Чавес может уйти из «Динамо», если успешно выступит на Кубке Америки. Он интересен клубам из Англии и Саудовской Аравии

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Луис Чавес может покинуть «Динамо» после Кубка Америки-2024.

Как сообщает ESPN, Чавес рассмотрит возможность смены клуба после Кубка Америки, на котором он выступит в составе сборной Мексики. Интерес к Луису проявляют команды из Англии и Саудовской Аравии.

«Луис Чавес счастлив. Сейчас он в отличной форме. После Кубка Америки все будет проанализировано. Контракт Луиса с «Динамо» рассчитан еще на три года, но возможно, что им заинтересуются большие европейские клубы, если он хорошо выступит на Кубке Америки», – сказал источник, близкий к игроку.

Чавес присоединился к «Динамо» летом, выкупив свой контракт у «Пачуки» за 6,5 млн евро.

В этом сезоне 27-летний опорник сборной Мексики забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за клуб. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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13 комментариев
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«Но возможно, им заинтересуются»
Ну по такому принципу источника заинтересоваться после КА могут любым игроком. Пёрнули в лужу в общем
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Ну в Англию он не перейдёт, там деньги не переведёшь.
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Динамо очень жаль будет его терять зимой, хочется надеяться, что он хотя бы до лета задержится в клубе.
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Уйти можно в баню а Динамо его продаст причем за хорошие деньги.Жаль его он все лучше и лучше.
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Да он за Динамо ещё толком не заиграл на своём уровне. Если продадут с хорошей прибылью - почему нет? Ключевой потерей он не станет, так как из-за недавнего прихода, и постоянных пропусков игр из-за матчей сборной, играл не так уж и много и железно основным пока не является. Другой вопрос, что игрока подобного статуса непросто будет найти.
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у него контракта ещё 3 года, поэтому придется предлагать клубам европы очень большие деньги чтобы заинтересовать Динамо, других вариантов нет.
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Ответ a2wai
Динамо очень жаль будет его терять зимой, хочется надеяться, что он хотя бы до лета задержится в клубе.
А Кубок Америки разве не летом?
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Ответ NEgr17
А Кубок Америки разве не летом?
А, действительно летом, не уследил.
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