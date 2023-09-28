Дзюба считает, что у Карпукаса худшая прическа в «Локо»: «Не можем определиться, это Мавроди или клоун Пеннивайз из «Оно»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Наир Тикнизян стиль Иван Кузьмичев Артем Карпукас кино Футбол

Артем Дзюба рассказал об игроках «Локомотива», выделяющихся больше всего.

– Кто самый спокойный?

– У нас целая банда спокойных ребят. Поехали: Кузьмичев, Карпукас. Кузя, наверное, самый спокойный. Пукса еще можно расшевелить, Кузю – ну вообще...

– Самый юморной?

– Все по чуть-чуть. Тикнизян, наверное, самый шебутной.

– Самый скромный?

– Наверное, Карпукас. Такой скромный киллер. Спокойный. Кажется, даже мячи когда отбирает – ему как-то неловко. Наверное, говорит: «Извините, сейчас я у вас отберу мяч».

– Лучшая прическа?

– У Ульянова. Самая шелковистая, я бы сказал.

– Худшая прическа?

– Карпукас, наверное, все-таки. Мы так и не можем определиться, он Мавроди или клоун Пеннивайз из «Оно». Скорее, Сергей Мавроди, – сказал форвард «Локомотива».

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3 комментария

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damondiamond
не тот клоун, кого называют клоуном
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Faust Doc
Карпукас, Карпукас...
Забыл Артёмка своего Сердарчека
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леннорыч-абрамович
Дзюба нашёл нового Азмуна.
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