я сам соскучился! Но вообще я уже был в заявке на матчи РПЛ. Я уже восстановился и должен был играть, но, к сожалению, приболел и снова выпал до отпуска.

– Какие у вас планы на зимний перерыв и на оставшуюся часть сезона? 

– Для начала нужно потренироваться и подготовиться к сборам. 

– А когда чемпионат возобновится?

– Хочется уже не просто выходить на поле, а играть и спокойно себя чувствовать в команде, – сказал хавбек.

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5 комментариев
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До травмы Дмитрий играл лучше Ду Кейроса и Коваленко. Надеюсь , вочстановит форму
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Ну, молодой. Дай Бог Семак будет его ставить, нет, лучше сразу в аренду.
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Как он мог тренироваться с 2023 годом? Это же младенцы!
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Ответ Любовь Мелехова
Как он мог тренироваться с 2023 годом? Это же младенцы!
Как детей возил их 😂
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Удачи Дмитрию в Зените!
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