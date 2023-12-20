Чавес может уйти из «Динамо», если успешно выступит на Кубке Америки. Он интересен клубам из Англии и Саудовской Аравии

Луис Чавес может покинуть «Динамо» после Кубка Америки-2024.

Как сообщает ESPN, Чавес рассмотрит возможность смены клуба после Кубка Америки, на котором он выступит в составе сборной Мексики. Интерес к Луису проявляют команды из Англии и Саудовской Аравии.

« счастлив. Сейчас он в отличной форме. После Кубка Америки все будет проанализировано. Контракт Луиса с «Динамо» рассчитан еще на три года, но возможно, что им заинтересуются большие европейские клубы, если он хорошо выступит на Кубке Америки», – сказал источник, близкий к игроку.

Чавес присоединился к « » летом, выкупив свой контракт у «Пачуки» за 6,5 млн евро.

В этом сезоне 27-летний опорник сборной забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за клуб. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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