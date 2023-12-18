Президент «Оренбурга»: «Тема перехода Веры не закрыта, но переговоры не идут. «Локомотив» пускай решает вопрос»

Президент «Оренбурга» высказался о возможном переходе Лукаса Веры в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста не состоялся из-за финансовых причин.

«Тема перехода в « » не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут.

Процесс инициировали не мы, поэтому пускай московский клуб решает этот вопрос.

Футболист отдыхает, но никаких переговоров наш клуб с «Локомотивом» не ведет.

Если бы они действительно шли, то я бы был в курсе, но пока никаких контактов с администрацией «Локомотива» нет», – сказал президент « » Василий Еремякин

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